W skrócie Stellantis przenosi produkcję marki Leapmotor z Polski do Hiszpanii.

Za decyzją stoi poparcie Polski dla europejskich ceł na chińskie auta.

Nowa inwestycja w Hiszpanii ma wynieść ponad 200 mln dolarów i pozwoli uniknąć ceł.

Leapmotor, chiński producent aut elektrycznych z Hangzhou, w październiku 2023 roku połączył siły ze Stellantis. W wyniku porozumienia powstała spółka Leapmotor International, w której Stellantis posiada 51 proc. udziałów. Nowa firma odpowiada za sprzedaż pojazdów elektrycznych na rynkach zagranicznych, w tym w Europie.

Samochody Leapmotor miały powstawać w Polsce. Zadecydował jeden gest

Pierwszym modelem marki, który trafił na rynek europejski, był Leapmotor T03. Jego montaż z gotowych komponentów odbywał się w polskim zakładzie w Tychach, na tej samej linii produkcyjnej, na której przez niemal dwie dekady wytwarzano kultowego Fiata 500. Był to montaż, a nie pełna produkcja, ale plany były ambitne. W Tychach miał być nie tylko produkowany T03, ale również crossover segmentu C o nazwie B10. Nieoficjalnie mówiło się, że chiński koncern mógłby przeznaczyć na rozbudowę polskiej fabryki nawet 770 mln zł.

W kwietniu 2025 roku przedsiębiorstwo poinformowało jednak o zakończeniu produkcji w polskim zakładzie. Przyczyną najprawdopodobniej było poparcie przez Polskę europejskich ceł na chińskie auta. Rząd Państwa Środka zalecił wówczas producentom wstrzymanie dużych inwestycji w krajach europejskich popierających wprowadzenie ceł.

Chińczycy wybrali Hiszpanie. Zainwestują 200 mln dolarów

Leapmotor nie wycofał się się jednak z planów ekspansji w Europie i szukał alternatywnej lokalizacji dla fabryki swoich pojazdów. Według nieoficjalnych informacji brano pod uwagę m.in. niemiecką fabrykę Stellantisa. Chińscy dziennikarze ujawnili również, że rozważano hiszpański zakład w Saragossie i ostatecznie to właśnie Hiszpania będzie miejscem inwestycji.

Informację tę potwierdził dyrektor generalny koncernu Stellantis, Antonio Filosa. Chiński producent zamierza zainwestować w hiszpański zakład ponad 200 mln dolarów.

Leapmotor i Stellantis mają wkrótce zintensyfikować zakupy komponentów od lokalnych dostawców, co umożliwi im ubieganie się o pełne wsparcie finansowe w postaci dotacji rządowych. Europejska lokalizacja produkcji pozwoli również firmie na uniknięcie ceł Unii Europejskiej na pojazdy elektryczne.

