Firma FCA Powertrain w Bielsku-Białej oficjalnie przestała istnieć. Ostatnim aktem w historii fabryki, która działalność rozpoczęła w 1971 roku od produkcji Syren i Fiatów 126p, było wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakład w Bielsku-Białej rozpoczął działalność pod szyldem Fabryki Samochodów Małolitrażowych (FSM) w 1971 roku. Pierwszym produkowanym modelem była Syrena, od 1973 roku w Bielsku produkowano Fiaty 126p. Po zmianach ustrojowych fabryka została przejęta przez Fiata, w 1992 roku powstał spółka Fiat Auto Poland.

Zaczęło się od Syreny i Malucha. Potem były silniki

Produkcja samochodów w Bielsku-Białej zakończyła się w 2000 roku. Od tego momentu zakład skupił się na produkcji silników i skrzyń biegów. W 2014 roku Fiat połączył się Chryslerem, tworząc koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA), wówczas zakład w Bielski przemianowano na FCA Powertrain.

Przez kolejne lata produkował on czterocylindrowe silniki wysokoprężne 1.3 i dwucylindrowe silniki TwinAir 0.9. W 2018 roku uruchomiono produkcję 3-cylindrowego silnika 1.0 i 4-cylindrowego 1.3 (z rodziny FireFly). Wówczas zakład zatrudniał niemal 1200 osób, które produkowały ponad ćwierć miliona silników rocznie.

Niestety, odwrót od silników spalinowych spowodował problemy bielskiego zakładu. Gwoździem to trumny było połączenie FCA z PSA (Peugeot-Citroen) i utworzenie koncernu Stellantis, co nastąpiło w 2021 roku.

Początkiem końca zakładu było powstanie Stellantisa

To wówczas zapadły decyzje o wykorzystywaniu przez marki Stellantisa silników francuskich, a produkowane w Polsce jednostki z włoskim rodowodem stały się niepotrzebne. Produkcja stopniowo malała, zatrudnienie również. Ostatni silnik powstał w Bielsku w połowie 2024 roku, gdy w zakładzie pracowało już mniej niż 500 osób.

Zakład FCA Powertrain w Bielsku-Białej już oficjalnie nie istnieje

Następnie przystąpiono do likwidacji fabryki. Linie produkcyjne przekazano do zakładu Stellantisa w Betim w Brazylii, a następnie sprzedano hale produkcyjne grupie inwestycyjnej DL Invest Group.

Jak donosi serwis bielsko.biala.pl ostatecznie spółka FCA Powertrain przestała istnieć, bowiem wykreślono ją z KRS.

