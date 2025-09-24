W skrócie FreeNow wprowadza nową funkcję nagradzającą pasażerów za zgłaszanie nieprawidłowości.

Za udokumentowanie brakujących oznaczeń taksówki można otrzymać do 120 zł.

Działanie ma na celu eliminację nieuczciwych kierowców i poprawę bezpieczeństwa usług.

Jak informuje serwis Instalki, FreeNow postanowiło włączyć nową funkcję dla pasażerów, dzięki której mają oni realną możliwość wpłynięcia na poprawę jakości usług. Dotychczas za skargi w określonych tematach można było otrzymać 30 zł, jednakże stawki poszybowały w górę. Teraz za zgłoszenie nieprawidłowości związanych z naruszeniami regulaminu mogącymi wpływać na bezpieczeństwo pasażerów, można otrzymać do 120 zł. Wszystkie te działania mają sprawić, że uda się wyeliminować kierowców, którzy nie stosują się do polityki firmy.

Wystarczy jedno zdjęcie. Za donos na taksówkarza płacą do 120 zł

Na rynku roi się od najróżniejszych firm taksówkarskich i przewozowych. Chociaż nadal kluczowym wyznacznikiem decydującym o skorzystaniu z danej aplikacji jest cena przejazdu i obowiązujące promocje, to coraz częściej pasażerowie zwracają uwagę na stan pojazdu, sposób jazdy kierowcy, a także bezpieczeństwo.

FreeNow chce podnieść jakość swoich usług i wprowadza nową procedurę, która finansowo ma zachęcić pasażerów do zgłaszania nieprawidłowości. Oczywiście naturalne jest informowanie o niebezpiecznym sposobie jazdy czy złym stanie technicznym taksówki, jednakże firma idzie o krok dalej i chce walczyć z nieuczciwymi pracownikami. Do 120 zł można otrzymać za udokumentowanie braku wymaganych elementów oznaczenia taksówki.

Zgłosisz brak odpowiednich oznaczeń taksówki i dostaniesz do 120 zł. FreeNow walczy z nieuczciwymi kierowcami

Każdy samochód świadczący usługi przewozu pod marką FreeNow musi spełniać konkretne kryteria - na dachu musi znajdować się lampa z napisem "TAXI", na drzwiach oznaczenie charakterystyczne dla danego miasta oraz obowiązkowy cennik widoczny naklejony na szybie, który informuje o kosztach przejazdu taryfą.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości należy zrobić zdjęcie brakujących oznaczeń i przesłać je do biura obsługi klienta. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłaszający może otrzymać voucher o wartości 120 zł na kolejne przejazdy. Firma podkreśla, że samochody niespełniające wytycznych będą eliminowane z systemu.

FreeNow łączy siły z pasażerami. Wszystko dla poprawy jakości usług i bezpieczeństwa

Sam zabieg FreeNow jest bardzo ciekawy - z jednej strony nagradza czujnych pasażerów, a z drugiej strony dba o własny interes firmy. To prosty sposób na uwidocznienie problemu nieuczciwości wśród kierowców i tym samym podniesienie bezpieczeństwa przejazdu. Zgłaszając nieprawidłowości pasażer otrzyma voucher na kolejne przejazdy, jednocześnie poprawiając jakość usług przewozowych.

Według wewnętrznych danych FreeNow w ciągu roku pasażerowie pozostawili w taksówkach ponad 700 telefonów komórkowych, które stanowiły około 30 proc. wszystkich zgłoszeń. Tylko w samej Europie w każdym tygodniu poprzez platformę zgłaszanych jest blisko 500 przypadków zagubionych rzeczy. Równie często w samochodach pozostawiane są klucze, czapki, portfele i torebki. Niechlubny prym wśród zapominalskich wiodą Irlandczycy.

