Będąc na motocyklowych zlotach słyszałem od prawdziwych wyjadaczy, którzy swoją przygodę z jednośladami zaczynali od najróżniejszych modeli rodzimej i zachodniej produkcji, że w latach 80. i 90. świat można było przemierzać tankując tylko pozostałości benzyny znajdujące się w wężu i pistolecie. Dziś Główny Urząd Miar (GUM) dba o to, aby zapewnić spójność pomiarową na wszystkich stacjach paliw, a z kolei Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej - działający na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - ma za zadanie kontrolować jakość paliw.

Ile paliwa pozostaje w wężu podczas tankowania?

Kierowcy coraz częściej dopytują, czy podczas tankowania pojazdu powinni zaprzątać sobie głowę wyłącznie ceną na pylonie, a może są stratni nie tylko nie posiadając dedykowanej aplikacji, ale również na pozostałościach paliwa w wężu? Rzecznik prasowy GUM podkreśla, że twierdzenia dotyczące mniejszej ilości paliwa niż wskazuje odmierzacz są "nieuprawnione i pozbawione podstaw merytorycznych".

Oczywiście błąd pomiarowy jest możliwy i dopuszczalny przez GUM, który odchylenie określił w zakresie ±0,5 proc. dla paliw ciekłych. Oznacza to, że ostateczne wskazanie na dystrybutorze względem faktycznej liczby zatankowanego paliwa może różnić się maksymalnie o 0,5 l przy tankowaniu 100 l (analogicznie 0,25 l czy 50 l itd.). To tzw. błąd graniczny dopuszczalny (MPE), który może występować zarówno na korzyść klienta, jak i właściciela stacji paliw i wynika z fizycznych ograniczeń każdego przyrządu pomiarowego. Do waszego zbiornika paliwa może trafić zatem 99,5 l, ale także 100,5 l.

Jak często Główny Urząd Miar kontroluje stacje paliw?

Zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 815), instalacja pomiarowa nie może wskazywać systematycznie błędów zbliżonych do MPE, a wskazania nie mogą faworyzować jednej ze stron. Po przeprowadzeniu stosownej kontroli uśredniane są błędne wskazania, których wartość powinna być zbliżona do zera.

Legalizacje odmierzaczy paliw odbywają się systematycznie co 25 miesięcy, a GUM podkreśla, że regularne kontrole pozwalają na zapewnienie rzetelności pomiarów na wszystkich stacjach. Liczba wykrytych nieprawidłowości jest na tyle niewielka, że zazwyczaj po wykryciu korygowane są one w ramach nadzoru metrologicznego.

Inspekcja Handlowa sprawdziła jakość paliwa. Na których stacjach lepiej nie tankować w 2025 roku?

Cały czas trwają kontrole jakości paliw na stacjach w Polsce, które zostały zlecone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Od 13 stycznia do 30 czerwca pracownicy Inspekcji Handlowej pobrali 881 próbek - 351 benzyny 95 i 98, 359 oleju napędowego oraz 171 gazu LPG. Wyniki są dla kierowców bardzo optymistyczne, ponieważ wymogów nie spełniło tylko 8 próbek - siedem ON oraz jedna benzyny 95. Oto lista stacji paliw w kolejności alfabetycznej, na których kontrolerzy wykryli nieprawidłowości:

Kujawsko-pomorskie, stacja paliw Kom-Rol, Kobylniki 8 - benzyna 95, przekroczony parametr prężności par;

Lubuskie, stacja paliw Tyroma (Intermarché), Zielona Góra, ul. Batorego 81 - olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu;

Małopolskie, stacja paliw Circle K, Gorlice, Sportowa 3 - olej napędowy, przekroczony parametr zawartości zanieczyszczeń;

Mazowieckie, stacja Tank-Gaz, Zatory, ul. Pułtuska 18 - olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

Mazowieckie, stacja paliw Lewczuk, Siedlce, ul. Brzeska 102F - olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

Mazowieckie, stacja paliw Gopal, Korczew, ul. Przemysłowa 3 - olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu (w pierwszym i drugim badaniu przeprowadzonym w odstępie dwóch tygodni - 8 kwietnia i 23 kwietnia 2025);

Warmińsko-mazurskie, stacja paliw Malinowscy/Langowska spółka cywilna, Świątki 38 - olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu.

