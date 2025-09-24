W skrócie Test porównuje opony zimowe i całoroczne w rozmiarze 215/55 R17 pod kątem zachowania na śniegu, mokrym i suchym asfalcie oraz komfortu i oporów toczenia.

Goodyear Ultra Grip Performance 3 najlepszy na śniegu; Continental TS 870 P zwycięża w klasyfikacji ogólnej dzięki świetnym wynikom na suchym i mokrym.

Opony całoroczne wypadają coraz lepiej, ale w surowych zimowych warunkach zimówki wciąż mają przewagę, szczególnie w górach i na trudniejszych trasach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Opony zimowe czy całoroczne - warunki testu

Badanie Reifentesten przeprowadzono w dwóch lokalizacjach: na śniegu w Ivalo (Finnlandia, tor Nokian "White Hell") oraz na mokrym i suchym asfalcie na nowym obiekcie Nokiana w środkowej Hiszpanii, ok. godziny jazdy od Madrytu.

Próby objęły m.in. hamowanie i trakcję na śniegu, aquaplaning wzdłużny i poprzeczny, hamowanie na mokrym i suchym, prowadzenie oraz opory toczenia i komfort.

W teście porównano siedem modeli (m.in. Continental TS 870 P, Bridgestone Blizzak 6, Goodyear Ultra Grip Performance 3, Michelin Alpin 7, Nokian Snowproof 2, Pirelli Cinturato Winter 2, Vredestein Wintrac Pro+) oraz referencyjną oponę całoroczną Goodyear Vector 4Seasons Gen3 (poza klasyfikacją).

Opony zimowe czy całoroczne - twarde dane z prób

Na śniegu najlepszy okazał się Goodyear Ultra Grip Performance 3, przekraczając 800 pkt w części zimowej i jako jedyny z oceną "bardzo dobrą". Droga hamowania z 50 km/h: 24,94 m; Bridgestone potrzebował 26,43 m (różnica ok. 1,5 m). Ponadto:

Na suchym z 100 km/h najkrócej hamował Continental: 40,08 m.

Na mokrym z 80 km/h liderem był Bridgestone: 29,99 m; Continental ustąpił mu o 0,03 m.

W aquaplaningu wzdłużnym bezkonkurencyjny był Nokian: 92,4 km/h (najsłabszy wynik w stawce był tylko o ok. 3 km/h niższy).

W próbie poprzecznej znów prowadził Nokian: 75,5 km/h.

W oporach toczenia najniższy wynik uzyskał Michelin Alpin 7: 6,9 kg/t; tuż za nim Continental (również "bardzo dobrze"), a Goodyear UG miał 7,3 kg/t ("dobrze").

Uwagę zwrócił też model całoroczny Vector 4Seasons Gen3: 6,7 kg/t oraz ogólna ocena "dobra" - choć na śniegu zebrał 748 pkt i tylko "zadowalająco". Warto dodać: w części zimowej Bridgestone i Nokian uplasowały się blisko progu 750 pkt (po 754 pkt), ale nadal z oceną "dobrą".

Opona z Polski z doskonałym wynikiem

Według łącznej punktacji zwycięzcą testu został Continental TS 870 P dzięki bardzo mocnym wynikom na mokrym i suchym asfalcie.

"Śnieżnym mistrzem" został jednak Goodyear Ultra Grip Performance 3 - model produkowany m.in. w Polsce, który na typowo zimowych próbach uzyskał przewagę nad konkurentami. Pozostałe wyniki utrzymały równy, wysoki poziom; różnice były niewielkie i dotyczyły głównie charakteru prowadzenia w granicznych sytuacjach.

Opony zimowe czy całoroczne - ceny

W polskich sklepach komplet opon marek premium w rozmiarze 215/55 R17 to zwykle 2,2-2,8 tys. zł. Odpowiednie opony całoroczne kosztują ok. 2-2,5 tys. zł. Oszczędzasz na sezonowych wymianach, ale w górach i na drogach, gdzie śnieg szybko ubija się w twardą, śliską warstwę, zimówki nadal zapewniają wyraźnie lepszą rezerwę bezpieczeństwa.

Z wymianą opon nie warto czekać na pierwszy śnieg. Wcześniejsza wymiana zapewnia większe bezpieczeństwo. 123rf.com 123RF/PICSEL

W centralnej i zachodniej Polsce, przy krótkich i łagodnych zimach, nowoczesne całoroczne mogą być rozsądną alternatywą - zwłaszcza że w testach na mokrym i suchym potrafią dorównać oponom zimowym.

Jednym słowem, opony całoroczne nie są już tylko tańszą alternatywą, dla osób, które zimą mało jeżdżą. Wobec zmian klimatu i coraz częstszych bezśnieżnych nim mogą być sposobem nie tylko na bezpieczną jazdę, ale również uniknięcie sezonowych kolejek (i wydatków) u wulkanizatora.

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakło Maciej Olesiuk INTERIA.PL