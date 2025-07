Niedopałki papierosów to problem dla środowiska

Według danych przytaczanych przez zespół badaczy z Uniwersytetu w Granadzie i Uniwersytetu w Bolonii, każdego roku na świecie wyrzucanych jest około 9 bilionów niedopałków papierosów. Trafiają one na plaże, do lasów, zbiorników wodnych i gleby, pozostając w środowisku przez dziesiątki lat. Ich składniki - głównie włókna celulozowe i plastik PLA - rozkładają się bardzo powoli i stwarzają istotne zagrożenie ekologiczne.

Szczególnie problematyczne są pozostałości po papierosach elektronicznych, zawierające większą ilość włókien syntetycznych i chemikaliów. Naukowcy podkreślają, że tradycyjne metody recyklingu nie są dostosowane do tak złożonego odpadu. Nowatorskie podejście może nie tylko zredukować ich liczbę, ale też poprawić parametry techniczne asfaltu.

Dodatek ten trafia bezpośrednio do gorącej masy bitumicznej. Pod wpływem temperatury wosk topnieje, uwalniając włókna, które pełnią funkcję zbrojenia struktury asfaltu. Efekt? Wyraźnie zwiększona odporność na pękanie, lepsza plastyczność i elastyczność nawierzchni drogowej.

Obecność wosków w mieszance dodatkowo obniża temperaturę produkcji asfaltu, co oznacza mniejsze zużycie energii oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. To istotny argument z punktu widzenia zrównoważonego budownictwa drogowego.