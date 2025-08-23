Mandat za palenie w aucie ponad 12 tys. zł. Tutaj trzeba uważać

Polskie Prawo o ruchu drogowym w artykule 63 punkt 5 reguluje kwestię palenia w pojazdach. Przepis zakazuje palenia tytoniu kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę. Są jednak istotne wyjątki. W prywatnym samochodzie osobowym można palić podczas jazdy. Nie ma znaczenia, czy przewozimy pasażerów - rodzinę, znajomych czy współpracowników. Przepis nie obowiązuje kierowców prywatnych aut, mogą oni palić zarówno jako kierowcy, jak i pasażerowie. Podobnie wygląda sytuacja w samochodach ciężarowych. Kierowca ciężarówki może palić nawet wtedy, gdy w kabinie jedzie z nim pasażer.

Gdzie obowiązuje zakaz palenia za kierownicą?

Zakaz palenia podczas jazdy dotyczy przede wszystkim pojazdów używanych do zarobkowego przewozu osób. Taksówkarze nie mogą palić podczas kursu, nawet jeśli pasażer wyrazi na to zgodę. Mandat wynosi 50 złotych, bez punktów karnych. Kierowcy autobusów, busów i innych pojazdów transportu publicznego również podlegają zakazowi. Co ciekawe, gdy taksówkarz czy kierowca busa jedzie bez pasażerów, może zapalić papierosa. Zakaz dotyczy tylko czasu przewożenia osób.

Znacznie surowiej karane jest wyrzucanie niedopałków przez okno. Zgodnie z artykułem 145 Kodeksu wykroczeń, za zaśmiecanie drogi publicznej grozi mandat do 500 złotych. Wyrzucony niedopałek może też spowodować pożar, co grozi znacznie poważniejszymi konsekwencjami prawnymi.

W środkach transportu publicznego obowiązują dodatkowe przepisy wynikające z ustawy o ochronie zdrowia. Zabraniają one palenia nie tylko kierowcom, ale wszystkim osobom przebywającym w pojeździe, na przystankach i w miejscach obsługi pasażerów.

Palenie w samochodzie w miejscach publicznych

Kierowcy często pytają o możliwość palenia w zaparkowanym aucie. Przepisy pozwalają na palenie wewnątrz prywatnego samochodu zarówno na parkingach publicznych, jak i prywatnych. Można palić w aucie stojącym na ulicy, parkingu przed sklepem czy na postoju.

Osobną kwestią są stacje benzynowe. Obowiązuje na nich całkowity zakaz palenia, z wyjątkiem wydzielonych pomieszczeń. Nie ma wprawdzie przepisu wprost zakazującego palenia w zamkniętym samochodzie na stacji, ale może to być interpretowane jako narażenie na niebezpieczeństwo.

Policjant może uznać, że palenie na terenie stacji, nawet w zamkniętym aucie, stwarza zagrożenie. W takiej sytuacji możliwy jest mandat za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Zakazy palenia w samochodzie w Europie

W wielu krajach europejskich obowiązują znacznie surowsze przepisy dotyczące palenia w samochodach. Najczęściej zakazy dotyczą sytuacji, gdy w aucie znajdują się nieletni.

We Francji nie można palić w obecności osób poniżej 18 roku życia. Mandat wynosi 135 euro. Podobne przepisy obowiązują w Belgii (130 euro), Austrii (do 100 euro) i Irlandii (100 euro).

Najsurowsze kary obowiązują w Grecji. Za palenie w obecności dzieci poniżej 12 lat grozi mandat do 1,5 tys. euro. Jeśli dotyczy to pojazdu transportu publicznego, kierowca może zapłacić nawet 3000 euro i stracić prawo jazdy na miesiąc.

Gdzie jeszcze nie można palić w aucie?

Włochy mają złożony system kar. Palenie w obecności kobiet w ciąży lub dzieci poniżej 12 lat karane jest grzywną 50-500 euro. Przy starszych dzieciach (12-17 lat) kara wynosi 25-250 euro. W Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Szkocja) zakaz dotyczy obecności osób poniżej 18 lat. Mandat wynosi 50-100 funtów. Wyjątek stanowią kabriolety z otwartym dachem. Słowenia karze palenie w obecności nieletnich mandatem 250 euro. W Luksemburgu przy dzieciach poniżej 12 lat grozi kara 25-250 euro. Na Cyprze limit wieku to 16 lat, a mandat wynosi do 85 euro.

W niektórych krajach istnieją nietypowe przepisy. W Czechach można palić w samochodzie, ale zabronione jest to na motocyklu, motorowerze czy rowerze podczas jazdy.

Kilka państw stosuje wyjątki dla kabrioletów. W Belgii i Wielkiej Brytanii można palić w kabrioletem z otwartym dachem, nawet gdy są w nim dzieci. Uznaje się, że otwarta przestrzeń zapewnia wystarczającą wentylację.

