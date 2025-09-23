Zbudują nowy tunel na drodze S19. Będzie miał 2255 metrów
To jedna z największych inwestycji drogowych na Podkarpaciu. Tunel S19 pod Babicą, o długości 2255 metrów, ma już gotową obudowę złożoną z 22700 segmentów.
Produkcja elementów obudowy tunelu S19 Babica
23 września 2025 roku zakończyła się produkcja elementów obudowy tunelu na trasie S19 Rzeszów Południe - Babica. W zakładzie prefabrykacji w Lutoryżu powstało łącznie 22700 segmentów. Każdy pierścień składa się z 10 prefabrykowanych części. W tunelu zostanie wykorzystanych ponad 2230 pierścieni, z czego część przeznaczono jako rezerwę.
Do produkcji zużyto około 118 tys. m3 betonu. Średnia dzienna wydajność zakładu wynosiła 50 segmentów, czyli 5 pełnych pierścieni. Oznaczało to zużycie 270 m3 betonu dziennie, co odpowiadało 33 betonowozom.
Pojedynczy segment ważył do 14 ton, a cały pierścień 132 tony. Elementy wykonywano z betonu klasy C50/60, a w newralgicznych miejscach - z betonu C60/75.
Hala prefabrykacji i proces produkcji segmentów
Produkcja segmentów trwała od marca 2023 roku w hali o długości 126,24 m, szerokości 43,90 m i kubaturze ponad 50 tys. m3. Obiekt wyposażono w cztery suwnice, węzeł betoniarski oraz komorę naparzania betonu. Cykl produkcyjny jednego elementu - od przygotowania formy po gotowy prefabrykat - wynosił 8-9 godzin.
Na linii produkcyjnej pracowało 18 osób, a kolejne 40 zajmowało się zbrojeniem. Prefabrykaty dojrzewały w komorze parowej przez 6-8 godzin, co pozwalało uzyskać wysoką jakość przy krótkim czasie realizacji. Obok hali powstał plac składowy mieszczący 550 pierścieni.
Tunel S19 Babica - długość, technologia TBM i wyposażenie
Kluczowym elementem inwestycji jest tunel o długości 2255 metrów. Będzie składał się z dwóch naw, każda z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym. Obie nawy połączono 15 przejściami poprzecznymi oraz przejazdem awaryjnym.
Do drążenia wykorzystuje się maszynę TBM o średnicy tarczy 15,2 m. Urządzenie jednocześnie wydrąża przestrzeń i układa segmenty obudowy. Sprzęt dostarczyła firma Acciona, partner Mostostalu Warszawa.
Odcinek S19 o długości ponad 10 km realizowany jest przez konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construccion. Poza tunelem powstaną:
- 6 estakad,
- 2 wiadukty nad S19,
- przejazd bezkolizyjny nad linią kolejową w ciągu DK19,
- 3 przejścia dla zwierząt i 1 przejazd pod trasą,
- węzeł drogowy Babica typu trąbka.
W projekcie przewidziano także pierwsze w regionie Centrum Zarządzania Tunelem oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Lutoryż). Inwestycję uzupełnią dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.