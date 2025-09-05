Nowe unijne przepisy mogą wpłynąć na ceny samochodów

Komisja Europejska pracuje nad regulacjami, które mają wprowadzić minimalny udział europejskich podzespołów w autach sprzedawanych na Starym Kontynencie. Chodzi m.in. o stal, akumulatory trakcyjne i inne strategiczne elementy pojazdów.

Na wsparcie tego procesu przewidziano 3 mld euro, czyli niemal 13 mld zł. Szczególna uwaga Brukseli skupia się na akumulatorach, które odpowiadają za 30-40 proc. wartości samochodu elektrycznego. Zgodnie z planem większa część ich produkcji powinna odbywać się w fabrykach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.

Nowe przepisy dotkną przede wszystkim segmentu aut elektrycznych. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Problemem pozostaje brak szczegółów - Komisja nie podała jeszcze dokładnych dat wejścia w życie przepisów ani procentowych progów wymaganej zawartości komponentów "Made in Europe".

Samochody elektryczne a wymogi Made in Europe

Nowe przepisy dotkną przede wszystkim segmentu aut elektrycznych. To właśnie one mają całkowicie zastąpić pojazdy spalinowe po 2035 roku. Zgodnie z propozycją, w przyszłości także floty pojazdów służbowych i auta kupowane w ramach zamówień publicznych będą musiały spełniać europejskie kryteria produkcji.

Plany zakładają również, że części sprowadzane spoza UE będą musiały spełniać bardziej rygorystyczne normy środowiskowe. W praktyce oznacza to wyższe koszty produkcji, bo producenci zostaną zmuszeni do zmiany łańcuchów dostaw i dostosowania się do nowych regulacji.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) ocenia, że nowe regulacje mogą osłabić konkurencyjność rynku. 123RF/PICSEL

Eksperci ostrzegają przed wyższymi cenami aut

ACEA podkreśla, że regulacje powinny być wprowadzane stopniowo i z jasno określonymi terminami. Brak przejrzystości - zdaniem branży - utrudnia producentom przygotowanie się do zmian.

ACEA zwraca uwagę, że rozwój produkcji w Europie nie będzie możliwy bez konkurencyjnych cen energii i odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Branża podkreśla też, że Europa dysponuje ograniczonymi zasobami litu i kobaltu, niezbędnych do produkcji akumulatorów. Szybkie zwiększenie ich pozyskiwania może okazać się trudne i kosztowne.

Według analityków, skutkiem nowych regulacji niemal na pewno będzie wzrost kosztów produkcji. Dla klientów oznacza to droższe samochody, szczególnie elektryczne. Warto dodać, że w Polsce średnia cena nowego auta już dziś przekracza 180 tys. zł (dane Samar 2025). Nawet niewielki wzrost kosztów produkcji będzie więc mocno odczuwalny i może się odbić na poziomie sprzedaży.

Wyższe ceny aut coraz bardziej realne

Przepisy "Made in Europe" mają wzmocnić przemysł motoryzacyjny i ograniczyć zależność od Azji. Komisja Europejska wskazuje na długofalowe korzyści - nowe fabryki, miejsca pracy i lepszą ochronę środowiska. Jednak według ekspertów, w krótkiej perspektywie skutkiem może być wzrost cen samochodów.

Brak szczegółów co do terminów i wymogów budzi niepokój producentów, a kierowcy muszą liczyć się z tym, że zakup auta w najbliższych latach będzie jeszcze większym wydatkiem niż obecnie.

Nowe BMW iX3 na żywo. 805 km zasięgu i rewolucyjny kokpit INTERIA.PL