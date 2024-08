Zmiany w przepisach dla kierowców zawodowych. Rząd przyjął nowelizację

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - rząd zdecydował się przyspieszyć wejście w życie obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. system SENT). Rozwiązanie to pozwoli na skuteczniejsze monitorowanie i kontrolowanie przewoźników zagranicznych, jednocześnie przyczyniając się do wyeliminowania zjawiska nieuczciwej konkurencji.

Nowe przepisy to odpowiedź na postulaty przewoźników

Obecnie polska branża transportowa boryka się z wieloma problemami. Wynika to nie tylko z sytuacji w Ukrainie, lecz także ze spowolnienia gospodarczego w całej Europie. Sporym problemem polskich firm są także rosnące koszty prowadzenia działalności spowodowane m.in. dużą inflacją oraz galopującymi cenami energii. Wspomniane problemy nakładają się na generowany od wielu lat wzrost branży międzynarodowych przewozów drogowych w naszym kraju. Dotyczy to również systematycznie rosnącej liczby przewoźników drogowych oraz posiadanych przez nich pojazdów ciężarowych.

Zdaniem polityków konieczne jest wzmocnienie kontroli przewoźników z państw trzecich, aby wyeliminować zjawisko nieuczciwej konkurencji i ochronić rodzimy rynek transportu drogowego przed niedozwolonymi praktykami ze strony podmiotów zagranicznych. Jak podkreślono w komunikacie - proponowane przepisy są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedstawicieli środowiska przewoźników drogowych, w tym przewoźników, którzy organizowali protesty przed drogowymi przejściami granicznymi z Ukrainą.

Zdjęcie Nowe przepisy mają przyczynić się do wyeliminowania zjawiska nieuczciwej konkurencji. / Wojciech Stróżyk /Reporter / East News

Nowy obowiązek rejestracji w systemie SENT. Kogo obejmie?

Obowiązek rejestracji w systemie SENT ruszy już 1 listopada 2024 r. Początkowo będzie obowiązywał wszystkich przewoźników, którzy nie mają siedziby w państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA. Od 1 stycznia 2025 r. obejmie także osoby, które wykonują na terenie Polski przewóz drogowy do lub z państwa spoza UE na podstawie zezwolenia wymaganego przepisami umowy międzynarodowej wiążącej Polskę i to państwo.

Wśród innych przepisów przyjętego projektu znalazło się m.in. przedłużenie o trzy lata okresu przejściowego na spełnienia warunku posiadania akredytacji kuratora oświaty przez Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Pozwoli to na utrzymanie na dotychczasowym poziomie liczby podmiotów, które są uprawnione do prowadzenia kursów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy; wydawania nieodpłatnie kart rowerowych oraz prowadzenia szkoleń kandydatów na kierowców w formie nauczania na odległość.