W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaostrza działania wobec piratów drogowych, żądając od prokuratorów bardziej restrykcyjnego podejścia i wysokich kar dla recydywistów.

Pod lupę trafiają kierowcy, którzy łamią zakazy prowadzenia pojazdów — planowana jest kontrola wszystkich postępowań z ostatnich 18 miesięcy.

Rząd wprowadza zmiany w prawie, przewidując m.in. dożywotni zakaz jazdy, konfiskatę aut i surowsze kary za piractwo drogowe.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

O swojej inicjatywie Żurek poinformował w serwisie X. Na celowniku ministra znajdą się głównie osoby, który łamią nałożone zakazy wsiadania za kierownicę. Chce on, by analizie poddano postępowania przeprowadzone w ciągi minionych 18 miesięcy.

Minister Sprawiedliwości przeciw piratom drogowym

"Zwróciłem się do Prokuratora Krajowego, by prokuratorzy reagowali stanowczo: każdorazowo rozważali stosowanie środków zapobiegawczych i brali udział w rozprawach przed sądem, także na etapie postępowania wykonawczego, w celu uzyskania kar adekwatnych do wysokiej społecznej szkodliwości czynów" - napisał na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Rozwiń

Szef MS podał w swoim wpisie, że ponad 20 tysięcy zakazów prowadzenia pojazdów w półtora roku i tysiące recydywistów, którzy je łamią, to dane, które nie mogą pozostać bez reakcji.

"Dlatego podjąłem decyzję o weryfikacji wszystkich spraw kierowców, którzy mimo prawomocnych zakazów dalej popełniają przestępstwa drogowe (art. 42 i 244 kodeksu karnego). W Ministerstwie Sprawiedliwości działa już specjalny zespół, który zajmuje się tym problemem" - wskazał Żurek.

Będzie kontrola postępowań prokuratorskich przeciw piratom

W czwartek MS poinformowało, że w związku z projektem ustawy mającym na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zlecił przeprowadzenie lustracji postępowań przygotowawczych zakończonych w okresie: styczeń 2024 r. - czerwiec 2025 r.

Rozwiń

Kontrola obejmie sprawy, w których skierowano do sądu akt oskarżenia bądź wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego i osoby, które pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 kodeksu karnego popełniły przestępstwa drogowe określone w rozdziale XXI kodeksu karnego oraz wobec podejrzanych o czyny z art. 244 kodeksu karnego, polegające na niestosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów.

Z danych, które przedstawił resort, wynika, że w ubiegłym roku sądy orzekły zakaz prowadzenia pojazdów wobec 13 084 kierowców, a w pierwszym półroczu bieżącego roku liczba ta wyniosła - 7 601 przypadków.

"Problem wielokrotnego łamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów musi zostać pilnie rozwiązany. Tak niepokojące statystyki wymagają szybkich i skutecznych działań prokuratorów oraz innych organów - to warunek realnej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach" - zaznaczył szef resortu sprawiedliwości.

Ponadto Waldemar Żurek zwrócił się do Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka o: sporządzenie i przedstawienie zbiorczego sprawozdania z wyników lustracji, wraz z oceną stanu praktyki jednostek organizacyjnych prokuratury, bieżące wskazywanie środków prawnych służących jednolitemu i prawidłowemu stosowaniu prawa w tego rodzaju sprawach, każdorazowe rozważenie stosowania środków zapobiegawczych wobec osób łamiących zakaz prowadzenia pojazdów, a także zapewnienie udziału prokuratorów w rozprawach przed sądem - również tych na etapie postępowania wykonawczego, w celu uzyskania kar adekwatnych do wysokiej społecznej szkodliwości czynów.

Rząd przygotował również zmiany prawne

Jak poinformował resort, działania te mają charakter prewencji ogólnej i indywidualnej, a ich celem jest skuteczne zapobieganie ponownemu popełnianiu przestępstw drogowych przez sprawców oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego.

Jednocześnie rząd proceduje zmiany w przepisach ruchu drogowego. Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury, przy współpracy MSWiA i MS projekt nowelizacji został w piątek przyjęty przez Sejm i skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

Nowe przepisy pozwolą eliminować z ruchu recydywistów, przewidują dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek aut łamiących prawo oraz surowsze sankcje za nielegalne wyścigi i brawurową jazdę.

"Zakaz prowadzenia pojazdów musi być realną ochroną dla społeczeństwa, a nie pustym przepisem" - podkreślił Żurek.

"Wydarzenia": Bandyci drogowi zabijają codziennie 5 osób. Policja pokazała nagrania Polsat News