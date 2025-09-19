W skrócie Kia prezentuje nowy model K4, który zastąpi popularnego Ceeda już w październiku 2025 roku.

Samochód wyróżnia się przestronnym wnętrzem, nowoczesnym designem oraz zaawansowanymi technologiami.

Oferta silnikowa obejmie turbodoładowane jednostki benzynowe, a później dołączy do nich pełna hybryda.

Kia K4 - wymiary i design

Nowy model został zaprojektowany zgodnie z filozofią Opposites United, czyli "przeciwieństwa, które się uzupełniają". Nadwozie mierzy 4440 mm długości i 1850 mm szerokości, a rozstaw osi to 2720 mm.

Pasażerowie tylnej kanapy mogą liczyć na 964 mm przestrzeni na nogi i 973 mm miejsca nad głową. Bagażnik ma pojemność 438 litrów.

Stylistycznie auto wyróżniają światła "Star Map" znane już z modelu EV9, tylne klamki zintegrowane ze słupkiem C oraz dostępny lakier Sparkling Yellow. Dla klientów oczekujących sportowych akcentów przygotowano odmianę GT-Line z 17- lub 18-calowymi felgami, poszerzonymi nadkolami i czarnymi, lakierowanymi detalami.

Po nadwoziu widać, że Kia K4 jest blisko spokrewniona z EV4, chociaż jest szereg różnic stylistycznych. Inny jest pas przedni i zderzak, z tyłu zmieniono klapę bagażnika i zderzak. Inny wzór mają również światła zarówno przednie, jak i tylne.

Kia K4 - silniki i napęd

Początkowo gama obejmie dwie jednostki benzynowe. Podstawowy silnik 1.0 T-GDI generuje 115 KM i współpracuje z sześciobiegową przekładnią manualną. Wyżej pozycjonowany jest motor 1.6 T-GDI dostępny w wariantach 150 KM i 180 KM, połączony z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową. Wszystkie wersje będą napędzane na przednią oś.

Na rok 2026 przewidziano wprowadzenie pełnej hybrydy (HEV). Jak podkreślają przedstawiciele marki, to propozycja dla klientów, którzy nie są jeszcze gotowi na samochód elektryczny, ale chcą niższego zużycia paliwa i nowoczesnego napędu.

Kia K4 - technologie i bezpieczeństwo

Wnętrze nowego modelu wyposażono w zestaw ekranów: 12,3-calowe cyfrowe zegary, 5,3-calowy panel do obsługi klimatyzacji i 12,3-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego.

Standardowo oferowane są Apple CarPlay i Android Auto w wersji bezprzewodowej. W wyższych odmianach pojawi się nagłośnienie Harman Kardon, cyfrowy klucz Digital Key 2.0, ładowarka indukcyjna oraz usługi Kia Connect z aktualizacjami OTA i hotspotem Wi-Fi.

Pakiet systemów wspomagania kierowcy ADAS obejmuje m.in. Highway Driving Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, monitorowanie martwego pola z podglądem na ekranie zegarów (BVM), system kamer 360°, ostrzeganie przy cofaniu z hamowaniem awaryjnym (RCCA) czy układ awaryjnego hamowania Forward Collision-Avoidance Assist 2 rozpoznający pojazdy, pieszych i rowerzystów.

Kia K4 - kiedy w Polsce i w jakiej cenie?

Pierwsze egzemplarze K4 pojawią się w salonach w październiku 2025 roku. Cennik nie został jeszcze ujawniony. Na podstawie dotychczasowej polityki cenowej Kii można spodziewać się, że podstawowa wersja z silnikiem 1.0 T-GDI zostanie wyceniona na ok. 100 tys. zł. Mocniejsze odmiany z jednostką 1.6 T-GDI i automatyczną przekładnią prawdopodobnie przekroczą poziom 120 tys. zł.

W aktualnym cenniku Kii ceny modelu Ceed zaczynają się od 98,4 tys. zł za wersję 5-drzwiową z silnikiem 1.5 T-GDI o mocy 140 KM i manualną skrzynią biegów (wersja S). Za ten sam silnik w bogatszej odmianie L trzeba zapłacić 110,4 tys. zł, a w sportowej wersji GT-Line 123,9 tys. zł. Z auto z automatyczną przekładnią 7DCT ceny startują od 112,4 tys. zł w wersji M i sięgają 131,9 tys. zł w GT-Line.

