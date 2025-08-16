Kwestia przewożenia przy sobie dowodu rejestracyjnego została ostatecznie uregulowana 1 października 2018 roku w wyniku nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy zniosły obowiązek posiadania dowodu rejestracyjnego podczas prowadzenia pojazdu, analogicznie do zniesienia obowiązku noszenia dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze mają możliwość weryfikacji danych pojazdu i właściciela drogą elektroniczną w systemie CEPiK.

Kiedy papierowy dowód rejestracyjny jest niezbędny?

Mimo że wielu kierowców nie nosi już przy sobie dowodu rejestracyjnego, wciąż zdarzają się sytuacje, w których jest on niezbędny. Jednym z takich przypadków jest coroczne badanie techniczne samochodu. Papierowy dowód rejestracyjny wciąż służy diagnoście do identyfikacji pojazdu, dlatego trzeba go zawsze zabierać na stację - nawet jeśli nie ma już miejsca na dodatkowe pieczątki.

Zgubiłem dowód rejestracyjny, a zbliża się przegląd. Co zrobić?

Co jednak zrobić, gdy zbliża się termin badania technicznego, a nie możemy znaleźć dowodu rejestracyjnego? W takim przypadku rozwiązaniem może okazać się tzw. karta pojazdu. Na jej podstawie diagnosta również może zidentyfikować samochód podczas badania technicznego. Karta wygląda podobnie do paszportu i jest przypisana do konkretnego pojazdu - powinna zostać wydana przy jego zakupie. Należy jednak pamiętać, że od 4 września 2022 roku nie ma możliwości wyrobienia nowej karty pojazdu.

Karta pojazdu wygląda podobnie do paszportu. Piotr Kamionka Reporter

Alternatywnym rozwiązaniem jest czasowe pozwolenie na pojazd wydawane przez właściwy urząd. Dokument ten jest ważny przez 30 dni i pozwala na identyfikację samochodu podczas badania technicznego. Po jego przeprowadzeniu pracownik stacji kontroli wprowadza wymagane informacje do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPiK) i wydaje stosowne zaświadczenie o wykonanym przeglądzie.

Niezwłocznie udaj się wyrobić wtórnik dowodu rejestracyjnego

Niezależnie od rozwiązania, w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego należy niezwłocznie udać się do wydziału komunikacji w celu uzyskania wtórnika. Procedura ta trwa zazwyczaj do 30 dni, w zależności od urzędu. Wiele placówek umożliwia również elektroniczne sprawdzenie, czy dokument jest gotowy do odbioru. W sytuacji podejrzenia kradzieży dokumentu, konieczne jest zgłoszenie tego na policji. Jest to forma ochrony - w razie wykorzystania dokumentu w celach przestępczych posiadamy mocne alibi.

Co grozi za jazdę autem bez przeglądu?

Warto pamiętać, że poruszanie się pojazdem bez ważnego przeglądu technicznego stwarza poważne ryzyko - zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i finansowym. Kierowca może otrzymać mandat w wysokości od 1500 do 5000 zł. Wyższe kary dotyczą głównie samochodów, których eksploatacja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego lub które od dłuższego czasu nie przeszły badania technicznego.

Brak ważnego przeglądu technicznego wiąże się także z innymi sankcjami. Policja ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny, który zostanie wydany dopiero po przeprowadzeniu badania w stacji kontroli pojazdów. Jeżeli zaniedbanie to wpłynie na stan techniczny pojazdu i będzie przyczyną wypadku, kierowca może ponieść odpowiedzialność karną, a sąd może nałożyć grzywnę do 30 tys. zł.

