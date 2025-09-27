Spis treści: Prawo jazdy znów dla 17-latków. Ale z wieloma obostrzeniami Będzie trudniej redukować punkty karne Zatrzymanie prawa jazdy za prędkość już nie tylko w terenie zabudowanym Kaski będą obowiązkowe Ciągniki rolnicze pojadą szybciej

Dalsze prace nad nowelizacją będzie prowadziła sejmowa Komisja Infrastruktury.

Wiceminister Infrastruktury Stanisław Bukowiec podczas pierwszego czytania podkreślił, że przygotowana regulacja ma na celu zwiększenie ochrony życia i zdrowia dzieci, poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji, porównując lata 2023 i 2024, w przypadku rowerzystów rokrocznie nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych o około 5 proc., ofiar śmiertelnych o około 10 proc., osób rannych o ponad 5 proc. W przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych o 40 proc., ofiar śmiertelnych o około 67 proc., osób rannych o około 47 proc.

Posłowie wszystkich większych ugrupowań poparli proponowane przepisy, chociaż przedstawiciele PiS i Polska 2050 zamierzają składać poprawki podczas pracy w komisji.

Prawo jazdy znów dla 17-latków. Ale z wieloma obostrzeniami

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym został przygotowany przez resort infrastruktury. Zgodnie z propozycją przywrócone ma zostać wydawanie prawa jazdy kat. B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jednak będzie on objęty wieloma obostrzeniami.

W okresie próbnym tzw. młodemu kierowcy zabrania się m.in. przekraczania prędkości 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, wykonywania przewozu osób taksówką albo w ramach przewozu okazjonalnego.

Taki kierowca, będąc w okresie próbnym wyłącznie w towarzystwie dorosłego doświadczonego pasażera może przewozić osoby, które nie ukończyły 18 lat. Ma to zapobiegać wypadkom związanym z powrotami młodych osób z imprez.

Będzie trudniej redukować punkty karne

Ponadto projekt przewiduje uniemożliwienie kierowcom redukowania punktów karnych za poważne wykroczenia za pomocą szkoleń. Obecnie osoba wpisana do ewidencji kierujących pojazdami może raz na 6 miesięcy na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych.

Zatrzymanie prawa jazdy za prędkość już nie tylko w terenie zabudowanym

Projektowana regulacja zakłada także zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Nowy przepis nie będzie więc obowiązywał na autostradach i drogach ekspresowych.

Regulacja proponuje, aby osoba, która nie zastosuje się do czasowego zatrzymania prawa jazdy i wsiądzie za kółko, a następnie zatrzyma ją policja, miała odebrane uprawnienia na stałe i dopiero po pięciu latach będzie mogła ubiegać się o ponowne nabycie uprawnień.

Kaski będą obowiązkowe

Projekt zakłada przepis o wprowadzeniu ustawowego obowiązku noszenia kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego (UTO) przez dzieci do lat 16.

Odpowiedzialność za dopuszczenie dziecka do jazdy bez kasku ochronnego będzie spoczywać na osobie mającej obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem, co będzie sankcjonowane karą grzywny.

Ciągniki rolnicze pojadą szybciej

Przewidziano też zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Ministerstwo takie rozwiązanie uzasadniło oczekiwaniami rolników.

"Ciągniki rolnicze charakteryzują się wysokimi parametrami bezpieczeństwa czynnego i biernego, co przeciwdziała wypadkom drogowym i uzasadnia projektowane zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się tych pojazdów" - podano w opisie projektu.

