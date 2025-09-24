W skrócie Ponad 300 mieszkańców Szczecina podpisało petycję domagającą się działań wobec hałaśliwych rajdów aut i motocykli w centrum miasta.

W petycji zaproponowano zamykanie ulic, montaż progów zwalniających oraz zwiększenie liczby patroli policji w nocy i wieczorem.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Rada Miasta mają zająć się postulatami mieszkańców podczas najbliższych obrad.

Petycja mieszkańców Szczecina przeciw hałasowi aut i motocykli

Petycja została uruchomiona we wrześniu 2025 r. i szybko zyskała poparcie mieszkańców Śródmieścia. Autorzy skarżą się na głośne, zmodyfikowane auta i motocykle, które szczególnie wieczorami i nocą powodują hałas, rażąco przekraczają prędkość i celowo przyspieszają, by zwrócić na siebie uwagę.

Inicjator akcji, Łukasz Jastrubczak, wskazał m.in. okolice Placu Zamenhofa jako szczególnie dotknięte problemem.

"Zamiast relaksować się, po prostu nagle muszę się denerwować czymś, co jest bezsensowne, absurdalne i wynika tylko z tego, że ktoś ma ochotę się popisać" - powiedział w rozmowie z TVP3 Szczecin.

Hałaśliwe rajdy w centrum miasta

Zdaniem mieszkańców, głośne przejazdy nie mają nic wspólnego z codziennym ruchem drogowym.

"Przyjeżdżają do centrum tylko po to, żeby bardzo głośno zaakcentować swoją obecność. Oni chcą się pokazać - z jakiegoś powodu, być może są po prostu niedoceniani w inny sposób i uważają, że w ten sposób zwrócą na siebie uwagę" - ocenił Krzysztof Kowalski, mieszkaniec Szczecina.

W petycji zaproponowano zamknięcie wybranych ulic dla indywidualnego ruchu w weekendy, montaż progów zwalniających oraz zwiększenie liczby policyjnych patroli w godzinach wieczornych i nocnych.

Mandaty za nadmierny hałas

Za nadmierny hałas pojazdu kierowca może stracić dowód rejestracyjny i otrzymać mandat w wysokości do 3 tys. zł. Jak wyjaśnił asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, wielu kierowców odmawia jednak przyjęcia mandatu.

Z danych policji wynika, że tylko w 2024 r. w całym kraju zatrzymano ponad 8 tys. dowodów rejestracyjnych z powodu nadmiernego hałasu i niesprawnych układów wydechowych. Policja nie podała jednak statystyk odnoszących się wyłącznie do Szczecina.

Co dalej z petycją mieszkańców Szczecina?

Dokument został przekazany do Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i ma być omawiany także podczas najbliższej sesji Rady Miasta Szczecina. Inicjatorzy akcji liczą, że władze podejmą działania, które ograniczą nocne rajdy i poprawią komfort życia w centrum miasta.

