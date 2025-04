Oliver Blume uważa, że zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku może nie być możliwy do wdrożenia - rynek nie nadąża za unijnymi przepisami.

Prezes Blume, w wywiadzie dla Neue Osnabrücker Zeitung udzielonym na targach w Szanghaju nawołuje do stworzenia "punktów kontrolnych". Miałoby to pozwolić Unii Europejskiej na bieżąco sprawdzać, czy tempo zmian rzeczywiście nadąża za planami. Jeśli nie - jego zdaniem trzeba będzie dostosować strategię, a nawet przesunąć kluczowe daty, bez popadania w skrajności i ignorowania realiów rynku.

Zakaz 2035 to ryzyko dla całej branży

Prezes Volkswagena nie jest jedynym, który ostrzega przed skutkami politycznych decyzji. Wcześniej podobne stanowisko zajmował szef Mercedesa, Ola Källenius. On również apelował o złagodzenie kursu i przesunięcie zakazu. Powód? Tempo zmian nie nadąża za oczekiwaniami prawodawców.

Blume, który jeszcze niedawno mocno wspierał elektromobilność, dziś nawołuje do stworzenia "punktów kontrolnych". WANG ZHAO AFP

Po pierwsze - auta elektryczne nadal są drogie. Po drugie - infrastruktura ładowania w wielu krajach UE dopiero raczkuje. Po trzecie - klienci wciąż nie mają wystarczających zachęt finansowych. A do tego dochodzi konkurencja z Chin, która oferuje tańsze samochody elektryczne i coraz mocniej wchodzi na europejski rynek.

Prezes Blume zauważa też, że tzw. e-paliwa - czyli syntetyczne odpowiedniki benzyny - na razie istnieją tylko na papierze. Są zbyt drogie, a ich produkcja za wolna, by mogły realnie zastąpić tradycyjne paliwa w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zakładając, że ktoś faktycznie będzie chciał z nich korzystać.

Unijny zakaz rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku to filar polityki klimatycznej UE. Ale coraz więcej głosów, również z Niemiec, wskazuje, że to nie czas na eksperymenty. Zwłaszcza jeśli miałoby to wywrócić cały przemysł motoryzacyjny.