Wielka zmiana na granicy od 12 października. Schengen z nowymi zasadami

W skrócie Od 12 października 2025 roku wchodzi w życie jednolity elektroniczny system rejestracji podróży przy wjeździe do strefy Schengen.

Nowy system obowiązuje wszystkich podróżnych spoza UE, niezależnie od środka transportu, i wymaga podania danych osobowych oraz biometrycznych.

Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa i uszczelnienie granic, a w przyszłości pojawi się także system ETIAS dla obywateli krajów takich jak USA, Kanada czy Wielka Brytania.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od 12 października 2025 roku podróżujący do strefy Schengen nie wystarczy już tylko paszport. W całej strefie zacznie obowiązywać nowy cyfrowy system rejestracji podróży (EES), a granicę będzie można przekroczyć dopiero po okazaniu potwierdzenia elektronicznego wjazdu. Zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo, a jednocześnie ułatwić podróżowanie. Rozwiązanie wpisuje się w unijną strategię "Smart Borders", mającą na celu uszczelnienie granic.

Nowy system wychwyci osoby przekraczają limit pobytu

Nowe przepisy obejmą wszystkie kraje strefy Schengen i dotyczą każdego środka transportu - od samolotu po samochód, autokar, prom czy pociąg. System będzie obowiązkowy także dla kierowców ciężarówek. Podróżni będą zobowiązani do podania podstawowych danych osobowych, a także informacji o czasie i celu pobytu. Przy pierwszym wjeździe do strefy wymagane będą również odciski palców lub skan twarzy. Cyfrowe rozwiązanie pozwoli m.in. wychwycić osoby przekraczające dopuszczalny limit pobytu w krajach wspólnoty.

Kogo będzie dotyczył elektroniczny system rejestracji?

W nowym systemie będą rejestrowani obywatele państw spoza UE udający się na krótki pobyt (do 90 dni w okresie 180 dni) do krajów europejskich. Dane podróżnych będą rejestrowane niezależnie od tego, czy potrzebują oni wizy krótkoterminowej, czy też korzystają z ruchu bezwizowego. Na szczęście nowe przepisy nie dotyczą podróżowania w obrębie strefy Schengen - system obowiązuje tylko przy wjazdach do strefy lub wyjazdach poza nią.

Nowy system autoryzacji podróży dla obywateli USA, Kanady i Wielkiej Brytanii

Nowy elektroniczny system ma w dłuższej perspektywie skrócić kolejki przy granicach, które powstawały z powodu ręcznego sprawdzania dokumentów wjazdowych. Eksperci ostrzegają jednak, że początki wdrażania mogą być uciążliwe dla podróżnych.

Jednocześnie cyfrowy system rejestracji podróży to dopiero pierwszy krok w uszczelnianiu granic Schengen. Już w 2026 roku pojawi się system ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), który obejmie obywateli krajów zwolnionych z obowiązku wizowego, takich jak USA, Kanada czy Wielka Brytania. W przeciwieństwie do EES, ETIAS będzie wymagał rejestracji podróży jeszcze przed jej rozpoczęciem - podróżni będą musieli uzyskać elektroniczną autoryzację wjazdu.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL