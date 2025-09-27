Kiedy opona całoroczna jest ok, a kiedy musisz kupić zimówkę?
Wielu kierowców nie ma już ochoty dwa razy w roku umawiać się na wizytę u wulkanizatora i tracić czasu w kolejkach. Coraz częściej wybierają więc opony wielosezonowe - wygodne rozwiązanie, które pozwala jeździć cały rok na jednym komplecie. Ale czy rzeczywiście to się opłaca? Sprawdzamy plusy i minusy.
Spis treści:
- Dlaczego opony wielosezonowe są coraz bardziej popularne?
- Plusy i minusy opon całorocznych
- Jak wybrać odpowiednie opony wielosezonowe?
Dlaczego opony wielosezonowe są coraz bardziej popularne?
Opony wielosezonowe, znane również jako całoroczne, zyskują w Polsce coraz większe grono zwolenników. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, już blisko 20 proc. kierowców decyduje się na takie rozwiązanie, a trend rośnie szczególnie w miastach. Główne powody to wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy oraz coraz łagodniejsze zimy.
Standardowa wymiana kompletu opon w warsztacie to koszt od 150 do 250 zł w zależności od wielkości kół. W skali roku oznacza to wydatek rzędu kilkuset złotych, a przy rosnących cenach usług motoryzacyjnych oszczędności wynikające z posiadania tylko jednego kompletu stają się realne. Do tego dochodzi brak problemu z przechowywaniem drugiego zestawu opon, co dla wielu kierowców jest istotnym argumentem.
Plusy i minusy opon całorocznych
Zalety opon wielosezonowych są oczywiste:
- brak konieczności sezonowej wymiany,
- oszczędność miejsca w garażu,
- komfort psychiczny - kierowca nie musi martwić się o nagłe opady śniegu czy spadek temperatury.
Ważnym elementem są także oznaczenia 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) i M+S (Mud and Snow), które świadczą o tym, że opony spełniają wymogi stawiane ogumieniu zimowemu. Dzięki temu kierowca może bezpiecznie poruszać się nawet w umiarkowanie trudnych warunkach zimowych.
Wady wynikają głównie z kompromisu, jaki zawsze niesie ze sobą rozwiązanie uniwersalne. Opony wielosezonowe mają gorsze parametry od specjalistycznych modeli:
- latem droga hamowania może być dłuższa niż w przypadku opon letnich,
- zimą przy dużych opadach śniegu lepszą przyczepność zapewnią klasyczne zimówki,
- przy dużych przebiegach (ponad 25 tys. km rocznie) zużywają się szybciej.
Jak wybrać odpowiednie opony wielosezonowe?
Na rynku dostępne są modele w szerokim przedziale cenowym - od ok. 250 zł za sztukę w klasie ekonomicznej po ponad 600 zł w segmencie premium. Popularne rozmiary, takie jak 205/55 R16 czy 195/65 R15, są łatwo dostępne w większości serwisów.
Eksperci zalecają, aby przed zakupem zwrócić uwagę na:
- styl jazdy - do codziennej jazdy miejskiej wystarczą modele średniej klasy,
- renomę producenta - marki premium oferują lepsze parametry i dłuższą trwałość,
- datę produkcji (DOT) - opona powinna być możliwie świeża, najlepiej nie starsza niż dwa lata,
- opinie użytkowników i testy niezależnych organizacji, które rzetelnie porównują przyczepność i drogę hamowania w różnych warunkach.
W sezonach 2023-2024 szczególnie dobrze oceniane były m.in. Michelin CrossClimate 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 oraz Continental AllSeasonContact.
Opony wielosezonowe to praktyczne rozwiązanie dla kierowców, którzy rocznie pokonują umiarkowane przebiegi i jeżdżą głównie w miastach lub na drogach o łagodnych warunkach zimowych. Pozwalają zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze - "czas to pieniądz" w tym przypadku nabiera dosłownego znaczenia. Trzeba jednak pamiętać, że to kompromis.
W rejonach górskich i przy bardzo intensywnej eksploatacji lepszym wyborem pozostaje klasyczne ogumienie sezonowe, czyli opony zimowe.