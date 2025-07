Koreański producent wprowadza do Europy nowy model z napędem elektrycznym. Tym razem nie chodzi jednak o kolejną wersję istniejącego auta, a o zupełnie nowy projekt - SUV klasy C zaprojektowany specjalnie z myślą o europejskich warunkach.

Nowy elektryczny SUV segmentu C - Kia EV5

Kia EV5 to zupełnie nowy, kompaktowy SUV elektryczny, zbudowany na platformie E-GMP z instalacją 400 V. Samochód ma długość 4610 mm i rozstaw osi 2750 mm. Jego prześwit to 167 mm, co sugeruje umiarkowane właściwości terenowe i dobrą widoczność z miejsca kierowcy. Model trafi do europejskich salonów jeszcze w 2025 roku.

Muskularna linia nadwozia i szeroko rozstawione światła podkreślają charakter SUV-a. Kia materiały prasowe

Zasięg w wersji podstawowej to do 530 km według cyklu WLTP (z 18-calowymi kołami). Wersja GT-Line, wyposażona w 19-calowe felgi, oferuje zasięg do 505 km. Ładowanie prądem stałym (DC) od 10 do 80 proc. zajmuje 30 minut. EV5 wyposażono w baterię o pojemności 81,4 kWh, która zasila przednią oś (napęd 2WD). Moc silnika to 160 kW (218 KM), a moment obrotowy wynosi 295 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 8,4 sekundy. Prędkość maksymalna: 165 km/h.

Wnętrze Kia EV5

Kabina przypomina w zamyśle domowy salon. W drugim rzędzie siedzeń dostępna jest funkcja składania oparć do poziomu, co pozwala uzyskać przestrzeń ładunkową o długości około 2 metrów. Pojemność bagażnika za drugim rzędem siedzeń to 566 l, a po złożeniu kanapy - 1650 l. Dodatkowo, pod maską znajduje się dodatkowy schowek o pojemności 44,4 l.

We wnętrzu zastosowano ekologiczne materiały - m.in. tworzywa PET i biopianki. Kierowca ma do dyspozycji cyfrowy klucz Digital Key 2.0, funkcję rozpoznawania odcisków palców, system masażu fotela oraz klimatyzację trójstrefową. Wyposażenie obejmuje też system audio Harman Kardon.

Zintegrowany system ccNC (connected car Navigation Cockpit) łączy trzy ekrany: 12,3-calowy zestaw wskaźników, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego i 5,3-calowy panel klimatyzacji. Auto obsługuje bezprzewodowe aktualizacje OTA i planowanie tras w czasie rzeczywistym.

Wnętrze EV5 to mały domowy salon. Kia materiały prasowe

EV5 wyposażono w zestaw systemów ADAS

Na pokładzie znajdują się m.in. aktywny tempomat SCC2, system utrzymania pasa ruchu HDA2 z czujnikami wykrywającymi dłonie na kierownicy (HOD), asystent unikania kolizji z przodu, tyłu i boków oraz system automatycznego parkowania RSPA 2.0 sterowany z zewnątrz pojazdu.

Samochód dysponuje siedmioma poduszkami powietrznymi. Dzięki rozbudowanemu systemowi rozpoznawania sytuacji drogowej (Smart Regeneration Plus), EV5 potrafi automatycznie dostosować siłę odzyskiwania energii na podstawie danych z nawigacji.

Ważnym dodatkiem jest dwukierunkowe ładowanie V2L (Vehicle-to-Load) - samochód może zasilać zewnętrzne urządzenia z mocą do 3,6 kW. EV5 przygotowane jest też do obsługi funkcji V2G (Vehicle-to-Grid), gdy tylko infrastruktura lub przepisy na to pozwolą.

Kia pokazała nowe elektryki. Sedan z zasięgiem 600 km i dostawczak Maciej Olesiuk INTERIA.PL