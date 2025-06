Od dłuższego czasu samorządy zwracają uwagę na konieczność aktualizacji stawek za usługi związane z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów uprawniających do prowadzenia samochodów . Przyczyną tej potrzeby są rosnące koszty produkcji dokumentów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Urzędnicy podkreślają, że ostatnia zmiana wysokości opłat rejestracyjnych miała miejsce w 2010 roku.

Władze dopłacają do dokumentów. Będzie podniesienie cen

W tym czasie ceny druków komunikacyjnych produkowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych wielokrotnie rosły, co spowodowało znaczne zmniejszenie różnicy między dochodami a wydatkami ponoszonymi przez powiaty. Jak zaznaczono - od pewnego momentu władze powiatowe muszą dopłacać do wydawania tych dokumentów. Na przykład komplet naklejek legalizacyjnych kosztuje je 11,50 zł, podczas gdy kierowcom wydają je za 12,50 zł. Po uwzględnieniu kosztów obsługi i korespondencji okazuje się, że powiaty ponoszą straty.

W zeszłym roku Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej złożył interpelację dotyczącą tej sprawy. Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi potwierdziło, że problem podwyższenia opłat za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych oraz uprawnień do kierowania pojazdami jest w resorcie znany od dłuższego czasu. W sierpniu 2024 roku ministerstwo zwróciło się do strony samorządowej z prośbą o szczegółową analizę kosztów związanych z realizacją zadań dotyczących rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.