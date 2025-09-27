W skrócie Porsche i Tesla znalazły się na szczycie rankingu marek, których kierowcy najczęściej zbierają punkty karne w Niemczech.

Wysokie miejsca w zestawieniu zajęły także auta rodzinne, takie jak Volvo, Toyota Auris czy Skoda Octavia, co zaskakuje biorąc pod uwagę ich wizerunek.

Najmniej punktów karnych otrzymują kierowcy Hondy, Kii i Suzuki, a szczególnie odpowiedzialni okazali się właściciele Mazdy CX-5 i Hondy Jazz.

Portal przeanalizował dane ubezpieczeniowe z ostatnich dwóch lat dla 30 najpopularniejszych marek samochodowych w Niemczech. Wyniki pokazują wyraźną korelację między charakterem pojazdu a skłonnością kierowców do łamania przepisów. Ale nie wszystkie pozycje w rankingu są oczywiste.

Kierowcy jakich aut dostają najczęściej mandaty? Porsche numerem 1

Kierowcy Porsche otrzymują o 65 procent więcej punktów karnych niż przeciętny niemiecki kierowca. Indeks 165 oznacza, że właściciele sportowych aut ze Stuttgartu znacznie częściej przekraczają prędkość, ignorują znaki czy popełniają inne wykroczenia drogowe.

Na drugim miejscu znalazła się Tesla z wynikiem 37 procent powyżej średniej. To może zaskakiwać, biorąc pod uwagę zaawansowane systemy bezpieczeństwa w tych autach. Eksperci wskazują jednak na błyskawiczne przyspieszenie elektryków - Model S Plaid rozpędza się do 100 km/h w 2,1 sekundy, co może prowokować do brawurowej jazdy.

Trzecie miejsce zajął Chevrolet (29 proc. powyżej średniej), a czwarte - tu największa niespodzianka - Volvo z wynikiem 24 procent powyżej normy. Marka słynąca z bezpieczeństwa i konserwatywnego wizerunku znajduje się w czołówce rankingu kierowców-recydywistów.

Audi A5 absolutnym rekordzistą - 87 proc. więcej punktów karnych

Analiza konkretnych modeli przynosi jeszcze większe zaskoczenia. Audi A5 z indeksem 187 oznacza, że jego kierowcy mają o 87 procent więcej punktów karnych niż średnia. To niemal dwukrotnie gorzej niż przeciętny samochód na niemieckich drogach.

Drugie miejsce zajmuje Audi A6 (81 proc. powyżej średniej), a trzecie - kolejna niespodzianka - Volvo XC60 z wynikiem 73 procent powyżej normy. Rodzinny SUV rodziny wyprzedza w rankingu punktów karnych nawet BMW serii 3, 4 i 5, które zajmują miejsca od szóstego do ósmego.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również Toyota Auris i Skoda Octavia - samochody kojarzone raczej z rozsądną, ekonomiczną jazdą niż z łamaniem przepisów, choć wpływ na wyniki może mieć fakt, że to często auta flotowe, używane przez kierowców podczas służbowych podróży. A przecież wiadomo, że najszybsze auto to właśnie służbowe…

Honda, Kia i Suzuki - najmniej punktów karnych

Na przeciwnym biegunie znajdują się marki, których kierowcy rzadko łamią przepisy. Honda wyróżnia się z wynikiem 28 procent poniżej średniej krajowej. Kierowcy Kii otrzymują o 25 procent mniej punktów, a Suzuki - o 24 procent mniej.

Wśród konkretnych modeli najbardziej zdyscyplinowani są właściciele Mazdy CX-5 (47 proc. mniej punktów), Mitsubishi Space Star (39 proc. mniej) i Hondy Jazz (36 proc. mniej).

Aljoscha Ziller, dyrektor zarządzający Verivox, zwraca uwagę na dodatkowy czynnik: "Niektóre typy pojazdów przyciągają szczególnie sportowo zorientowaną grupę docelową - i to widać w zachowaniu na drodze. Ale nie tylko model decyduje: kto jeździ więcej kilometrów, ma wyższe ryzyko popełnienia błędu".

To może tłumaczyć wysoką pozycję Volvo - te auta często kupują przedstawiciele handlowi i osoby pokonujące długie dystanse służbowo. Podobnie Audi A6 - typowy samochód firmowy klasy premium, którego kierowcy spędzają setki godzin rocznie na autostradach.

Choć badanie dotyczy Niemiec, wnioski mogą być podobne w Polsce. Kierowcy mocnych aut premium częściej otrzymują mandaty za przekroczenie prędkości - to uniwersalna prawidłowość. Polska policja nie publikuje jednak tak szczegółowych statystyk według marek i modeli. Dla ubezpieczycieli te dane są bezcenne - pozwalają precyzyjniej wyceniać polisy OC i AC.

