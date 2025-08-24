Tysiące Polaków na bruk? Czarne chmury nad branżą automotive

W skrócie Sprzedaż części motoryzacyjnych w Polsce rośnie, lecz jednocześnie wiele firm odnotowuje spadek zysków i rozważa redukcje zatrudnienia.

Branża boryka się z rosnącymi kosztami pracy, energii oraz surowców, a także niepewnością regulacyjną na rynkach międzynarodowych.

Coraz więcej warsztatów podnosi ceny usług, przerzucając wzrost kosztów na klientów, a segment dystrybucji części zmaga się z poważnymi wyzwaniami.

Takie wnioski płyną z branżowego raportu opracowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), Polską Grupę Motoryzacyjną (PGM) oraz MotoFocus.pl. Firmy wskazują m.in. na ciągle rosnące koszty pracy, energii czy wzrastające ceny surowców.

Trudne chwile motoryzacji w Europie. Słowo klucz to "niepewność"

Dobra wiadomość jest taka, że blisko 61 proc. producentów części motoryzacyjnych w Polsce odnotowało w I półroczu 2025 roku wzrost sprzedaży. W raporcie przeczytać można o "stabilnym popycie zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych". Z drugiej strony aż 32 firm zanotowało spadek obrotów, a 7 wskazało na stagnację.

Europejski sektor motoryzacyjny, a wraz z nim silna i dynamicznie rozwijająca się branża produkcji i dystrybucji części motoryzacyjnych w Polsce, stoi dziś na skrzyżowaniu kluczowych decyzji regulacyjnych, które będą kształtować jego przyszłość na dekady

Bęben wskazuje, że źródłem niepewności w branży są obecnie niepewne relacje z partnerami z USA czy Azji i "kierunek i tempo zmian legislacyjnych w Unii Europejskiej".

Naprawy aut coraz droższe. Klient płaci za podwyżki

W dużo gorszej sytuacji niż producenci części zdaje się być segment związany z ich dystrybucją. Aż 45,5 proc. przedstawicieli ankietowanych firm wskazywało na spadek przychodów i był to pierwszy taki przypadek od wielu lat. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniane są nasycenie rynku, słabszy niż wcześniej eksport części i duża presja marżowa.

Autorzy badania zauważają, że wzrost przychodów w ostatnim czasie raportuje wiele warsztatów motoryzacyjnych. Oznacza to, że te radzą sobie z rosnącymi kosztami pracy i energii przenosząc ich dużą cześć na klientów. Ci zdają się nie mieć wyboru, a często skłonni są zapłacić więcej za terminowość i wyższą jakość usług. Na taki trend wskazuje fakt, że ponad 1/3 warsztatów odnotowała w pierwszej połowie roku wzrost liczby klientów.

4 na 10 przedsiębiorców w Polsce szykuje się na zwolnienia

W jaki sposób przedsiębiorcy chcą radzić sobie z coraz trudniejszymi warunkami funkcjonowania na polskim rynku? Aż 61 proc. z nich planuje "rozbudowę kanałów sprzedaży" co - przynajmniej w teorii - można by łączyć np. z możliwościami zwiększenia zatrudnienia. W rzeczywistości aż 42 proc. ankietowanych szykuje się właśnie do jego redukcji!

Coraz więcej przedsiębiorstw inwestuje w automatyzację, cyfryzację i dywersyfikację działalności, jednak dla wielu mniejszych podmiotów konieczne stają się trudne decyzje kadrowe

