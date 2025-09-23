W skrócie Stellantis opracował nową, lżejszą i tańszą baterię do samochodów elektrycznych, która integruje funkcje falownika i ładowarki.

Nowy system IBIS zapewnia większy zasięg, szybsze ładowanie oraz oszczędność energii.

Peugeot e-3008 z nową baterią przeszedł testy, a wdrożenie planowane jest do końca dekady.

IBIS (Intelligent Battery Integrated System) został opracowany przy współpracy z należącą do francuskiego koncernu energetycznego TotalEnergies firmą Saft. Według Stellantisa samochód z nowym systemem będzie miał większy zasięg i będzie się szybciej ładował.

IBIS to nowa architektura Stellantisa do aut elektrycznych

Stellantis zaprezentował już pierwszy pojazd wyposażony w nowe rozwiązanie. Jest to oparty na platformie STLA Medium Peugeot e-3008. Zamontowany w prototypie akumulator integruje funkcje falownika i ładowarki, czyli elementów, które w tradycyjnym samochodzie elektrycznym są urządzeniami niezależnymi od baterii. Nowa architektura umożliwia ładowanie zarówno prądem AC, jak i DC i niesie wiele korzyści.

System IBIS został już zamontowany w aucie testowym materiały prasowe

Przede wszystkim nowe rozwiązanie zmniejsza zużycie prądu (w cyklu pomiarowym WLTP nawet o 10 proc.), a także zwiększa moc prądu dostarczanego z akumulatora o 15 proc. (np. ze 150 do 172 kW), przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych.

Z kolei, jeśli producent zdecyduje się zachować bez zmian moc, to będzie mógł zmniejszyć gabaryty i masę baterii. Zysk wynosi 40 kg i 17 litrów, co wpływa na zużycie energii, osiągi, ale także daje większą swobodę projektowania nadwozia samochodu.

Nowe rozwiązanie oznacza rezygnację z zewnętrznego falownika i ładowarki materiały prasowe

Kiedy nowe rozwiązanie trafi do produkcji seryjnej?

Testy pokazują, że akumulatory w systemie IBIS szybciej się ładują. Czasy są krótsze nawet o 15 proc. co jest szczególnie widoczne podczas korzystania z prądu AC. Wówczas czas ładowania od 0 do 100 proc. skraca się z 7 do 6 godzin, przy założeniu korzystania ze źródła prądu o mocy 7 kW.

Stellantis podkreśla również, w nowym system łatwiejsze jest serwisowanie i większe są możliwości ponownego wykorzystania akumulatorów.

Koncern zamierza teraz testować nowe rozwiązanie w warunkach drogowych. Jeśli nie wyjdą nieprzewidziane komplikacje, to samochody Stellantisa powinny przejść na architekturę IBIS do końca dekady, czyli nie później niż za 5 lat.

