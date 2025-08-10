Enyaq to pierwszy elektryczny model Skody, samochód został wprowadzony do sprzedaży w 2020 roku, a w ciągu kolejnych czterech lat z salonów wyjechało w sumie ćwierć miliona egzemplarzy. Samochód jednak się starzeje, więc by podtrzymać zainteresowanie, Enyaq został poddany pierwszym od premiery aż tak dużym zmianom.

Jak zmieniła się Skoda Enyaq Coupe po liftingu?

Samochód po liftingu otrzymał całkowicie nowy przód, który nawiązuje do mniejszego Elroqa i został zaprojektowany w języku stylistycznym "Modern Solid". Na froncie nie znajdziemy już dużego, błyszczącego (opcjonalnie podświetlanego) grilla.

Zamiast niego Enyaq otrzymał efektowany świetlny pasek LED, łączący światła do jazdy dziennej i tzw. "Tech-Deck Face", który skrywa czujniki potrzebne do systemów wsparcia kierowcy (w tym radar i kamerę). Ponadto na masce nie znajdziemy już loga marki, ale napis SKODA.

Z tyłu już nowości praktycznie nie ma. Uważny obserwator dostrzeże jedynie inną sygnaturę świateł, natomiast sam ich kształt pozostał bez zmian.

Zmiany te wpłynęły na poprawę aerodynamiki. Współczynnik oporu powietrza spadł z 0,234 do 0,225, a to oznacza mniejsze zużycie energii i większy zasięg. Skoda obiecuje, że testowany Enyaq w wersji Coupe w cyklu WLTP przejedzie nawet 589 km.

W kabinie Skody Enyaq wciąż znajdziemy 5-calowy ekranik

Niewiele zmieniło się wnętrze Skody Enyaq. Kierownica opcjonalnie, jak w testowanym egzemplarzy może być tylko dwuramienna, natomiast zasadniczy układ ekranów i przycisków pozostał bez zmian.

Nadal przed kierowcą znajduje się malutki, 5-calowy ekran podający jedynie najważniejsze informacje, natomiast centrum zarządzania samochodem stanowi wolnostojący 13-calowy ekran dotykowy.

Dla estetów istotne mogą być nowe pakiety wykończenia wnętrza. W testowanym samochodzie wybrano Design Selection Lounge, który cechuje się generalnie szarą kolorystyką, łączącą skórę ekologiczną z materiałem tekstylnym oraz kontrastującymi jasnozielonymi przeszyciami.

Skoda Enyaq po liftingu otrzymała lepsze wyposażenie

W ramach modernizacji producent rozszerzył również listę wyposażenia standardowego. W podstawowej specyfikacji klienci znajdą teraz dodatkowo podgrzewanie przednich foteli, trzystrefową klimatyzację czy przygotowanie do montażu haka holowniczego. W coupe standardem jest duży szyberdach.

W opcjach można liczyć m.in. na pompę ciepła czy wyświetlacz head-up, który potrafi pokazywać informacje nie tylko z nawigacji pokładowej, ale również telefonicznej - po wykorzystaniu bezprzewodowych interfejsów Android Auto i Apple CarPlay.

Układy napędowe Skody Enyaq po liftingu

Nie ma zmian w zakresie układów napędowych Skody Enyaq po liftingu. W wersji Coupe samochód nadal jest oferowany w dwóch, a właściwie - trzech odmianach napędowych. Bazowa odmiana to testowany Enyaq 85. Taki samochód ma tylny napęd, silnik o mocy 285 KM i baterię o pojemności 82 kWh brutto (77 kWh netto).

Wyżej stoi wersja 85x, która ma dwa silniki, a więc napęd na wszystkie koła. Co jednak ciekawe, moc nadal wynosi 285 KM, a osiągi obu odmian są identyczne - sprint do 100 km/h trwa 6,7 s, a prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km/h.

Dołożenie przedniego napędu negatywnie wpływa jednak na manewrowość Enyaqa - średnica zawracania wzrasta z 9,3 do 10,8 m, a więc sporo. Mniejszy jest również zasięg (wg WLTP spada z 589 do 550 km).

Producent wyróżnia jeszcze wersję wyposażeniową Sportline, która jest dostępna w dokładnie takiej specyfikacji napędowej jak 85. Sportline w cyklu pomiarowym zużywa nieco więcej energii, przez co ma mniejszy zasięg (577 km).

Skoda Enyaq i Enyaq Coupe. Dane techniczne Wersja 60 85 (Coupe) 85x (Coupe) 85 Sportline (Coupe) RS (Coupe) Pojemność akumulatora 59 kWh netto 77 kWh netto 77 kWh netto 77 kWh netto 79 kWh netto Moc 204 KM 285 KM 285 KM 285 KM 340 KM Przyspieszenie 0-100 km/h 8,1 s 6,7 s 6,7 s 6,7 s 5,4 Prędkość maksymalna 160 km/h 180 km/h 180 km/h 180 km/h 180 km/h Napęd Na tył Na tył Na cztery koła Na tył Na cztery koła Zużycie energii w cyklu mieszanym według WLTP 15,5 - 16,7 kWh na 100 km 15,0 - 16,0 kWh na 100 km (14,7 - 15,6 kWh na 100 km) 15,8 - 16,8 kWh na 100 km (15,5 - 16,3 kWh na 100 km) 15,2 - 15,9 kWh na 100 km (15,0 - 15,5 kWh na 100 km) 15,9 - 16,6 kWg na 100 km (15,6 - 16,2 kWh na 100 km) Maksymalny zasięg 434 km 580 km (589 km) 543 km (550 km) 574 km (577 km) 560 km (567 km)

Natomiast na szczycie gamy stoi dwusilnikowy Enyaq RS, który dysponuje mocą 340 KM, co pozwala mu rozpędzać się do 100 km/h w 5,4 s. Wersja tam ma również symbolicznie większy akumulator (84 kWh brutto i 79 kWh netto).

Skoda Enyaq. Ładowanie, zużycie energii i zasięg

Wszystkie warianty Skody Enyaq Coupe można ładować z mocą 175 kW, co powinno pozwolić na uzupełnienie energii z 10 do 80 proc. w 28 minut.

Jak to wygląda w praktyce? W Polsce trudno o ładowarkę dysponującą taką mocą, w Krakowie udało mi się znaleźć taką dysponującą mocą 150 kW. Pobranie niespełna 69 kWh (czyli naładowanie z 9 do 98 proc.) trwało na niej 51 minut. Generalnie samochód pobierał maksymalną dostępną moc, dopiero powyżej 70 proc. pojemności baterii szybkość ładowania zaczęła spadać.

Skodę Enyaq można oczywiście ładować prądem przemiennym, wówczas moc ładowania wynosi 11 kW, a naładowanie od 10 do 100 proc. powinno trwać około 6 godzin.

Ile energii zużywa testowany samochód? Podczas jazdy po zakorkowanym Krakowie zużycie energii wynosiło około 16 kWh/100 km, co oznacza zasięg na poziomie 480 km. Z odrobinę wyższym wynikiem, rzędu 17 kWh/100 km, trzeba się liczyć na drogach krajowych, wówczas zasięg realny spada do 450 km.

Nie jest natomiast żadną niespodzianką, że im szybsza jazda, tym większe zużycie prądu, podczas jazdy drogą ekspresową, trzeba się już liczyć z wynikiem na poziomi 23 kWh/100 km, co daje zasięg wynoszący 330 km/h. Innymi słowy, jadąc regulaminowe 120 km/h, da się przejechać z Krakowa do Warszawy bez postoju na ładowanie.

Jak się jeździ Skodą Enyaq Coupe?

Skoda Enyaq to duży i ciężki SUV, ale jeździ się nim przyjemnie, a zużycie energii może zaskakiwać. Nisko umieszczony środek ciężkości, dopracowane zawieszenie i dostępny na żądanie, w każdej chwili moment obrotowy sprawiają, że auto chętnie reaguje zarówno jak ruchu kierownicą, jak i pedałem przyspieszenia.

Dynamika stoi na wysokim poziomie, nie ma również żadnych problemów z pokonywaniem zakrętów, co sprawia, że wysokiej masy auta (2156 kg) w ogóle nie czuć. Warto jednak pamiętać, że ponieważ dopuszczalna masa całkowita (DMC) auta wynosi 2650 kg, to Enyaqiem nie wolno parkować na chodnikach (zabronione jest parkowanie autami o DMC przekraczającej 2,5 tony).

Skoda Enyaq Coupe po liftingu. Ceny i wyposażenie

A jak kształtują się ceny? W testowanej odmianie 85 za samochód trzeba zapłacić przynajmniej 221 650 zł, za wersję 85x - przynajmniej 223 850 zł. Cennik zamyka wersja RS za 253 150 zł. Warto dodać, że wszystkie odmiany Skody Enyaq mieszczą się w limicie ceny kwalifikującej auto do dopłaty do 40 tys. zł w programie NaszEauto.

Skoda Enyaq i Enyaq Coupe. Ceny Wersja Skoda Enyaq Skoda Enyaq Coupe 60 189 900 zł - 85 209 900 zł 221 650 zł 85x 222 100 zł 233 850 zł 85 Sportline 224 450 zł 236 200 zł RS 241 400 zł 253 150 zł

Wyposażenie seryjnego testowego auta obejmuje m.in.

13-calowy ekran multimediów

kamerę cofania

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

podgrzewane przednie fotele

aktywny tempomat

funkcję monitorowania martwego pola

automatyczną klimatyzację trzystrefową

indukcyjną ładowarkę

elektrycznie otwieraną klapę bagażnika

dach panoramiczny

Skoda Enyaq to pierwszy elektryczny model czeskiej marki. Samochód debiutował w 2020 roku, a Coupe rozszerzyło gamę modelową dwa lata później. Auto wyrobiło sobie już solidną pozycję na rynku, jednak w biegiem czasu na pewno się zestarzało.

Lifting sprawił, że auto odzyskało świeżość, nowym frontem nawiązując do innych modeli marki. Bogate wyposażenie, obszerne wnętrze, mocne silnik i dobre osiągi to niewątpliwie atuty tego modelu, dzięki którym Enyaq zapewne ma przed sobą kilka kolejnych lat rynkowej kariery.

