W skrócie Chińska marka BYD zaprezentuje model Yangwang U9 Track Edition o mocy 3019 KM, bijąc dotychczasowe rekordy samochodów elektrycznych i spalinowych.

Wersja Track Edition ma cztery silniki, wysoce zaawansowaną aerodynamikę i zawieszenie DISus-X, które pozwala m.in. pokonywać nierówności i podskakiwać.

BYD planuje wprowadzenie marki Yangwang na rynek europejski i polski w 2026 roku, konkurując z luksusowymi, sportowymi markami jak Bentley czy Ferrari.

Najszybszy rozwój pojazdów zeroemisyjnych ma aktualnie miejsce w Chinach, gdzie tamtejsi producenci co rusz prześcigają się w kolejnych systemach, technologiach i przede wszystkim absurdalnie mocnych modelach, które mają za zadanie wypromować markę na całym świecie. Do tamtejszego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych wpłynął komplet dokumentów dotyczących debiutu nowego samochodu, który może okazać się prawdziwą petardą w świecie motoryzacji. Marka Yangwang - należąca do BYD - już niebawem zaprezentuje model Yangwang U9 w wersji Track Edition, który będzie dysponował mocą ponad 3000 KM.

Chińska marka chce zaatakować rekord. Podstawowa wersja tego modelu generuje moc "zaledwie" 1287 KM

Wszystkie nowe samochody zanim zostaną oficjalnie pokazane szerszemu gronu, muszą wraz z pełną dokumentacją trafić do wspomnianego wcześniej chińskiego MIIT, które zobowiązane jest do opublikowania zdjęć i podstawowych informacji dotyczących danego modelu. Po debiucie U9 pojawi się absurdalnie mocna wersja o nazwie Track Edition, przy której dotychczasowe rekordy pojazdów elektrycznych i spalinowych wypadają co najmniej słabo, ponieważ za napęd odpowiadają cztery nowe silniki, a każdy z nich generuje moc 555 kW, co łącznie daje 3019 KM.

Inżynierowie postawili na opony w rozmiarze 325/30-20. BYD materiały prasowe

Jeszcze do niedawna za bezpardonowego króla w segmencie pojazdów BEV uważany był Rimac Nevera R, czyli chorwacki supersamochód o mocy 2107 KM, który do 100 km/h rozpędza się w zaledwie 1,72 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 412 km/h. Nowość BYD będzie dysponować mocą maksymalną o prawie 1000 KM wyższą, a masa pojazdu wzrośnie o zaledwie około 200 kg (2480 vs 2277 kg), co pozwoli nie tylko na pobicie rekordu dotyczącego mocy maksymalnej, ale także przyspieszenia czy - co bardzo możliwe - czasu okrążenia na torze Nürburgring dla aut produkcyjnych, który obecnie należy do Mercedesa-AMG One (6:30).

BYD Yangwang U9 Track Edition. 3019 KM elektrycznej mocy

Zmian względem podstawowej wersji - która już zaskakuje mocą - jest sporo, a te wynikają przede wszystkim z obowiązku poprawienia aerodynamiki oraz siły docisku. Auto mierzy 497 cm długości, 203 cm szerokości oraz 131 cm wysokości. Bazowa wersja o mocy 1287 KM do 100 km/h przyspiesza w 2,36 sekundy, a ćwierć mili osiąga poniżej 10 sekund. Wersja Track Edition będzie niemalże trzykrotnie mocniejsza, jednakże przed inżynierami stoi bardzo trudne zadanie, aby całą moc z czterech silników o łącznej mocy 3019 KM przełożyć na asfalt.

Akumulator ma pojemność 80 kWh. Nie zdecydowano się na jego zwiększenie ze względu na masę. BYD materiały prasowe

Nadwozie Yangwang U9 wykonane jest w zdecydowanej większości z włókna węglowego, a na szczególną uwagę zasługuje również aktywne zawieszenie DISus-X, które nie tylko doskonale wybiera nierówności, ale przede wszystkim potrafi przeskakiwać nad dziurami, pozwala na jazdę na trzech kołach czy podskakiwanie w stylu amerykańskiego low ridera. Track Edition obsługuje ładowanie o mocy 500 kW, a uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. trwa zaledwie 10 min. Według normy CLTC zasięg wynosi 450 km.

Znamy datę pojawienia się marki Yangwang w Polsce

BYD jest obecnie największym producentem samochodów z Chin, który przeprowadza globalną ekspansję. Stella Li na łamach brytyjskiego magazynu "Autocar" potwierdziła, że marka niebawem pojawi się także w Europie, a w Polsce zadebiutuje najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2026 r. W salonach mają początkowo pojawić się modele U8 i U9, a następnie sedan U7. Yangwang będzie konkurować z europejskimi markami luksusowymi i sportowymi takimi jak Bentley, Ferrari, Lamborghini czy Porsche.

