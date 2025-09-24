Wielka zmiana na granicy od 12 października. Schengen z nowymi zasadami
Już od 12 października podróżujący do strefy Schengen będą musieli stosować się do nowych przepisów. Wprowadzony zostaje jednolity elektroniczny system rejestracji podróży, który ma zwiększyć bezpieczeństwo i utrudnić nielegalne wjazdy. Co to oznacza dla kierowców?
W skrócie
- Od 12 października 2025 roku wchodzi w życie jednolity elektroniczny system rejestracji podróży przy wjeździe do strefy Schengen.
- Nowy system obowiązuje wszystkich podróżnych spoza UE, niezależnie od środka transportu, i wymaga podania danych osobowych oraz biometrycznych.
- Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa i uszczelnienie granic, a w przyszłości pojawi się także system ETIAS dla obywateli krajów takich jak USA, Kanada czy Wielka Brytania.
Od 12 października 2025 roku podróżujący do strefy Schengen nie wystarczy już tylko paszport. W całej strefie zacznie obowiązywać nowy cyfrowy system rejestracji podróży (EES), a granicę będzie można przekroczyć dopiero po okazaniu potwierdzenia elektronicznego wjazdu. Zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo, a jednocześnie ułatwić podróżowanie. Rozwiązanie wpisuje się w unijną strategię "Smart Borders", mającą na celu uszczelnienie granic.
Nowy system wychwyci osoby przekraczają limit pobytu
Nowe przepisy obejmą wszystkie kraje strefy Schengen i dotyczą każdego środka transportu - od samolotu po samochód, autokar, prom czy pociąg. System będzie obowiązkowy także dla kierowców ciężarówek. Podróżni będą zobowiązani do podania podstawowych danych osobowych, a także informacji o czasie i celu pobytu. Przy pierwszym wjeździe do strefy wymagane będą również odciski palców lub skan twarzy. Cyfrowe rozwiązanie pozwoli m.in. wychwycić osoby przekraczające dopuszczalny limit pobytu w krajach wspólnoty.
Kogo będzie dotyczył elektroniczny system rejestracji?
W nowym systemie będą rejestrowani obywatele państw spoza UE udający się na krótki pobyt (do 90 dni w okresie 180 dni) do krajów europejskich. Dane podróżnych będą rejestrowane niezależnie od tego, czy potrzebują oni wizy krótkoterminowej, czy też korzystają z ruchu bezwizowego. Na szczęście nowe przepisy nie dotyczą podróżowania w obrębie strefy Schengen - system obowiązuje tylko przy wjazdach do strefy lub wyjazdach poza nią.
Nowy system autoryzacji podróży dla obywateli USA, Kanady i Wielkiej Brytanii
Nowy elektroniczny system ma w dłuższej perspektywie skrócić kolejki przy granicach, które powstawały z powodu ręcznego sprawdzania dokumentów wjazdowych. Eksperci ostrzegają jednak, że początki wdrażania mogą być uciążliwe dla podróżnych.
Jednocześnie cyfrowy system rejestracji podróży to dopiero pierwszy krok w uszczelnianiu granic Schengen. Już w 2026 roku pojawi się system ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), który obejmie obywateli krajów zwolnionych z obowiązku wizowego, takich jak USA, Kanada czy Wielka Brytania. W przeciwieństwie do EES, ETIAS będzie wymagał rejestracji podróży jeszcze przed jej rozpoczęciem - podróżni będą musieli uzyskać elektroniczną autoryzację wjazdu.