Spis treści: Co się dzieje z olejem podczas jazdy? Co ile wymieniać olej - czas czy przebieg? Kiedy skrócić interwały wymiany oleju? Co się dzieje, gdy zbyt rzadko wymieniamy olej?

Nowoczesne oleje rzeczywiście mają lepsze parametry niż te sprzed kilkunastu lat - są bardziej odporne na wysoką temperaturę i wolniej tracą swoje właściwości. Ale decyzje koncernów motoryzacyjnych wynikają nie tylko z postępu technologicznego. Ważnym powodem są względy marketingowe: niskie koszty serwisu w pierwszych latach eksploatacji to atut, który działa na klientów, szczególnie flotowych. Niestety, konsekwencje zbyt długiej jazdy na jednym oleju często pojawiają się dopiero po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

Co się dzieje z olejem podczas jazdy?

Proces degradacji oleju zaczyna się od pierwszego uruchomienia silnika. Wysoka temperatura, kontakt z powietrzem i nieustanne mieszanie sprawiają, że olej stopniowo traci swoje właściwości smarne. Do tego dochodzą zanieczyszczenia: cząstki metalu powstające w wyniku tarcia, resztki niespalonego paliwa, a w jednostkach wysokoprężnych - duża ilość sadzy. Jeśli auto eksploatowane jest głównie w mieście, sytuacja pogarsza się jeszcze bardziej: częste uruchamianie zimnego silnika i krótkie trasy sprawiają, że olej nie osiąga temperatury roboczej, a wilgoć i kwasy powstające w procesie spalania nie odparowują.

Co ile wymieniać olej - czas czy przebieg?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, ale mechanicy powtarzają zgodnie: najlepszym kompromisem jest wymiana oleju co 15 tysięcy kilometrów lub raz do roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Warto pamiętać, że olej starzeje się także w samochodzie, który przez większość czasu stoi w garażu - procesy chemiczne zachodzą niezależnie od przebiegu. Dlatego właściciele aut używanych sporadycznie również powinni pamiętać o corocznej wymianie.

Kiedy skrócić interwały wymiany oleju?

Są sytuacje, w których nawet 15 tysięcy kilometrów to zbyt dużo. Dotyczy to zwłaszcza silników diesla, w których olej szybciej traci jakość, jednostek z turbosprężarką pracujących pod dużym obciążeniem czy aut eksploatowanych niemal wyłącznie w mieście i na krótkich dystansach. W takich warunkach warto wymieniać olej częściej - co 10 tysięcy kilometrów..

Co się dzieje, gdy zbyt rzadko wymieniamy olej?

Mechanicy coraz częściej obserwują skutki zbyt rzadkich wymian: rozciągnięte łańcuchy rozrządu, zużyte napinacze, uszkodzone turbiny, a także nagar w kanałach olejowych prowadzący w skrajnych przypadkach do zatarcia silnika. To awarie, których koszt potrafi sięgnąć kilkunastu tysięcy złotych, podczas gdy sama wymiana oleju to zwykle kilkaset złotych.

Na regularną wymianę oleju, co najmniej raz w roku, powinni zwrócić uwagę także właściciele aut z LPG (większa zawartość siarki, podwyższona temperatura pracy silnika na LPG, utlenianie się oleju) - w ich wypadku mechanicy mówią o skróceniu interwału nawet do 8-10 tys. km.

