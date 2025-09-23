W skrócie W 2026 roku w Niemczech wchodzą nowe przepisy podnoszące koszty utrzymania samochodu.

Wzrosną składki ubezpieczeniowe, podatek od pojazdów i opłaty za paliwo.

Wprowadzenie zaostrzonych norm emisji oraz utrata ulg podatkowych dla aut elektrycznych zwiększą wydatki kierowców.

Ubezpieczenia samochodowe w Niemczech 2026

Podwyżki zaczną się od składek ubezpieczeniowych. Nowe stawki będą oparte na typklasach i regionalklasach publikowanych przez Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). To coroczna korekta oparta na statystykach wypadków i szkodowości.

W 2026 roku zmiany obejmą około 25 proc. kierowców. Dla części oznacza to obniżki, jednak spora grupa zapłaci więcej za OC, autocasco czy ubezpieczenie częściowe. Skala wzrostów zależeć będzie od regionu i modelu auta. Szacuje się, że dla wielu właścicieli podwyżka może wynieść od 200 do 600 euro rocznie, co w przeliczeniu daje około 1 tys.-3 tys. zł dodatkowych kosztów.

Podatek od pojazdów w Niemczech 2026

Od 1 stycznia 2026 roku kierowcy będą musieli zapłacić podatek od pojazdów jednorazowo za cały rok. Dotąd możliwe były płatności półroczne lub kwartalne, z doliczoną prowizją.

Zmiana oznacza, że właściciele aut będą musieli wyłożyć pełną kwotę na początku roku - od kilkuset do kilku tys. zł w zależności od silnika. Dodatkowo, samochody elektryczne rejestrowane po tej dacie stracą zwolnienie podatkowe, które wcześniej stanowiło zachętę do zakupu aut bezemisyjnych.

Nowe normy emisji Euro 6e

Kolejna zmiana to wprowadzenie drugiego etapu normy emisji Euro 6e. Od stycznia 2026 roku wszystkie nowo rejestrowane samochody będą musiały spełniać ostrzejsze wymagania dotyczące emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PN).

Samochody zgodne z normą będą miały w dokumentach oznaczenie emisji z kodem 36EA. To krok przejściowy przed Euro 7, która jeszcze bardziej ograniczy emisje. Eksperci podkreślają, że nowe regulacje oznaczają wyższe koszty produkcji dla koncernów, a w konsekwencji wyższe ceny dla klientów.

Droższe paliwo przez podatek CO2

Niemcy od kilku lat stopniowo podnoszą opłaty za emisję dwutlenku węgla. W 2026 roku podatek ponownie wzrośnie, co bezpośrednio przełoży się na ceny benzyny i diesla.

Według wyliczeń niemieckich mediów, przy średnim przebiegu 15 tys. km rocznie dodatkowy koszt paliwa wyniesie równowartość od 400 do 600 zł. Najmocniej odczują to kierowcy dojeżdżający codziennie do pracy i właściciele samochodów z silnikami wysokoprężnymi.

W efekcie utrzymanie samochodu za Odrą stanie się zauważalnie droższe. Zmiany wpisują się w szerszą politykę klimatyczną Niemiec i Unii Europejskiej, a wielu kierowców będzie musiało na nowo przeliczyć koszty codziennej jazdy.

