Kiedy opona całoroczna jest ok, a kiedy musisz kupić zimówkę?

Paula Lazarek

Wielu kierowców nie ma już ochoty dwa razy w roku umawiać się na wizytę u wulkanizatora i tracić czasu w kolejkach. Coraz częściej wybierają więc opony wielosezonowe - wygodne rozwiązanie, które pozwala jeździć cały rok na jednym komplecie. Ale czy rzeczywiście to się opłaca? Sprawdzamy plusy i minusy.

Spis treści:

  1. Dlaczego opony wielosezonowe są coraz bardziej popularne?
  2. Plusy i minusy opon całorocznych
  3. Jak wybrać odpowiednie opony wielosezonowe?

Dlaczego opony wielosezonowe są coraz bardziej popularne?

Opony wielosezonowe, znane również jako całoroczne, zyskują w Polsce coraz większe grono zwolenników. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, już blisko 20 proc. kierowców decyduje się na takie rozwiązanie, a trend rośnie szczególnie w miastach. Główne powody to wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy oraz coraz łagodniejsze zimy.

Standardowa wymiana kompletu opon w warsztacie to koszt od 150 do 250 zł w zależności od wielkości kół. W skali roku oznacza to wydatek rzędu kilkuset złotych, a przy rosnących cenach usług motoryzacyjnych oszczędności wynikające z posiadania tylko jednego kompletu stają się realne. Do tego dochodzi brak problemu z przechowywaniem drugiego zestawu opon, co dla wielu kierowców jest istotnym argumentem.

Plusy i minusy opon całorocznych

Zalety opon wielosezonowych są oczywiste:

  • brak konieczności sezonowej wymiany,
  • oszczędność miejsca w garażu,
  • komfort psychiczny - kierowca nie musi martwić się o nagłe opady śniegu czy spadek temperatury.

Ważnym elementem są także oznaczenia 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) i M+S (Mud and Snow), które świadczą o tym, że opony spełniają wymogi stawiane ogumieniu zimowemu. Dzięki temu kierowca może bezpiecznie poruszać się nawet w umiarkowanie trudnych warunkach zimowych.

Wady wynikają głównie z kompromisu, jaki zawsze niesie ze sobą rozwiązanie uniwersalne. Opony wielosezonowe mają gorsze parametry od specjalistycznych modeli:

  • latem droga hamowania może być dłuższa niż w przypadku opon letnich,
  • zimą przy dużych opadach śniegu lepszą przyczepność zapewnią klasyczne zimówki,
  • przy dużych przebiegach (ponad 25 tys. km rocznie) zużywają się szybciej.

Jak wybrać odpowiednie opony wielosezonowe?

Na rynku dostępne są modele w szerokim przedziale cenowym - od ok. 250 zł za sztukę w klasie ekonomicznej po ponad 600 zł w segmencie premium. Popularne rozmiary, takie jak 205/55 R16 czy 195/65 R15, są łatwo dostępne w większości serwisów.

Eksperci zalecają, aby przed zakupem zwrócić uwagę na:

  • styl jazdy - do codziennej jazdy miejskiej wystarczą modele średniej klasy,
  • renomę producenta - marki premium oferują lepsze parametry i dłuższą trwałość,
  • datę produkcji (DOT) - opona powinna być możliwie świeża, najlepiej nie starsza niż dwa lata,
  • opinie użytkowników i testy niezależnych organizacji, które rzetelnie porównują przyczepność i drogę hamowania w różnych warunkach.

W sezonach 2023-2024 szczególnie dobrze oceniane były m.in. Michelin CrossClimate 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 oraz Continental AllSeasonContact.

    Opony wielosezonowe to praktyczne rozwiązanie dla kierowców, którzy rocznie pokonują umiarkowane przebiegi i jeżdżą głównie w miastach lub na drogach o łagodnych warunkach zimowych. Pozwalają zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze - "czas to pieniądz" w tym przypadku nabiera dosłownego znaczenia. Trzeba jednak pamiętać, że to kompromis.

    W rejonach górskich i przy bardzo intensywnej eksploatacji lepszym wyborem pozostaje klasyczne ogumienie sezonowe, czyli opony zimowe.

