Do 100 km/h w zaledwie 1,72 sekundy. Rimac pokonał Koenigsegga

Rimac znów przebił Koenigsegga i to z hukiem. Elektryczna Nevera R nie tylko odzyskała tytuł najszybszego auta w sprincie do 400 km/h, ale też ustanowiła nowy rekord świata w prędkości pojazdów elektrycznych. To wynik, obok którego Szwedzi z Koenigsegga nie przejdą obojętnie.