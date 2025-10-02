W skrócie Tesla Cybertruck nie może legalnie jeździć po europejskich drogach ze względu na niespełnienie unijnych norm bezpieczeństwa, przede wszystkim z powodu ostrych krawędzi i dużej masy pojazdu.

Niemiecki rząd oraz agencja celna armii USA nie wydały zgody na użytkowanie Cybertrucka, a zakaz dotyczy także amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie.

Rejestracja Cybertrucka w Polsce była możliwa tylko po przeprowadzeniu modyfikacji technicznych i zakupie używanego egzemplarza za granicą.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Cybertruck nie jest dostępny w europejskich salonach za sprawą przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Głównym problemem są przede wszystkim ostre krawędzie, które praktycznie eliminują możliwość ubiegania się o uzyskanie homologacji na Starym Kontynencie. To jednak nie koniec, bo przeszkodą jest również wysoka masa auta - Tesla Cybertruck waży 3100 kg, a dopuszczalna masa całkowita wynosi 4237 kg. Przypomnijmy, że zwiększony limit dla posiadaczy prawa jazdy kat. B w przypadku aut zeroemisyjnych wynosi 4250 kg.

Tesla Cybertruck nie wyjedzie na niemieckie drogi. Model nie spełnia wymogów bezpieczeństwa

Jak wynika z informacji przekazanych przez amerykańską agencję celną armii, niemiecki rząd nie wydał zgody na poruszanie się Teslą Cybertruck po tamtejszych drogach, ponieważ model ten nie spełnia wymogów unijnych dotyczących ochrony pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Brak uzyskania homologacji jest jednoznacznym zakazem jazdy.

Zakaz jazdy Cybertruckiem bez wyjątków. Dotyczy także amerykańskich żołnierzy

Stacjonujący w Europie amerykańscy żołnierze na różnych płaszczyznach otrzymali wiele udogodnień, jednak niemieccy rządzący nie zgodzili się - co zazwyczaj było standardem - na korzystanie z pojazdów, które nie spełniają wszystkich europejskich norm. Oznacza to, że zakaz jazdy Cybertruckiem dotyczy wszystkich, a karana nie będzie wyłącznie sama jazda.

Agencja celna armii USA podkreśla, że chociaż import Cybertrucka z Ameryki Północnej do Europy nie jest zakazany - wszak kilka egzemplarzy jeździ nawet po polskich drogach - to nie tylko nie otrzyma on europejskiej homologacji, ale może zakończyć się koniecznością odesłania pojazdu do Stanów Zjednoczonych na koszt właściciela.

Ostre kształty to nie wszystko. Tesla Cybertruck sprawia zupełnie inne zagrożenie

Ciekawy jest jednak inny zapis, bo o ile sama masa i ostre kształty są dobrze znaną przeszkodą do otrzymania stosownej homologacji zezwalającej na jazdę po europejskich drogach, to w dokumencie agencji celnej armii USA zaznaczono, że samochód zwraca na siebie uwagę w ruchu drogowym, co jest niezgodne z zasadami ochrony sił zbrojnych. Co więcej, decyzja podjęta przez niemieckie ministerstwo transportu oraz amerykańską agencję celną jest jednoznaczna.

Tesla Cybertruck zarejestrowana w Polsce. Tak udało się obejść europejskie regulacje

Chociaż przepisy obowiązujące w Polsce - ale także w całej Unii Europejskiej - nie pozwalają na zarejestrowanie elektrycznego pickupa z Austin, to na drogach coraz częściej widać jeżdżące Cybertrucki. Pierwszy egzemplarz w Polsce został zarejestrowany w lipcu 2024 r., jednak niezbędne było dostosowanie go do europejskich wymogów - zmiany objęły oświetlenie pojazdu oraz ostre krawędzie, które zabronione są przez obowiązujące nad Wisłą rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów.

Aby jednak udało się Cybertrucka zarejestrować w Polsce - poza niezbędnymi modyfikacjami - ważne było również jego pochodzenie. Udało się to m.in. dlatego, że egzemplarz został kupiony jako używany za granicą, co znacznie ułatwiło przejście przez cały proces.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL