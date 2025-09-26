Spis treści: Jak jeździć hybrydą? Ważne jest dynamiczne przyspieszanie Jak hamować hybrydą? Wykorzystaj hamowanie rekuperacyjne Hybryda w mieście, na trasie i na autostradzie - gdzie oszczędza najwięcej?

Według danych instytutu Samar do końca lipca bieżącego roku zarejestrowano w Polsce 74 019 aut hybrydowych - przy czym mamy tu na myśli klasyczne hybrydy (HEV), których nie można ładować z zewnętrznego źródła prądu.

Jak jeździć hybrydą? Ważne jest dynamiczne przyspieszanie

Układy hybrydowe są najmniej efektywne w przeciągającej się fazie przyspieszania. Dlatego lepiej energicznie dojść do żądanej prędkości, a potem pozwolić autu "płynąć". Przekładnie e-CVT, powszechne w hybrydach, same utrzymują silnik w optymalnym zakresie obrotów. Efekt: krótszy czas pracy w niekorzystnym przedziale obrotów i niższe średnie spalanie.

Warto też stosować podobną zasadę dotyczącą rozgrzewania silnika co w autach z napędem spalinowym. Postój z włączonym zapłonem powoli rozładowuje baterię trakcyjną, którą później trzeba doładować paliwem. Należy więc ruszać natychmiast; jednostka benzynowa i tak dołączy dopiero przy wyższej prędkości lub większym obciążeniu, kiedy pracuje najsprawniej.

Miejska typu "stop and go" to najlepsze warunki dla hybrydy. Delikatnie operując pedałem gazu i - jeśli auto to oferuje - z włączonym tryb EV można toczyć się na prądzie przy niskich prędkościach. Na dłuższych odcinkach pozostaw sterowanie komputerowi, który najlepiej bilansuje pracę obu źródeł napędu.

Warto również korzystać z trybu ECO, choć trzeba pamiętać, że "zamula" on reakcje na gaz i nie zapewnia maksymalnych osiągów. W wielu hybrydach zmienia się sposób pracy skrzyni, zarządzanie baterią oraz kalibracja klimatyzacji i ogrzewania. Zazwyczaj pozwala to urwać 10-15 proc. zużycia paliwa, bez uciążliwego spadku komfortu.

Jak hamować hybrydą? Wykorzystaj hamowanie rekuperacyjne

Układ hamulcowy w hybrydzie to nie tylko tarcze i klocki. Gdy odpuszczamy gaz i zaczynamy delikatnie zwalniać, generator odzyskuje energię kinetyczną. Dlatego hamujmy wcześniej i z mniejszą siłą - dłuższa rekuperacja lepiej doładowuje akumulator trakcyjny, a układ cierny wkracza dopiero pod koniec, gdy potrzeba mocnego wytracenia prędkości.

Szczególnie podczas jazdy miejskiej warto też uruchomić mocniejszy tryb odzyskiwania energii podczas hamowania - większość samochodów hybrydowych ma funkcję "B" przekładni, dzięki której po zdjęciu nogi z pedału gazu auto mocniej wytraca prędkość. Często stosowanie hamulca nożnego sprowadza się tylko do użycia w ostatniej fazie hamowania lub podczas awaryjnych manewrów.

Hybryda w mieście, na trasie i na autostradzie - gdzie oszczędza najwięcej?

Największe korzyści widać w ruchu miejskim oraz na drogach krajowych, gdzie częste odpuszczanie gazu i hamowanie podnoszą udział jazdy elektrycznej. Na autostradzie - przy stałej, wysokiej prędkości - przewaga nad benzyną czy dieslem bywa niewielka.

Pełne hybrydy ładują się same podczas jazdy; przy czym mając na myśli "same" chcemy podkreslić, że dzieje się to głównie za sprawą silnika spalinowego (a więc nie za darmo) lub też, w mniejszym stopniu, dzięki hamowaniu rekuperacyjnemu. Samoładująca się hybryda, wbrew temu, co w swoich reklamach pokazuje jeden z czołowych producentów, jeszcze nie powstała.

