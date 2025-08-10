Na co dzień wszyscy spotykamy się z sytuacjami, w których trzeba szybko podjąć decyzję - wyprzedzić, ustąpić pierwszeństwa, czy może poczekać. Wydaje się, że odpowiedź jest oczywista, ale w praktyce wielu kierowców popełnia te same błędy. Przygotowaliśmy zestaw pytań opartych na przepisach ruchu drogowego, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych uczestników ruchu. Sprawdź, ile punktów uda Ci się zdobyć i czy naprawdę znasz kodeks na wylot.