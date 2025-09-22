To temat, który budzi kontrowersje nawet wśród egzaminatorów. Część z nich stoi na stanowisku, że kierowca powinien już przed wjazdem na rondo zasygnalizować wybrany kierunek zjazdu. Oznacza to, że planując opuszczenie ronda pierwszym zjazdem, należy włączyć prawy kierunkowskaz jeszcze przed wjazdem, a w przypadku zjazdu trzecim - traktowanego jako skręt w lewo - użyć lewego kierunkowskazu. Nie jest to jednak tylko teoretyczna rozbieżność, bo w praktyce spory w tej kwestii często trafiają aż do sądu.

Wyrok sądu w sprawie korzystania z kierunkowskazów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zajął się sprawą egzaminatorki, która nie zaliczyła egzaminu kandydatowi na kierowcę, bo ten przed wjechaniem na rondo lewym pasem nie włączył lewego kierunkowskazu. W wyroku czytamy:

Sygnalizowanie wjazdu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym lewym kierunkowskazem wskazywałoby, iż kierujący pojazdem zamierza zmienić kierunek jazdy "w lewo" czyli poruszać się po nim kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, co oczywiście naruszałoby zasadę ruchu prawostronnego obowiązującego w Polsce.

Nie była to jedyna podobna decyzja. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie również nie miał wątpliwości:

Rondo należy traktować jako "zwykłe" skrzyżowanie i włączenie sygnalizacji powinno mieć miejsce w czasie zjeżdżania ze skrzyżowania. Wtedy występuje zmiana kierunku ruchu. Przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie następuje zmiana kierunku jazdy i brak podstaw by zamiar wykonania takiego manewru należało wcześniej zasygnalizować.

I choć mogłoby się wydawać, że wyroki sądów powinny rozwiać wątpliwości, w rzeczywistości tak nie jest. Wynika to z faktu, że w Polsce obowiązuje system prawa kontynentalnego, w którym orzeczenia sądów odnoszą się wyłącznie do danej sprawy i nie tworzą wiążących precedensów, jak ma to miejsce w systemie anglosaskim. W praktyce oznacza to, że inny sędzia, rozpatrując podobny przypadek, może dojść do zupełnie odmiennego wniosku. Dlatego kluczowe pozostaje trzymanie się zasad zapisanych w samych przepisach.

Kiedy na rondzie włączać kierunkowskaz?

Na rondach z kilkoma pasami ruchu każdy zamiar ich zmiany trzeba wyraźnie sygnalizować. W takim przypadku obowiązuje również zasada ustąpienia pierwszeństwa pojazdom, które już znajdują się na danym pasie, a także tym, które w tym samym momencie wjeżdżają na niego z prawej strony.

Duże znaczenie mają także znaki drogowe - to one określają, czy w danym miejscu dopuszczona jest zmiana pasa, a także z którego pasa można opuścić rondo. Zasadniczo, o ile oznakowanie tego nie ogranicza, kierowca może swobodnie zmieniać pasy ruchu na rondzie i nie ma obowiązku zbliżania się do prawej krawędzi jezdni przed zjazdem. Trzeba jednak pamiętać, że opuszczając rondo pasem innym niż prawy, należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po pasie, który chcemy przeciąć.

Jak sygnalizować manewry na rondzie

Jeśli planujemy zjazd z ronda na pierwszej drodze wylotowej, najwygodniej jest jeszcze przed wjazdem ustawić się na prawym pasie. W tym momencie nie ma obowiązku włączania kierunkowskazu, ale już na obwiedni należy zasygnalizować zamiar skrętu w prawo i opuszczenia ronda najbliższym zjazdem.

W przypadku przejazdu na wprost, czyli zjazdu drugą drogą wylotową, można wybrać dowolny pas przed wjazdem na rondo. Kierunkowskaz prawy włączamy dopiero po minięciu pierwszego zjazdu, aby poinformować o zamiarze opuszczenia ronda kolejną drogą. Trzeba jednak pamiętać, że jadąc pasem innym niż prawy i przecinając tor pojazdu poruszającego się prawym pasem obwiedni, zawsze musimy ustąpić mu pierwszeństwa.

Oczywiście wszystkie te zasady obowiązują w sytuacjach standardowych - trzeba zawsze pamiętać, że na danym rondzie ruch może być zaplanowany inaczej, co wskazują odpowiednie znaki. Wówczas stosujemy się do nich, a nie zasad ogólnych.

