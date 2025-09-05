W skrócie Ruch samochodowy w Małopolsce przeniósł się z miast na drogi ekspresowe i obwodnice, szczególnie w okresie wakacyjnym.

Na Północnej Obwodnicy Krakowa oraz w tunelu pod Luboniem Małym padły rekordy liczby przejazdów, zwłaszcza w czasie wakacji.

Nowe inwestycje drogowe w regionie były możliwe dzięki znacznemu wsparciu z funduszy unijnych.

Rekordy na Północnej Obwodnicy Krakowa

Północna Obwodnica Krakowa, otwarta w grudniu 2024 r., w pierwszym półroczu 2025 r. notowała średnio niespełna 31 tys. przejazdów dziennie. W styczniu licznik zatrzymał się na 23 tys., ale od lutego do maja ruch stabilnie rósł - od 30 tys. do ponad 32 tys. aut na dobę. Pierwszy wyraźny skok nastąpił 30 kwietnia, kiedy przed majówką tunelem w Zielonkach przejechało 41081 pojazdów.

Jak informuje GDDKiA, czerwiec przyniósł dalszy wzrost - średnia sięgnęła 36 tys., a bariera 40 tys. aut została przekroczona siedem razy. Prawdziwe oblężenie nastąpiło jednak w wakacje. W lipcu średnia dzienna liczba przejazdów wzrosła do blisko 40 tys., a w sierpniu sięgnęła niemal 57 tys. Dla całego okresu letniego daje to wynik 48 tys. aut na dobę, czyli o 56,1 proc. więcej niż w pierwszym półroczu.

22 sierpnia padł absolutny rekord - tunelem w Zielonkach przejechało aż 80 911 samochodów. Łącznie w lipcu i sierpniu obwodnicą poruszało się ponad 3 mln pojazdów. Największy ruch notowano w dni robocze, szczególnie w czwartki i piątki.

Ruch na zakopiance pod Luboniem Małym

Tunel w ciągu drogi ekspresowej S7, oddany do użytku w listopadzie 2022 r., również notował wysokie wartości. W pierwszym półroczu 2025 r. przejeżdżało nim średnio 24,5 tys. aut dziennie - o 1/5 mniej niż na obwodnicy Krakowa. Co ciekawe, liczba 40 tys. przejazdów była tam przekraczana częściej niż na POK.

W lipcu i sierpniu średnia dzienna wzrosła do 34,3 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 40,3 proc. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy roku. 10 sierpnia padł rekord - tunelem przejechało 53131 samochodów. Łącznie w wakacje odnotowano ponad 2,1 mln przejazdów.

Zakopianka zachowuje swoją charakterystyczną sezonowość. Największe natężenie ruchu przypada tam na weekendy i święta, w przeciwieństwie do obwodnicy Krakowa, gdzie rekordy bije się w dni robocze.

Tunel w Zielonkach mierz 653 m długości. Został otworzony pod koniec ubiegłego roku. GDDKiA materiały prasowe

Nowe inwestycje drogowe z unijnym wsparciem

Tunel w Zielonkach na trasie S52 ma 653 m długości i powstał w ramach Północnej Obwodnicy Krakowa. Koszt inwestycji wyniósł ponad 789 mln zł, z czego znaczną część pokryto ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z kolei tunel pod Luboniem Małym w ciągu zakopianki ma 2058 m długości. Jego budowa była częścią drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój o łącznym koszcie 2,54 mld zł. Unia Europejska dofinansowała przedsięwzięcie kwotą ponad 1,29 mld zł.