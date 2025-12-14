Jechał sportowym Mercedesem, myślał, że ucieknie policji. Szybko pożałował

Kierowcy sportowego Mercedesa-AMG GT wydawało się, że bez problemu ucieknie policji. Szybko jednak okazało się, że za potężna mocą nie szły umiejętności za kierownicą.

Czarny samochód osobowy po kolizji zatrzymany przy drzewie na poboczu drogi, w pobliżu policyjny radiowóz oraz ambulans, trzech policjantów zabezpiecza miejsce zdarzenia, widoczna zabłocona nawierzchnia i zniszczenia na pojeździe.
Pościg z udziałem drogiego Mercedesa-AMG GT 4-Door Coupé zakończył się na przydrożnym drzewiePolicja

Do zdarzenia doszło w powiecie jędrzejowskim. Policjanci w pewnym momencie zauważyli Mercedesa-AMG GT 4-Door Coupé, który jechał z prędkością 91 km/h w miejscu, w którym ograniczenie wynosiło 50 km.

Jego kierowca na widok patrolu zawrócił i rozpoczął ucieczkę, licząc na potężną moc swojego samochodu.

Funkcjonariusze podjęli pościg za Mercedesem. Po kilku kilometrach jego kierowca stracił panowanie nad pojazdem i na łuku drogi uderzył w drzewo. 44-latek trafił do szpitala.

Mężczyzna był trzeźwy, jednak posiadał już dwa zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej i niezastosowania się do owych zakazów. 44-latek stanie przed sądem, na razie otrzymał zakaz opuszczania kraju i objęto go policyjnym nadzorem. Okazało się również, że w październiku został już przyłapany na prowadzeniu samochodu, mimo że nie mógł tego zrobić.

Sportowy samochód Mercedes-AMG GT w kolorze matowej czerni, jadący dynamicznie po miejskiej drodze, widoczne charakterystyczne logo AMG na grillu, aerodynamiczna sylwetka oraz aluminiowe felgi.
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé produkowany jest od 2018 r.materiały prasowe

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé jest produkowany od 2018 r.

Mercedes, którym kierował pirat drogowy, wszedł do produkcji w 2018 r. jako uzupełnienie niszy znajdującej się obok modelu CLS. Technicznie pojazd bazuje na klasie E, lecz z wyglądu przypomina sportowe AMG GT. Wnętrze również jest faktycznym połączeniem wcześniej wymienionych samochodów. AMG GT 4-Door Coupe można skonfigurować jako sportowe coupe, ale również luksusową limuzynę, a nawet...pojazd rodzinny! Bagażnik oferuje bazowo 395 l.

Pod maską Mercedesa znajdują się jedynie silniki z gamy AMG. Najsłabszą wersją jest GT 43/GT 50 (ta druga oferowana jedynie na rynku chińskim) napędzana przez 3-litrową jednostkę R6 wspieraną układem mild hybrid. Silnik spalinowy generuje 362 KM, a hybryda dodatkowe 21 koni. Dzięki napędowi 4x4 4MATIC+ auto do "setki" rozpędza się w czasie 4,9 s. Prędkość maksymalna zaś wynosi 270 km/h.

Mocniejszym wariantem jest Mercedes GT 53, który wykorzystuje ten sam silnik, co GT 43. W tym przypadku generuje ona moc 429 KM, a rozrusznik-alternator i system EQ Boost zapewniają dodatkowe 21 KM. "Setkę" osiągniemy nim w czasie 4,5 s, a licznik powinien zatrzymać się na 285 km/h.

Wszystkie Mercedesy-AMG GT 4-Door Coupé mają napęd na cztery koła

Poza tym w ofercie znajduje się również wersja GT 63. W niej pod maską producent umieścił 4-litrowe V8 o mocy 585 KM, która do 100 km/h rozpędza auto w 3,4 s. Prędkość maksymalna w porównaniu do GT 53 wzrosła o 25 km/h. Najmocniejsza jest natomiast GT 63 S, w której tę samą jednostkę dokręcono do 639 KM. Przyspieszenie wynosi 3,2 s, a V-MAX: 315 km/h. Szybciej od Porsche Panamery!

    Wszystkie wersje omawianego modelu mają napęd na cztery koła, chociaż w trybie Drift możliwe jest odłączenie przedniej osi. W opcji znajdują się ceramiczne hamulce. Ceny zaczynają się od 627 888 zł (GT 43), a kończą na 1 419 736 zł (GT 63 S E Performance).

