Spis treści: Jak wygląda nowy Nissan Micra? Wnętrze nowego Nissana Micry Jaki napęd ma nowy Nissan Micra? Jak jeździ nowy Nissan Micra? Ile kosztuje nowy Nissan Micra?

Nissan Micra pierwszej generacji debiutował w 1983 roku. Od tamtej pory doczekał się pięciu wcieleń, które łącznie sprzedały się w liczbie przeszło 6 mln egzemplarzy. Japońska marka bez wątpienia miała w ofercie mocną nazwę, ale w 2022 roku zdecydowała się wycofać ją z gamy. Teraz, po trzech latach rynkowej nieobecności, Micra wraca.

Jak wygląda nowy Nissan Micra?

Nie jest to jednak autorska konstrukcja japońskiego producenta. Z uwagi na trudną sytuację finansową oraz z racji współpracy z koncernem Renault, Micra bazuje na nowym modelu w gamie francuskiego producenta - Renault 5.

Jednak nowy model Nissana nie został stworzony na zasadzie kopiuj-wklej. Styliści Nissana wykonali kawał dobrej roboty, by ten samochód wyróżniał się na tle francuskiego krewniaka.

Mamy tutaj przednie i tylne światła o okrągłym motywie (te przednie sprawnie ukrywają fakt, że główne reflektory to wąskie paski). Ciekawym zabiegiem jest też optyczne połączenie narożników przednich i tylnych świateł z wyżłobieniem biegnącym po obu bokach samochodu. Z uwagi na podobieństwo projektanci nazywają to "śladem łyżki do lodów".

Japończycy twierdzą, że tylko szyby i dach są w Micrze identyczne, jak w Renault 5.

Okrągłe światła z przodu i z tyłu optycznie łączą się z wyżłobieniem biegnącym po bokach samochodu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wnętrze nowego Nissana Micry

W środku już trudno dostrzec różnice miedzy oboma modelami. Poza logo na kierownicy i symbolem góry Fuji na wkładce półki między fotelami nie zauważymy właściwie różnicy.

Główne miejsce zajmują dwa ekrany: jeden to wyświetlacz wskaźników, drugi służy do obsługi multimediów. Oba mają 10,1 cala. System inforozrywki, podobnie jak w samochodach Renault, ale też w zmodernizowanym Qashqaiu, bazuje na Android Automotive, co oznacza, że mamy dostęp do usług Google.

Wnętrze Nissana Micry nie różni się specjalnie od tego znanego z Renault 5. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dzięki temu możemy korzystać z Map Google bez konieczności łączenia auta z naszym telefonem. Co ważne, korzystając z nawigacji od amerykańskiego giganta, w przypadku gdy cel naszej podróży znajduje się poza aktualnym zasięgiem, system dobierze stacje ładowania po drodze, biorąc pod uwagę takie czynniki jak temperatura czy zużycie energii.

Ponadto układ przygotuje akumulator do ładowania, by zapewnić maksymalną prędkość uzupełniania energii. Poza tą aplikacją użytkownicy nowej Micry mają również dostęp do szeregu innych, które można pobrać ze Sklepu Play.

System multimediów Nissana Micry bazuje na Android Automotive. Oznacza to, że mamy dostęp do wbudowanych usług Google. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Oczywiście podróżujący modelem Nissana mają również dostęp do asystenta Google, który pozwala np. na sterowanie klimatyzacją. Jeśli jednak ktoś woli dostosować temperaturę ręcznie, może to zrobić za pomocą fizycznych przełączników znajdujących się pod wyświetlaczem. W razie czego ustawieniami klimatyzacji można sterować także z poziomu stałych skrótów na dole ekranu.

W Micrze pozostało jednak kilka fizycznych przełączników do sterowania klimatyzacją. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Pewnym minusem wnętrza Micry jest to, co dobrze znamy z wnętrz modeli Renault. Po prawej stronie kolumny kierownicy mamy przesyt dźwigni - do zmiany biegów, do obsługi wycieraczek, panel do sterowania nagłośnieniem i jeszcze jedną z łopatek do sterowania poziomem rekuperacji.

Nadmiar sprawia, że np. przy chęci szybkiego zawrócenia, zamiast wrzucić przeciwnego przełożenia, np. uruchomimy wycieraczki.

Minusem Nissana Micry jest nadmiar dźwigni znajdujących się po prawej stronie kolumny kierownicy. W efekcie łatwo pomylić dźwignię zmiany biegów np. z dźwignią wycieraczek. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Nissan Micra ma 397 cm długości, co oznacza, że jest o 5 cm dłuższy od Renault 5. Rozstaw osi jest oczywiście identyczny i wynosi 2,54 m. Dość sporo, jak na gabaryty auta, ale mimo tego miejsca na tylnej kanapie nie ma zbyt dużo. Oczywiście jest sporo przestrzeni na głowę, ale już w przypadku kolan i stóp będzie niezbyt wygodnie.

Nie należę do wyjątkowo wysokich osób - mam 180 cm wzrostu, a mimo wszystko siedząc "za sobą" dochodzę do wniosku, że nie mógłbym podróżować w taki sposób w komfortowych warunkach. Z tyłu zdecydowanie lepiej posadzić dzieci. I to takie niezbyt wyrośnięte.

Z tyłu Nissana Micry nie ma wiele miejsca. Z tyłu najwygodniej będzie dzieciom. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Z drugiej strony mamy całkiem spory bagażnik. Mieści on 326 litrów. Jak na hatchbacka segmentu B to dobry wynik.

Pojemność bagażnika nowej Micry wynosi 326 litrów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki napęd ma nowy Nissan Micra?

Nowy Nissan Micra, podobnie jak Renault 5, to pojazd wyłącznie elektryczny.

Podstawową wersją napędową będzie układ o mocy 120 KM i 225 Nm. W tej specyfikacji auto rozpędza się do 100 km/h w 9 s i może jechać z prędkością maksymalną 150 km/h.

Akumulator o pojemności 40 kWh zapewnia zasięg do 317 km wg WLTP. Na szybkiej ładowarce samochód jest w stanie przyjąć prąd o mocy 80 kW.

Druga wersja wyposażona jest w silnik generujący 150 KM i 245 Nm, a na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h potrzebuje 8 s. Podobnie jak w słabszej odmianie, prędkość maksymalna wynosi 150 km/h. Za magazynowanie energii odpowiada bateria o pojemności 52 kWh, która pozwala na przejechanie do 416 km na jednym ładowaniu (wg WLTP).

Moc ładowania prądem stałym w tej odmianie jest wyższa i wynosi 100 kW. W obu wariantach akumulatora korzystanie z szybkiej ładowarki pozwoli na uzupełnienie energii z 15 do 80 proc. w 30 minut.

Nissan Micra dostępny jest w dwóch wariantach napędu - 120 KM i 150 KM. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jak jeździ nowy Nissan Micra?

Nissan Micra bardzo sprawnie tłumi wszelkie nierówności - prezentuje bardzo wysoki poziom jak na auto segmentu B. To dzięki m.in. wielowahaczowego zawieszenia z tyłu. Samochód jest jednak tak zestrojony, by kierowca czuł, co dzieje się z przednimi kołami. Układ kierowniczy błyskawicznie dostarcza polecenia kierowcy do kół.

Oczywiście wzorem samochodów Renault mamy kilka trybów jazdy. I tak np. jeżdżąc po mieście możemy korzystać z trybu Comfort. Kierownica działa w nim dość miękko, dzięki czemu manewrowanie po wąskich uliczkach czy parkowanie pod sklepami będzie wygodne. Kiedy już z miasta wyjedziemy, możemy włączyć tryb Sport. Wówczas kierownica stawia większy opór. Biorąc również pod uwagę umieszczony w podłodze akumulator zapewniający nisko osadzony środek ciężkości, Micra dostarczy nam sporo przyjemności z prowadzenia.

Micra to także auto oszczędne. W czasie podróżowania po holenderskich drogach najniższe średnie zużycie, jakie udało się osiągnąć w testowanym przez nas egzemplarzu, wyniosło 12,9 kWh, co jest świetnym wynikiem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że podróżowaliśmy po płaskich terenach (wszak to Holandia), zarówno po mieście, terenach podmiejskich, jak i drogach szybkiego ruchu. Temperatura w czasie jazd testowych wynosiła ok. 16 stopni Celsjusza.

Przy takim zużyciu prądu realny zasięg w przypadku bazowej wersji wynosi 300 km, a w w wersji z większym akumulatorem - 400 km. Oczywiście nie należy liczyć, że tyle przejedziemy podczas ciągłej jazdy drogą ekspresową.

Ile kosztuje nowy Nissan Micra?

Nissan w momencie premiery nowej Micry komunikował, że "wywoła uśmiech na Twojej twarzy". I faktycznie, ten samochód może dostarczyć sporo radości, zarówno pod kątem wizualnym, jak też wrażeń z jazdy.

Bez wątpienia może cieszyć się popularnością, ale pozostaje jeszcze kwestia ceny. Astara, czyli oficjalny dystrybutor samochodów Nissana w Polsce, poinformowała, że za Micrę zapłacić trzeba będzie co najmniej 124 900 zł (z akumulatorem 40 kWh).

Przedsprzedaż ruszy w drugiej połowie października, a dostawy do salonów zaplanowane są na początek przyszłego roku. W porównaniu z Micrą, Renault 5 jest jednak nieco tańsze. Podstawowa specyfikacja ze 120-konnym napędem startuje od 120 900 zł.

Micra wyposażona jest w kilka akcentów wyróżniających ją na tle Renault 5. Mamy np. górę Fuji na wkładce półki. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Z przodu jest bardzo przestronnie. Poczucie komfortu wzmacniają bardzo wygodne fotele z dobrym trzymaniem bocznym. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

10,1-calowy ekran wskaźników może wyświetlać Mapy Google. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Okrągłe światła z przodu sprawnie ukrywają fakt, że główne światła to w rzeczywistości wąski pasek. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Na jednym ładowaniu Nissan Micra ma przejechać do 416 km. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Ceny nowej Micry zaczynają się od 124 900 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Od 1983 roku Nissan Micra doczekał się sześciu generacji. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

