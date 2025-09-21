Każdy z modeli wskazanych przez ADAC wyróżnia się cechami istotnymi z punktu widzenia starszych kierowców - podwyższoną pozycją za kierownicą, wygodnym dostępem do wnętrza i dobrą widocznością. Większość z nich oferuje również obszerne kabiny, nieskomplikowane w obsłudze systemy oraz rozbudowane rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo.

Seniorzy zwracają szczególną uwagę na to, aby samochód zapewniał komfortową, wyższą pozycję siedzącą, która ułatwia zarówno prowadzenie, jak i wsiadanie czy wysiadanie. Duże znaczenie ma także dobra widoczność w każdą stronę oraz proste, intuicyjne multimedia. Idealny model powinien być praktyczny, przestronny i jednocześnie przyjazny w codziennej obsłudze.

Audi Q2

Ten niewielki crossover, mierzący niecałe 4,20 m długości, wyróżnia się starannym wykończeniem, choć nie dorównuje pod tym względem większym modelom Audi. Wnętrze w dużej mierze nawiązuje do najnowszego A3 - kokpit jest przejrzysty, a obsługa najważniejszych funkcji pozostaje intuicyjna. W pierwszym rzędzie nie brakuje miejsca, a wysoko umieszczone, wygodne fotele ułatwiają zajmowanie pozycji za kierownicą. Szerokie drzwi dodatkowo poprawiają komfort codziennego użytkowania. Bagażnik ma typową dla tej klasy pojemność, ale jego foremny kształt i wysoko unoszona klapa podnoszą praktyczność. Do jazdy po mieście w pełni wystarcza podstawowy silnik benzynowy.

Audi Q3

Druga generacja Audi Q3 zyskała na wymiarach, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, co pozwoliło jej jeszcze wyraźniej odróżnić się od mniejszego Q2. Samochód został też mocno unowocześniony pod względem technologicznym - otrzymał liczne systemy wsparcia kierowcy oraz przejrzysty, łatwy w obsłudze system multimedialny. Q3 zapewnia wygodny dostęp do kabiny, sporo miejsca dla pasażerów, przesuwaną tylną kanapę i pojemny bagażnik. Podczas jazdy oferuje wysoki komfort i poczucie bezpieczeństwa, które wzmacniają zaawansowane układy wspomagające.

Audi RS Q3 Sportback edition 10 years Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

BMW X1/iX1

BMW X1 wraz z elektrycznym wariantem iX1 to solidnie wykonane SUV-y kompaktowe, które nie wykazują poważnych braków ani pod względem jakości, ani komfortu czy bezpieczeństwa. W wersji M wyróżniają się wyjątkową zwinnością dzięki odpowiednio zestrojonemu zawieszeniu. Nawet wysokim pasażerom nie zabraknie miejsca na skrajnych siedzeniach, a przestronny bagażnik bez problemu pomieści codzienny ekwipunek. Minusem obecnej generacji jest rezygnacja z praktycznego pokrętła iDrive, co sprawia, że obsługa multimediów stała się mniej intuicyjna. Paleta napędów pozostaje szeroka - obok jednostek benzynowych i wysokoprężnych dostępne są odmiany hybrydowe plug-in oraz w pełni elektryczne.

Citroën Berlingo/Peugeot Rifter/Opel Combo/Toyota Proace City Verso/Fiat Doblo

Kombivany to typ aut, które najlepiej pokazują swoje zalety dopiero w codziennym użytkowaniu. Pięć bliźniaczych modeli koncernu Stellantis (oraz ich odpowiednik Toyoty) oferuje wiele praktycznych rozwiązań, takich jak przesuwne drzwi boczne ułatwiające dostęp do wnętrza. W testach ADAC sprawdzano krótsze odmiany o długości 4,40 m, które dzięki składaniu fotela pasażera pozwalają przewozić przedmioty o długości ponad 2,5 m. Wysoka sylwetka nadwozia przekłada się na dużą przestrzeń nad głową, co z pewnością docenią zarówno dzieci, jak i wnuki.

Citroen Berlingo III Multispace, mimo że jest kombivanem, potrafi przykuć uwagę, m.in. dzięki kolorowym wstawkom nadwozia. Plastikowe osłony z boku chronią drzwi przed parkingowymi uszkodzeniami materiały prasowe

Citroen C5 Aircross

Ten kompaktowy SUV powstał na tej samej platformie co Peugeot 308 i Opel Grandland, ale pod względem komfortu wyraźnie wyróżnia się na tle nie tylko tej dwójki, lecz także wielu konkurentów w segmencie. Podczas gdy inni producenci często zbyt mocno usztywniają zawieszenie swoich SUV-ów, C5 Aircross od pierwszych chwil za kierownicą pokazuje, że priorytetem jest tu wygoda jazdy, a nie sztywne resorowanie.

Ford Puma

Ford Puma, choć zaliczany do grona miejskich crossoverów, wyróżnia się atrakcyjną stylistyką i świetnie zestrojonym zawieszeniem. W połączeniu z precyzyjnym układem kierowniczym potrafi dostarczyć kierowcy sporo frajdy z jazdy. Atutami modelu są także funkcjonalny bagażnik oraz prosty, intuicyjny system multimedialny, pozbawiony zbędnych komplikacji.

Ford Puma ST X Powershift Mirosław Domagała INTERIA.PL

Hyundai Kona

Hyundai Kona dostępny jest w szerokiej gamie napędów - od klasycznych silników benzynowych, przez hybrydę, aż po wersję w pełni elektryczną. Wybór odpowiedniej opcji zależy głównie od potrzeb kierowcy i charakteru użytkowania auta. Szczególnie dobrze w ruchu miejskim sprawdza się wariant hybrydowy - na krótkich trasach dodatkowy silnik elektryczny efektywnie wspomaga jednostkę benzynową, co przekłada się na oszczędniejszą i płynniejszą jazdę.

Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDI N LIne Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Kia Niro

Kia Niro oferowana jest w wersji hybrydowej oraz hybrydowej plug-in, przy czym obie odmiany cechują się dopracowaną konstrukcją, dobrą dynamiką i niskim zużyciem paliwa, zwłaszcza w jeździe miejskiej. Dla kierowców pokonujących krótkie dystanse i mających dostęp do domowego ładowania szczególnie atrakcyjnym wyborem będzie wariant plug-in.

Lexus LBX

Dla osób poszukujących bardziej stylowego auta ciekawą propozycją będzie najmniejszy i zarazem najtańszy model Lexusa. LBX wyróżnia się jakością wykończenia wnętrza, której trudno szukać w innych małych SUV-ach. Standardowo oferowany napęd hybrydowy sprawia, że zużycie paliwa zazwyczaj mieści się w granicach 5-6 l/100 km.

Lexus LBX - do wyboru są cztery "atmosfery" czyli poziomy wyposażenia "inspirowane emocjami" Paweł Rygas INTERIA.PL

Mercedes klasy B

W Niemczech ten model często wybierają starsi kierowcy oraz firmy taksówkarskie - i nietrudno zrozumieć dlaczego. Dzięki lekko podwyższonej sylwetce wsiadanie jest wygodne, a komfortowe fotele pozwalają bez zmęczenia pokonywać dłuższe dystanse. Atutem jest również poczucie przestronności i dobrze zagospodarowane miejsce w drugim rzędzie. Do tego dochodzi solidna jakość wykonania oraz bagażnik o wystarczającej pojemności.

Mercedes GLA

Druga generacja Mercedesa GLA, zaprezentowana w 2020 roku, zyskała bardziej masywną i spójną stylistykę niż jej poprzednik. Wersje wyposażone w adaptacyjne zawieszenie z regulacją amortyzatorów w trybie Comfort potrafią wyjątkowo skutecznie niwelować nierówności, zapewniając wysoki komfort jazdy. Wnętrze wyróżnia się skórzanymi wykończeniami, dekoracyjnymi detalami oraz nastrojowym oświetleniem, które tworzą przyjemny, przytulny klimat.

Mitsubishi Eclipse Cross

Ten japoński model zapewnia w przednich rzędach wygodne warunki podróży oraz łatwe wsiadanie i wysiadanie. Z tyłu przestrzeni jest nieco mniej, ale bez problemu zmieszczą się tam choćby troje wnucząt. Dodatkowym atutem samochodu jest oryginalna, wyróżniająca się stylistyka.

Czerwone wstawki pakietu Ralliart uatrakcyjniają wygląd Eclipse Crossa Bożydar Pająk INTERIA.PL

Nissan Juke

Nissan Juke, obecny na rynku od ponad dekady, wciąż wyróżnia się charakterystycznym i odważnym designem. Pod maską może pracować oszczędny silnik benzynowy 1.2 turbo o mocy 114 KM lub hybrydowy układ generujący 143 KM. Wnętrze jest proste w obsłudze, a samochód oferuje przyzwoity komfort i dzięki swojej zwrotności sprawdza się także w mieście.

Nissan Qashqai

Jeden z pionierów w segmencie kompaktowych SUV-ów nadal pozostaje atrakcyjną propozycją. Po niedawnym liftingu model dostępny jest zarówno z silnikami benzynowymi, jak i w odmianie hybrydowej, przy czym w ofercie nie zabrakło także wariantu z napędem 4x4. Samochód zapewnia odpowiednią ilość miejsca w kabinie, a podczas jazdy stawia przede wszystkim na komfort.

Renault Captur/Mitsubishi ASX

Bliźniacze modele pod względem konstrukcji i stylistyki wyróżniają się prostotą - ich system multimedialny oparty na Androidzie działa intuicyjnie, podobnie jak w smartfonie. Oferują wystarczającą dynamikę, niskie zużycie paliwa, a dzięki przesuwanej tylnej kanapie można elastycznie dopasować pojemność bagażnika do potrzeb.

Renault Captur esprit Alpine Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Seat Arona

Seat Arona, podobnie jak Renault Captur czy Ford Puma, należy do grona miejskich crossoverów. W porównaniu z bliźniaczą Ibizą oferuje wyższą o około pięć centymetrów pozycję za kierownicą, co poprawia widoczność i komfort jazdy. Poza tym oba modele są bardzo podobne - zwłaszcza we wnętrzu. Arona daje jednak nieco więcej przestrzeni nad głową oraz większy bagażnik, a przy tym utrzymuje wysoką jakość wykończenia. Do napędu służą mocne, trzycylindrowe silniki benzynowe, a lista wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa jest bogata. Co istotne, jeszcze w tym roku w ofercie pojawi się wersja z układem miękkiej hybrydy, która ma być oszczędniejsza.

Skoda Kamiq

Skoda Kamiq, blisko spokrewniona z Seatem Aroną i Volkswagenem T-Rocem, napędzana jest jednolitrowym silnikiem benzynowym, który sprawdza się zarówno w mieście, jak i podczas jazdy w trasie. W kabinie model spełnia typowe dla Skody oczekiwania - oferuje dużo przestrzeni, praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienne użytkowanie oraz solidne wykończenie.

Skoda Kamiq w podstawowej wersji wyposażenia wygląda dość skromnie INTERIA.PL

Skoda Karoq

Dzięki opcjonalnym, indywidualnie przesuwanym i wyjmowanym tylnym siedzeniom oraz pomysłowym rozwiązaniom w bagażniku model ten dorównuje praktycznością swojemu poprzednikowi - Yeti. Wysokie nadwozie ułatwia wsiadanie i wysiadanie, a obszerne, wygodne przednie fotele podnoszą komfort podróży. Podczas jazdy samochód oferuje wysoki poziom wygody, zadowalającą dynamikę i oszczędność w codziennym użytkowaniu.

Toyota Corolla Cross

Toyota, chcąc uzupełnić ofertę między 4,40-metrowym C-HR a większym, 4,60-metrowym RAV4, wprowadziła do gamy model Corolla Cross o długości 4,46 metra. Choć kokpit nawiązuje do znanej Corolli, nadwozie wyraźnie różni się pod względem stylistyki. Pod maską pracują te same sprawdzone układy hybrydowe co w Corolli - z silnikiem 1.8 lub 2.0 wspieranym przez jednostkę elektryczną. Oferują one dobrą dynamikę, niskie zużycie paliwa i, co szczególnie ważne, cenioną wśród kierowców trwałość.

Toyota Corolla Cross może być teraz tańsza o blisko 13 tys. zł względem ceny katalogowej. materiały prasowe

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc oferuje przestrzeń porównywalną z Golfem i zauważalnie większą niż w Polo, zwłaszcza na tylnej kanapie i w bagażniku. Wsiadanie i wysiadanie jest wygodniejsze dzięki wyżej umieszczonym siedziskom oraz praktycznie zaprojektowanym wycięciom drzwi.

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross dzięki wyższej pozycji siedzeń zapewnia wygodny dostęp do wnętrza oraz sporo miejsca, dając jednocześnie przyjemne poczucie przestronności. Na tylnej kanapie bez problemu mieszczą się dwa foteliki dziecięce, a bagażnik ma odpowiednią pojemność. Tylna kanapa jest przesuwana, choć tylko w całości. Minusem pozostaje twardy plastik dominujący we wnętrzu.

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakło Maciej Olesiuk INTERIA.PL