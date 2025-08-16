Różnicę pomiędzy drogą dla pieszych a chodnikiem doskonale obrazuje poniższe wideo. Wciąż mówiąc o chodniku mamy na myśli element drogi przeznaczony dla ruchu pieszych, oddzielony od pasa jezdni krawężnikiem. Czasem stoją na nim zaparkowane samochody. Aby lepiej zobrazować obowiązujące w nowych przepisach zasady, chodnikiem będziemy nazywać całą drogę dla pieszych.

Zmiany nazewnictwa w kwestii chodników i dróg do pieszych wprowadzone we wrześniu 2022 roku nie zmieniły przepisów regulujących zasady w kwestii zatrzymywania się i postoju samochodów na chodnikach. To kwestia warta podkreślenia.

Kiedy i komu wolno parkować na chodniku?

Zmiany przepisów z września 2022 były gorącym tematem w wielu kwestiach dotyczących Prawa o Ruchu Drogowym, w tym w kwestiach parkowania samochodów na chodnikach. Choć początkowo pojawiało się sporo doniesień o tym, że parkowanie na chodniku będzie całkowicie zabronione, ostatecznie tak się nie stało, a mówi o tym art. 47 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podobnie jak wcześniej zatrzymywanie na chodnikach jest dozwolone, ale tylko pod pewnymi warunkami.

O tym czy można zaparkować na chodniku decydują poniższe warunki:

ilość miejsca pozostawionego pieszym,

odpowiednia szerokość chodnika

dopuszczalna masa całkowita pojazdu,

stosowanie się do znaków drogowych.

Miejsce dla pieszych na chodniku jest obowiązkowe

Przepisy mówią jasno: jeśli chodnik nie ma więcej niż 1,5 metra szerokości parkowanie na nim jest zabronione - nie można na nim zaparkować ani całym samochodem, ani nawet wjechać na niego jednym kołem. Jeśli chodnik ma większą szerokość możemy na nim zaparkować, ale tylko w taki sposób, że miejsce pozostałe dla ruchu pieszych nie może być mniejsze niż 1,5 metra.

W innym wypadku, według przepisów jeśli dla pieszych pozostanie mniej niż 1,5 metra szerokości chodnikach będzie utrudniało im ruch. Kwestia utrudniania ruchu pieszym jest też swoistą furtką dla funkcjonariuszy, bowiem parkowanie na chodniku po spełnieniu warunku pozostawionej szerokości jest dozwolone, ale właśnie pod warunkiem nieutrudniania ruchu pieszym.

Oznacza to że jeśli zaparkujemy na chodniku w centrum miasta, gdzie jest duży ruch pieszych, może się okazać, że mimo że pozostawiliśmy odpowiednią ilość miejsca, nasze auto mimo wszystko utrudnia ruch pieszym. Wtedy teoretycznie funkcjonariusz może powołać się na poniższy przepis i mimo wszystko ukarać nas mandatem za nieprawidłowe parkowanie, a nawet zdecydować o odholowaniu pojazdu.

Parkujesz? Zwróć uwagę na skrzyżowania i przejścia

Warto pamiętać również o przepisach dotyczących zatrzymywania się i postoju w okolicy skrzyżowań i przejść dla pieszych. Według przepisów aby zapewnić wystarczającą widoczność innym uczestnikom ruchu drogowego, a także nie utrudniać ruchu pieszym należy zatrzymywać się w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych lub skrzyżowania - zarówno z jednej jego strony jak i drugiej.

Jedynym wyjątkiem są tu drogi jednokierunkowe, na których można zaparkować bezpośrednio za przejściem. Na drodze jednokierunkowej nie ma bowiem ryzyka, że parkując za przejściem będziemy utrudniali widoczność. Przed przejściem wciąż obowiązuje zasada 10 metrów.

Parkowanie w strefie zamieszkania

Jeszcze inną kwestią jest parkowanie w strefie zamieszkania. Jeśli wjedziemy za znak D-40, który oznacza strefę zamieszkania, powinniśmy pamiętać, że tam zaparkować pojazd możemy jedynie w miejscach do tego wyznaczonych - bez względu na to czy chodnik ma większą szerokość niż 1,5 metra i czy parkując pozostawimy pieszym wystarczająco dużo miejsca.

Parkować możemy tylko na wyznaczonych miejscach postojowych i strefach parkingowych. Reguluje to art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Według tego artykułu niezależnie od tego czy zatrzymujemy się w strefie zamieszkania, czy też nie parkować nie możemy również w:

miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy garażu, parkingu lub wnęki postojowej

miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zapakowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

Wielu kierowcom nie wolno parkować na chodniku wcale

Warto wspomnieć również o tym, że na to czy możemy zaparkować na chodniku czy też nie, wpływ ma też DMC naszego pojazdu.

Według przepisów na chodniku możemy zaparkować tylko pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie przekracza 2,5 tony. Informację o tym jaką DMC ma nasz pojazd znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym w polu F2. To ważne, zwłaszcza w erze samochodów elektrycznych, a także dużych SUV-ów i luksusowych limuzyn, których masa nierzadko osiąga, a nawet przekracza wartość 2500 kg.

Samochód elektrycznych przybywa, a to oznacza, że coraz większej liczbie kierowców nie wolno wjechać na chodnik.

Mandat za nieprawidłowe parkowanie na chodniku

Nieprawidłowe parkowanie nie należy do najdotkliwiej karanych wykroczeń - mandat wynosi 100 zł, a na konto kierowcy trafią dodatkowe dwa punkty karne.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku nieprawidłowego parkowania zdarzają się sytuacje, kiedy funkcjonariusz może zdecydować o odholowaniu pojazdu, a koszty lawety i postoju samochodu na parkingu policyjnym pokryje właściciel auta, czyli my.

W przypadku straży miejskiej zdarza się również, że za nieprawidłowe parkowanie na koło naszego samochodu trafi blokada, a jej zdjęcie może kosztować nawet 250 zł i więcej - w zależności od stawek ustalonych przez władze miasta.

