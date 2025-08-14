Nowe stawki za odholowanie pojazdu. W 2026 roku kierowcy zapłacą więcej
Odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego samochodu to dla kierowcy duża niedogodność. Oznacza nie tylko chwilową utratę samochodu, ale również konieczność załatwienia szeregu formalności, które są konieczne, by auto odzyskać. Niezbędne jest m.in. wniesienie opłaty za odholowanie, a ta jest z roku na rok wyższa.
Stawki za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego samochodu są co roku określane urzędowo - podaje je w obwieszczeniu minister finansów. Są to stawki maksymalne, samorządy mają możliwość je zmniejszyć, ale w praktyce raczej tego nie robią.
W 2025 roku ministerialne stawki za odholowanie wynoszą:
- Rower, motorower, hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego - 171 zł
- Motocykl - 333 zł
- Samochód osobowy / lekkie auto dostawcze (do 3,5 t) - 716 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 3,5-7,5 t - 895 zł
- Pojazd o dmc 7,5-16 t - 1264 zł
- Pojazd o dmc powyżej 16 t - 1862 zł
- Pojazd przewożący materiały niebezpieczne (ADR) - 2265 zł
Natomiast za dobę przechowywania samochodu na parkingu w 2025 roku płacimy:
- Rower, motorower, hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego - 33 zł
- Motocykl - 45 zł
- Samochód osobowy / lekkie auto dostawcze (do 3,5 t) - 62 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 3,5-7,5 t - 82 zł
- Pojazd o dmc 7,5-16 t - 116 zł
- Pojazd o dmc powyżej 16 t - 205 zł
- Pojazd przewożący materiały niebezpieczne (ADR) -298 zł
Ministerstwo finansów podało już nowe stawki na 2026 roku i, jak można się spodziewać, są one wyższe od tegorocznych. W efekcie od 1 stycznia 2026 roku za odholowanie niewłaściwie zaparkowanego pojazdu zapłacimy:
- Rower, motorower, hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego - 179 zł
- Motocykl - 348 zł
- Samochód osobowy / lekkie auto dostawcze (do 3,5 t) - 749 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 3,5-7,5 t - 936 zł
- Pojazd o dmc 7,5-16 t - 1321 zł
- Pojazd o dmc powyżej 16 t - 1946 zł
- Pojazd przewożący materiały niebezpieczne (ADR) - 2367 zł
Natomiast za dobę przechowywania pojazdu na parkingu w 2026 roku zapłacimy:
- Rower, motorower, hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego 35
- Motocykl - 48 zł
- Samochód osobowy / lekkie auto dostawcze (do 3,5 t) - 65 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 3,5-7,5 t - 86 zł
- Pojazd o dmc 7,5-16 t - 122 zł
- Pojazd o dmc powyżej 16 t - 215 zł
- Pojazd przewożący materiały niebezpieczne (ADR) - 312 zł
Jak widać, podwyżka obejmuje wszystkie typy pojazdów, pozornie jest niewysoka, bo się kilku proc, ale to przekłada się na kilkanaście - kilkadziesiąt złotych, w zależności od pojazdu. W przypadku auta osobowego mamy do czynienia z wzrostem z 716 do 749 zł, czyli o 33 zł.
Kiedy pojazd może zostać odholowany?
Zwykłe parkowanie samochodu na zakazie to powód by kierowcy wystawić mandat, ale nie aby odholować pojazd. Przepisy przewidują jednak cały szereg sytuacji, w których służby mogą zdecydować o odholowaniu pojazdu i mieszczeniu go na parkingu depozytowym. Mogą to zrobić, gdy pojazd ten:
- jest kierowany przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
- nie posiada ważnej polisy OC;
- jest uszkodzony i stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego;
- jest pozostawiony na pasie awaryjnym lub w zatoce postojowej na autostradzie lub drodze ekspresowej;
- jest pozostawiony na chodniku lub w innym miejscu, gdzie jest to zabronione
- bez odpowiedniego zezwolenia parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych
- jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych i/lub jego stan wskazuje na to, że jest nieużywany
- utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej (parkowanie przy hydrancie)