Stawki za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego samochodu są co roku określane urzędowo - podaje je w obwieszczeniu minister finansów. Są to stawki maksymalne, samorządy mają możliwość je zmniejszyć, ale w praktyce raczej tego nie robią.

W 2025 roku ministerialne stawki za odholowanie wynoszą:

Rower, motorower, hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego - 171 zł

Motocykl - 333 zł

Samochód osobowy / lekkie auto dostawcze (do 3,5 t) - 716 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 3,5-7,5 t - 895 zł

Pojazd o dmc 7,5-16 t - 1264 zł

Pojazd o dmc powyżej 16 t - 1862 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne (ADR) - 2265 zł

Natomiast za dobę przechowywania samochodu na parkingu w 2025 roku płacimy:

Rower, motorower, hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego - 33 zł

Motocykl - 45 zł

Samochód osobowy / lekkie auto dostawcze (do 3,5 t) - 62 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 3,5-7,5 t - 82 zł

Pojazd o dmc 7,5-16 t - 116 zł

Pojazd o dmc powyżej 16 t - 205 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne (ADR) -298 zł

Ministerstwo finansów podało już nowe stawki na 2026 roku i, jak można się spodziewać, są one wyższe od tegorocznych. W efekcie od 1 stycznia 2026 roku za odholowanie niewłaściwie zaparkowanego pojazdu zapłacimy:

Rower, motorower, hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego - 179 zł

Motocykl - 348 zł

Samochód osobowy / lekkie auto dostawcze (do 3,5 t) - 749 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 3,5-7,5 t - 936 zł

Pojazd o dmc 7,5-16 t - 1321 zł

Pojazd o dmc powyżej 16 t - 1946 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne (ADR) - 2367 zł

Natomiast za dobę przechowywania pojazdu na parkingu w 2026 roku zapłacimy:

Rower, motorower, hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego 35

Motocykl - 48 zł

Samochód osobowy / lekkie auto dostawcze (do 3,5 t) - 65 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 3,5-7,5 t - 86 zł

Pojazd o dmc 7,5-16 t - 122 zł

Pojazd o dmc powyżej 16 t - 215 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne (ADR) - 312 zł

Jak widać, podwyżka obejmuje wszystkie typy pojazdów, pozornie jest niewysoka, bo się kilku proc, ale to przekłada się na kilkanaście - kilkadziesiąt złotych, w zależności od pojazdu. W przypadku auta osobowego mamy do czynienia z wzrostem z 716 do 749 zł, czyli o 33 zł.

Kiedy pojazd może zostać odholowany?

Zwykłe parkowanie samochodu na zakazie to powód by kierowcy wystawić mandat, ale nie aby odholować pojazd. Przepisy przewidują jednak cały szereg sytuacji, w których służby mogą zdecydować o odholowaniu pojazdu i mieszczeniu go na parkingu depozytowym. Mogą to zrobić, gdy pojazd ten:

jest kierowany przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;

nie posiada ważnej polisy OC;

jest uszkodzony i stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego;

jest pozostawiony na pasie awaryjnym lub w zatoce postojowej na autostradzie lub drodze ekspresowej;

jest pozostawiony na chodniku lub w innym miejscu, gdzie jest to zabronione

bez odpowiedniego zezwolenia parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych

jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych i/lub jego stan wskazuje na to, że jest nieużywany

utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej (parkowanie przy hydrancie)

