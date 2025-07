Aby zwiększyć elastyczność, Komisja zaproponuje zmianę rozporządzenia w sprawie norm CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych. Pozwoliłoby to producentom na osiągnięcie celów poprzez uśrednienie ich wyników w okresie trzech lat (2025–2027) i zrekompensowanie wszelkich niedoborów w jednym lub dwóch latach nadwyżkami w pozostałych latach, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia celów na rok 2025

Wygląda na to, że komunikat był zapowiedzią ofensywy legislacyjnej mającej na celu promowanie samochodów elektrycznych wśród klientów flotowych. Brzmi niewinnie, ale w praktyce oznaczać to może przyspieszenie odchodzenia Unii Europejskiej od samochodów spalinowych aż o 5 lat.

Z dokumentów do jakich dotarli dziennikarze "Bild am Sonntag" wynika, że Komisja Europejska rozważa wprowadzenie zakazu wykorzystywania pojazdów z silnikami spalinowymi w działalności komercyjnej od 2030 roku. Nowe przepisy miałyby objąć zarówno wypożyczalnie samochodów , jak i floty firmowe .

Zdaniem dziennikarzy "Bild am Sonntag" Komisja Europejska chce, by od 2030 roku klienci wykorzystujący samochody do "działalności komercyjnej" mogli rejestrować wyłącznie pojazdy elektryczne. Mówiąc prościej - auta spalinowe byłyby zarezerwowane wyłącznie dla klientów indywidualnych. Klienci biznesowi musieliby przesiąść się na samochody elektryczne i to o 5 lat szybciej, niż planowany na 2035 rok zakaz rejestracji na terenie UE nowych aut z silnikami spalinowymi.