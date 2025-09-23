Problem dotyczy zwłaszcza miast, gdzie na skrzyżowaniach piesi, rowerzyści i kierowcy spotykają się w jednym miejscu. Policja podkreśla, że niewiedza nie chroni przed odpowiedzialnością, a wysokość mandatów sprawia, że nawet krótki przejazd przez pasy może być kosztowny.

Przepisy o jeździe rowerem po pasach

Prawo o ruchu drogowym w art. 26 ust. 3 pkt 3 wyraźnie zakazuje jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych. Rower - jako pojazd - podlega tym samym zasadom, co samochód czy motocykl. Oznacza to, że cyklista nie ma prawa przejeżdżać przez zwykłe przejście. W takim miejscu powinien zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę.

Kiedy rowerzysta może przejechać przez przejście?

Od tej zasady istnieją wyjątki. Najważniejszy z nich to specjalne przejścia oznaczone znakiem D-6b. Wtedy mamy do czynienia nie tylko z przejściem dla pieszych, ale również z przejazdem rowerowym. Na jezdni pojawiają się linie przerywane i czerwone pole - to wyraźna informacja, że rowerzysta może przejechać tu bez zsiadania.

Wyjątek dotyczy także dzieci poniżej 10 lat. Dziecko poruszające się na rowerze jest traktowane w świetle prawa jak pieszy i może korzystać z chodnika oraz przejścia dla pieszych. Jego opiekun ma wtedy prawo jechać chodnikiem, ale już na przejściu musi zejść z roweru i przeprowadzić go obok.

Mandat za przejazd rowerem po pasach

Za złamanie zakazu jazdy po przejściu dla pieszych grozi mandat od 50 do 100 zł. Policjanci coraz częściej zwracają uwagę na takie wykroczenia - szczególnie w miastach, gdzie dochodzi do kolizji z udziałem rowerzystów. Kontrola może nastąpić zarówno w trakcie patrolu pieszego, jak i w przypadku zauważenia wykroczenia przez funkcjonariuszy w radiowozie.

Rowerzysta wjeżdżający na pasy jest trudny do zauważenia dla kierowców. Nagły przejazd zwiększa ryzyko potrącenia i wypadku. Z punktu widzenia bezpieczeństwa zejście z roweru i przeprowadzenie go na drugą stronę zajmuje kilka sekund, a pozwala uniknąć poważnych konsekwencji - zarówno zdrowotnych, jak i finansowych.

