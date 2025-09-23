W skrócie Tunel S19 pod Babicą o długości 2255 metrów ma już gotową obudowę, która powstała z 22 700 segmentów prefabrykowanych w Lutoryżu.

Do produkcji zużyto ponad 118 tys. m3 betonu, a prace nad segmentami trwały od marca 2023 do września 2025 roku.

Inwestycja obejmuje również budowę estakad, wiaduktów, centrum zarządzania tunelem oraz miejsc obsługi podróżnych.

Produkcja elementów obudowy tunelu S19 Babica

23 września 2025 roku zakończyła się produkcja elementów obudowy tunelu na trasie S19 Rzeszów Południe - Babica. W zakładzie prefabrykacji w Lutoryżu powstało łącznie 22700 segmentów. Każdy pierścień składa się z 10 prefabrykowanych części. W tunelu zostanie wykorzystanych ponad 2230 pierścieni, z czego część przeznaczono jako rezerwę.

Do produkcji zużyto około 118 tys. m3 betonu. Średnia dzienna wydajność zakładu wynosiła 50 segmentów, czyli 5 pełnych pierścieni. Oznaczało to zużycie 270 m3 betonu dziennie, co odpowiadało 33 betonowozom.

Pojedynczy segment ważył do 14 ton, a cały pierścień 132 tony. Elementy wykonywano z betonu klasy C50/60, a w newralgicznych miejscach - z betonu C60/75.

Hala prefabrykacji i proces produkcji segmentów

Produkcja segmentów trwała od marca 2023 roku w hali o długości 126,24 m, szerokości 43,90 m i kubaturze ponad 50 tys. m3. Obiekt wyposażono w cztery suwnice, węzeł betoniarski oraz komorę naparzania betonu. Cykl produkcyjny jednego elementu - od przygotowania formy po gotowy prefabrykat - wynosił 8-9 godzin.

Na linii produkcyjnej pracowało 18 osób, a kolejne 40 zajmowało się zbrojeniem. Prefabrykaty dojrzewały w komorze parowej przez 6-8 godzin, co pozwalało uzyskać wysoką jakość przy krótkim czasie realizacji. Obok hali powstał plac składowy mieszczący 550 pierścieni.

Tunel S19 Babica - długość, technologia TBM i wyposażenie

Kluczowym elementem inwestycji jest tunel o długości 2255 metrów. Będzie składał się z dwóch naw, każda z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym. Obie nawy połączono 15 przejściami poprzecznymi oraz przejazdem awaryjnym.

Do drążenia wykorzystuje się maszynę TBM o średnicy tarczy 15,2 m. Urządzenie jednocześnie wydrąża przestrzeń i układa segmenty obudowy. Sprzęt dostarczyła firma Acciona, partner Mostostalu Warszawa.

Odcinek S19 o długości ponad 10 km realizowany jest przez konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construccion. Poza tunelem powstaną:

6 estakad,

2 wiadukty nad S19,

przejazd bezkolizyjny nad linią kolejową w ciągu DK19,

3 przejścia dla zwierząt i 1 przejazd pod trasą,

węzeł drogowy Babica typu trąbka.

W projekcie przewidziano także pierwsze w regionie Centrum Zarządzania Tunelem oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Lutoryż). Inwestycję uzupełnią dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

