"Publikując ten film chcieliśmy pokazać, jak niewiele trzeba, by doszło do tragedii. Nie decydujemy o winie, tylko pokazujemy, że moment nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Chcemy też uczulić naszych pasażerów, by w każdej chwili byli przygotowani na niespodziewane zdarzenia, które mogą decydować o ich bezpieczeństwie. Naprawdę wystarczy moment nieuwagi. Nie można stać w autobusie, nie trzymając się drążka, czy uchwytu. Wstrzymajcie się z ostrymi komentarzami. Koncentrujcie się na profilaktyce a nie na wydawaniu wyroku, kto winien. Taka sytuacja może się przydarzyć każdemu rodzicowi."