W skrócie Synoptycy ostrzegają przed pierwszym atakiem zimy w Europie, prognozując duże opady śniegu w niektórych krajach.

Na razie polscy kierowcy nie muszą się spieszyć z wymianą opon, ale powinni obserwować prognozy i przygotować się na nadchodzącą zmianę pogody.

Eksperci zalecają wymianę opon na zimowe, gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 7°C, tłumacząc różnice między ogumieniem letnim a zimowym.

Chociaż z pewnością czeka nas jeszcze piękna złota polska jesień, to w niektórych regionach Europy meteorolodzy ostrzegają przed pierwszymi atakami zimy. Po wyjątkowo ciepłym i słonecznym weekendzie nadeszła gwałtowna zmiana pogody. Z północnego zachodu kontynentu przesuwa się chłodny front atmosferyczny, który przyniósł wyraźne ochłodzenie. Jego zetknięcie z cieplejszymi masami znad Morza Śródziemnego spowoduje powstanie aktywnego ośrodka niżowego, który w najbliższych dniach w wielu regionach Starego Kontynentu przyniesie opady śniegu. Chociaż do kalendarzowej zimy zostały jeszcze niespełna trzy miesiące, to czy już należy wymienić opony z letnich na zimowe?

W tych regionach spodziewane są opady śniegu. Do wulkanizatorów ustawią się kolejki

Pierwszy atak zimy nastąpi na pograniczu Francji i północno-zachodnich Włoch, w południowej Szwajcarii oraz na południowo-zachodnich krańcach Austrii. Synoptycy przewidują w tych regionach opady śniegu do 30 cm, a w wyższych partiach pokrywa śnieżna może osiągnąć nawet 60 cm od 25 do 27 września.

Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ w naszym kraju na razie nie są przewidywane wczesne opady śniegu i w najbliższych dniach nie dojdzie do gwałtownego ochłodzenia. W kolejnych tygodniach warto jednak szczególnie obserwować prognozy pogody, ponieważ wielkimi krokami zbliża się moment wymiany ogumienia w samochodach. Warto wiedzieć, kiedy należy udać się do wulkanizatora nie tylko po to, aby uniknąć stania w długich kolejkach wraz z innymi spóźnialskimi, ale również zadbać o własne bezpieczeństwo i maksimum przyczepności.

Kiedy należy wymienić opony na zimowe w Polsce? Czy wymiana jest obowiązkowa?

W Polsce nie ma obowiązku wymiany opon na zimowe, a prawo jedynie wymaga, aby ogumienie - bez względu na typ czy przeznaczenie - miało co najmniej 1,6 mm wysokości bieżnika. Jednakże eksperci zachęcają do używania ogumienia zimowego lub całorocznego z indeksem M+S i wskazują, że momentem wskazującym na wymianę nie są pierwsze opady śniegu, a temperatura zewnętrzna. Opony letnie powinniśmy wymienić, gdy średnia temperatura dzienna spada poniżej 7 stopni Celsjusza.

Czym różni się opona letnia od zimowej?

Ta zasada jest nie tylko prosta do zapamiętania, ale również bardzo łatwa do wytłumaczenia - letnie opony wykonane są z zupełnie innej mieszanki niż zimowe, które są bardziej miękkie i zawierają więcej naturalnego kauczuku oraz krzemionki, przez co zachowują elastyczność i przyczepność przy niższych temperaturach. Dzięki zmienionemu składowi guma nie twardnieje zimą, zapewnia niższe opory toczenia i jest bardziej odporna na ścieranie. Z kolei ogumienie letnie wykonane jest z twardszej mieszanki, które dobrze sprawdza w wyższych temperaturach, ale zimą traci niemal wszystkie swoje właściwości.

Założenie opon zimowych rodzi pokusę, by przejeździć na nich cały rok. Nie zachęcam do tego. Te cechy, które są atutem opon zimą, latem będą ich słabością. Opony będą szybciej się zużywały, a ich miękkość negatywnie wpłynie na przyspieszanie oraz hamowanie. Opony te również słabiej sprawują się w zakręcie. Dodatkowo ich budowa powoduje, że zwiększają hałas odczuwalny w samochodzie

Kolejną różnicą jest także kształt i rodzaj bieżnika - opony zimowe posiadają znacznie więcej lameli, które zwiększają przyczepność na śliskich nawierzchniach. Z kolei ich większa głębokość sprawia, że zimowe lub całoroczne ogumienie z indeksem M+S lepiej odprowadza błoto, śnieg i wodę pośniegową, przez co auto ma mniejszą tendencję do poślizgu i zachowuje lepszą trakcję.

