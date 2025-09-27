Spis treści: Dlaczego opony wielosezonowe są coraz bardziej popularne? Plusy i minusy opon całorocznych Jak wybrać odpowiednie opony wielosezonowe?

Dlaczego opony wielosezonowe są coraz bardziej popularne?

Opony wielosezonowe, znane również jako całoroczne, zyskują w Polsce coraz większe grono zwolenników. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, już blisko 20 proc. kierowców decyduje się na takie rozwiązanie, a trend rośnie szczególnie w miastach. Główne powody to wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy oraz coraz łagodniejsze zimy.

Opony wielosezonowe – zalety i wady. Czy warto je kupić? Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Standardowa wymiana kompletu opon w warsztacie to koszt od 150 do 250 zł w zależności od wielkości kół. W skali roku oznacza to wydatek rzędu kilkuset złotych, a przy rosnących cenach usług motoryzacyjnych oszczędności wynikające z posiadania tylko jednego kompletu stają się realne. Do tego dochodzi brak problemu z przechowywaniem drugiego zestawu opon, co dla wielu kierowców jest istotnym argumentem.

Plusy i minusy opon całorocznych

Zalety opon wielosezonowych są oczywiste:

brak konieczności sezonowej wymiany,

oszczędność miejsca w garażu,

komfort psychiczny - kierowca nie musi martwić się o nagłe opady śniegu czy spadek temperatury.

Ważnym elementem są także oznaczenia 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) i M+S (Mud and Snow), które świadczą o tym, że opony spełniają wymogi stawiane ogumieniu zimowemu. Dzięki temu kierowca może bezpiecznie poruszać się nawet w umiarkowanie trudnych warunkach zimowych.

Wady wynikają głównie z kompromisu, jaki zawsze niesie ze sobą rozwiązanie uniwersalne. Opony wielosezonowe mają gorsze parametry od specjalistycznych modeli:

latem droga hamowania może być dłuższa niż w przypadku opon letnich,

zimą przy dużych opadach śniegu lepszą przyczepność zapewnią klasyczne zimówki,

przy dużych przebiegach (ponad 25 tys. km rocznie) zużywają się szybciej.

Jak wybrać odpowiednie opony wielosezonowe?

Na rynku dostępne są modele w szerokim przedziale cenowym - od ok. 250 zł za sztukę w klasie ekonomicznej po ponad 600 zł w segmencie premium. Popularne rozmiary, takie jak 205/55 R16 czy 195/65 R15, są łatwo dostępne w większości serwisów.

Eksperci zalecają, aby przed zakupem zwrócić uwagę na:

styl jazdy - do codziennej jazdy miejskiej wystarczą modele średniej klasy,

renomę producenta - marki premium oferują lepsze parametry i dłuższą trwałość,

datę produkcji (DOT) - opona powinna być możliwie świeża, najlepiej nie starsza niż dwa lata,

opinie użytkowników i testy niezależnych organizacji, które rzetelnie porównują przyczepność i drogę hamowania w różnych warunkach.

W sezonach 2023-2024 szczególnie dobrze oceniane były m.in. Michelin CrossClimate 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 oraz Continental AllSeasonContact.

Opony wielosezonowe to praktyczne rozwiązanie dla kierowców, którzy rocznie pokonują umiarkowane przebiegi i jeżdżą głównie w miastach lub na drogach o łagodnych warunkach zimowych. Pozwalają zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze - "czas to pieniądz" w tym przypadku nabiera dosłownego znaczenia. Trzeba jednak pamiętać, że to kompromis.

W rejonach górskich i przy bardzo intensywnej eksploatacji lepszym wyborem pozostaje klasyczne ogumienie sezonowe, czyli opony zimowe.

