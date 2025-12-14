W skrócie Kierowca Mercedesa-AMG GT 4-Door Coupé nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a ucieczka zakończyła się uderzeniem w drzewo.

44-latek miał już dwa zakazy prowadzenia pojazdów i usłyszał nowe zarzuty, dotyczące m.in. niezatrzymania się do kontroli.

Opisany model Mercedesa to mocny i luksusowy samochód sportowy, wyposażony w napęd na cztery koła oraz silniki o dużej mocy.

Do zdarzenia doszło w powiecie jędrzejowskim. Policjanci w pewnym momencie zauważyli Mercedesa-AMG GT 4-Door Coupé, który jechał z prędkością 91 km/h w miejscu, w którym ograniczenie wynosiło 50 km.

Jego kierowca na widok patrolu zawrócił i rozpoczął ucieczkę, licząc na potężną moc swojego samochodu.

Funkcjonariusze podjęli pościg za Mercedesem. Po kilku kilometrach jego kierowca stracił panowanie nad pojazdem i na łuku drogi uderzył w drzewo. 44-latek trafił do szpitala.

Mężczyzna był trzeźwy, jednak posiadał już dwa zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej i niezastosowania się do owych zakazów. 44-latek stanie przed sądem, na razie otrzymał zakaz opuszczania kraju i objęto go policyjnym nadzorem. Okazało się również, że w październiku został już przyłapany na prowadzeniu samochodu, mimo że nie mógł tego zrobić.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé produkowany jest od 2018 r. materiały prasowe

Mercedes, którym kierował pirat drogowy, wszedł do produkcji w 2018 r. jako uzupełnienie niszy znajdującej się obok modelu CLS. Technicznie pojazd bazuje na klasie E, lecz z wyglądu przypomina sportowe AMG GT. Wnętrze również jest faktycznym połączeniem wcześniej wymienionych samochodów. AMG GT 4-Door Coupe można skonfigurować jako sportowe coupe, ale również luksusową limuzynę, a nawet...pojazd rodzinny! Bagażnik oferuje bazowo 395 l.

Pod maską Mercedesa znajdują się jedynie silniki z gamy AMG. Najsłabszą wersją jest GT 43/GT 50 (ta druga oferowana jedynie na rynku chińskim) napędzana przez 3-litrową jednostkę R6 wspieraną układem mild hybrid. Silnik spalinowy generuje 362 KM, a hybryda dodatkowe 21 koni. Dzięki napędowi 4x4 4MATIC+ auto do "setki" rozpędza się w czasie 4,9 s. Prędkość maksymalna zaś wynosi 270 km/h.

Mocniejszym wariantem jest Mercedes GT 53, który wykorzystuje ten sam silnik, co GT 43. W tym przypadku generuje ona moc 429 KM, a rozrusznik-alternator i system EQ Boost zapewniają dodatkowe 21 KM. "Setkę" osiągniemy nim w czasie 4,5 s, a licznik powinien zatrzymać się na 285 km/h.

Wszystkie Mercedesy-AMG GT 4-Door Coupé mają napęd na cztery koła

Poza tym w ofercie znajduje się również wersja GT 63. W niej pod maską producent umieścił 4-litrowe V8 o mocy 585 KM, która do 100 km/h rozpędza auto w 3,4 s. Prędkość maksymalna w porównaniu do GT 53 wzrosła o 25 km/h. Najmocniejsza jest natomiast GT 63 S, w której tę samą jednostkę dokręcono do 639 KM. Przyspieszenie wynosi 3,2 s, a V-MAX: 315 km/h. Szybciej od Porsche Panamery!

Wszystkie wersje omawianego modelu mają napęd na cztery koła, chociaż w trybie Drift możliwe jest odłączenie przedniej osi. W opcji znajdują się ceramiczne hamulce. Ceny zaczynają się od 627 888 zł (GT 43), a kończą na 1 419 736 zł (GT 63 S E Performance).

