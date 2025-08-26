W skrócie Kia EV2 to nowy, przystępny cenowo crossover elektryczny, którego produkcja ruszy w 2026 roku w Żylinie.

Model EV2 będzie budowany na platformie E-GMP z 400-woltową instalacją i z lokalnie produkowanymi bateriami od LG z Polski.

Samochód ma szansę stać się kluczowym graczem na rynku dzięki niskiej cenie, dopłatom i przewadze nad modelami importowanymi.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kia EV2 - tani samochód elektryczny z Europy

EV2 to mały crossover, który stanie się podstawowym modelem elektrycznym w ofercie Kii na rynku europejskim. Producent nie ujawnił jeszcze oficjalnej ceny, jednak prezes Kia Europe Marc Hedrich zasugerował, że auto może kosztować mniej niż 30 tys. euro. Dla porównania, obecnie najtańszy elektryk marki - EV3 - w Niemczech kosztuje od 35,9 tys. euro, a w Polsce - od 167 tys. zł.

EV2 to mały crossover, który stanie się podstawowym modelem elektrycznym w ofercie Kii na rynku europejskim. Kia materiały prasowe

- Nie da się dziś zarabiać na samochodzie elektrycznym sprzedawanym za 20 tys. euro. Nawet przy 22 tys. euro trzeba iść na kompromisy, a tego chcemy uniknąć - podkreślił Hedrich, dając jasno do zrozumienia, że EV2 ma oferować rozsądną cenę bez rezygnacji z podstawowego wyposażenia.

Producent nie ujawnił jeszcze oficjalnej ceny, jednak prezes Kia Europe Marc Hedrich zasugerował, że auto może kosztować mniej niż 30 tys. euro. Kia materiały prasowe

Inwestycja w fabrykę w Żylinie

Produkcja EV2 ruszy w lutym 2026 r. w zakładzie w Żylinie, gdzie już teraz powstaje elektryczny model EV4 oraz spalinowe Sportage i XCeed. Kia zainwestowała 108 mln euro w dostosowanie fabryki do nowych wymagań. Modernizacja objęła m.in. instalację linii transportującej akumulatory do hali montażowej.

Roczna zdolność produkcyjna zakładu wynosi około 350 tys. pojazdów. Według prognoz, w 2026 r. EV2 i EV4 mogą stanowić od 10 do 20 proc. całej produkcji, czyli łącznie 35-70 tys. egzemplarzy. Z tej liczby 20-30 tys. przypadnie na model EV4.

Kia EV2 - platforma i technologia

Nowy model powstanie na platformie E-GMP przeznaczonej wyłącznie dla pojazdów elektrycznych. W odróżnieniu od większych i droższych modeli, takich jak Kia EV6 czy EV9 oraz Hyundai Ioniq 5 i 6, które korzystają z 800-woltowej architektury zapewniającej bardzo szybkie ładowanie, EV2 otrzyma instalację 400-woltową. To rozwiązanie tańsze, mniej zaawansowane, ale kluczowe dla obniżenia ceny samochodu, a jednocześnie zapewniające również przyzwoicie krótkie czasy postoju na ładowarkach.

Baterie do modeli EV produkowanych w Europie, takich jak EV4, będą dostarczane przez LG z fabryki w Polsce. Wszystko wskazuje, że z tego samego źródła korzystać będzie również EV2.

Produkcja EV2 ruszy w lutym 2026 r. w zakładzie w Żylinie, gdzie już teraz powstaje elektryczny model EV4 oraz spalinowe Sportage i XCeed. Kia materiały prasowe

Dopłaty i pozycja rynkowa Kii

Nowe modele EV2 i EV4, produkowane w Europie, będą kwalifikować się do programów wsparcia w większości państw UE. To przewaga nad modelem EV3, który jest importowany z Korei i nie spełnia europejskich norm dotyczących śladu węglowego z transportu.

Samochody elektryczne odpowiadają obecnie za 22 proc. sprzedaży Kii w Europie (2025 r.). Producent planuje, że do 2030 r. udział ten wzrośnie do 74 proc. Dzięki EV2, EV3 i EV4 udział marki w europejskim rynku aut elektrycznych - obecnie 5 proc. - ma wyraźnie wzrosnąć.

Kia pokazała nowe elektryki. Sedan z zasięgiem 600 km i dostawczak Maciej Olesiuk INTERIA.PL