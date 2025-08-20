W skrócie W miesiącach letnich oraz w październiku znacznie rośnie liczba wizyt na stacjach paliw.

Zimą, zwłaszcza w lutym, odnotowywany jest najniższy poziom tankowania pojazdów.

Największy ruch na stacjach obserwuje się w piątki, co przekłada się na wzrost sprzedaży także artykułów sklepowych i gastronomicznych.

Z raportu Proxi .cloud oraz UCE Research wynika, że w lipcu, sierpniu i październiku częstotliwość wizyt na stacjach paliw jest o odpowiednio 15, 18 i 17 proc. wyższa od średniej rocznej. Podczas badań przeanalizowano zachowanie 1,4 mln kierowców, którzy w ciągu roku odwiedzili 5,1 tys. stacji paliw Orlen, BP, Circle K, AS 24, Huzar, Amic, MOL, Shell, Avia, Moya, Slovnaft Partner oraz IDS.

Od listopada tankujemy mniej. Wzmożony ruch nadchodzi wraz z rozpoczęciem wakacji

Od listopada 2024 r. liczba kierowców tankujących na stacjach paliw systematycznie spadałą, a najniższy poziom odnotowywano w lutym (o 13 proc. mniej tankowań niż wyniosła średnia miesięczna). Ponowny wzrost rozpoczyna się wraz z letnią pogodą - już w czerwcu 2025 r. wzrost wyniósł 6 proc.

O ile znacznie większa liczba tankujących w czerwcu, lipcu i sierpniu ma związek ze zwiększonym ruchem na drogach spowodowanym wakacyjnymi wyjazdami, to zaskakujący jest spadek popytu we wrześniu. Weronika Piekarska z Proxi .cloud tłumaczy, że spowodowany jest on tym, że "konsumenci z opóźnieniem wracają do regularnego funkcjonowania".

Natomiast w październiku studenci powracają na uczelnie, a niektórzy aktywni zawodowo konsumenci - do pracy po urlopach, co wpływa na większą konsumpcję paliwa. Najzimniejsze miesiące to z kolei tradycyjnie czas wyraźnego spadku aktywności na stacjach, co można tłumaczyć mniej sprzyjającymi warunkami pogodowymi ograniczającymi wykorzystanie pojazdów. Po lutym następuje stopniowe odbudowanie ruchu, jednak przez kilka kolejnych miesięcy wartości wciąż utrzymują się poniżej średniej

W 2024 r. kierowcy zatankowali 36,3 mln m3 paliw silnikowych na kwotę 184 mln zł

Podczas Kongresu Paliwowego 2025 Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) przekazała informacje, że w 2024 r. zużycie paliw silnikowych wyniosło 36,3 mln m3, co oznacza wzrost o 1,5 proc. r/r.

Według badania Proxi .cloud oraz UCE Research na stacjach paliw utrzymuje się stała liczba klientów, ale zmienia się częstotliwość wizyt.

Mateusz Nowak z Proxi .cloud wskazuje, że badanie tendencji wizyt na stacjach paliw jest bardzo istotną wiadomością, która pozwala na dostosowanie odpowiednich kampanii oraz promocji w zależności nie tylko od pory roku, ale przede wszystkim częstotliwości odwiedzania stacji.

Największe natężenie ruchu na stacjach - odpowiadające za 16,2 proc. wszystkich wizyt - zaobserwowano w piątek. Od poniedziałku do piątku rozkład wynosił od 14,4 do 14,9 proc., natomiast sobota odpowiadała za 13,7 proc. wizyt, a niedziela za 11,7 proc. To kolejna cenna informacja dla właścicieli sieci stacji paliw, którzy szczególnie w piątek powinni nastawić się na zwiększoną sprzedaż nie tylko paliw, ale przede wszystkim produktów ze sklepu oraz oferty gastronomicznej.

Sierpień może być rekordowy. Na drogach obserwujemy wzmożony ruch

Eksperci są zgodni i twierdzą, że w sezonie wakacyjnym ruch na stacjach paliw będzie co najmniej na tym samym poziomie co w ubiegłym roku, a w sierpniu może być rekordowy. Wszystko za sprawą sprzyjającej pogody i wykorzystywania ostatnich dni wakacji na bliższe oraz dalsze wyjazdy.

