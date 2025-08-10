Dobrze znasz przepisy? Wielu kierowców wykłada się na tych prostych pytaniach
Uważasz, że świetnie znasz przepisy drogowe? Ten quiz szybko to zweryfikuje. Wielu kierowców popełnia błędy przy pytaniach, które wydają się banalne - sprawdź, czy Ty też dasz się złapać na pułapkach z kodeksu drogowego.
Na co dzień wszyscy spotykamy się z sytuacjami, w których trzeba szybko podjąć decyzję - wyprzedzić, ustąpić pierwszeństwa, czy może poczekać. Wydaje się, że odpowiedź jest oczywista, ale w praktyce wielu kierowców popełnia te same błędy. Przygotowaliśmy zestaw pytań opartych na przepisach ruchu drogowego, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych uczestników ruchu. Sprawdź, ile punktów uda Ci się zdobyć i czy naprawdę znasz kodeks na wylot.