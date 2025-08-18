W skrócie Podczas sierpniowego długiego weekendu doszło do 360 wypadków drogowych, w których zginęło 41 osób, a 431 zostało rannych.

Policja zatrzymała blisko 1,5 tysiąca kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu, najwięcej incydentów miało miejsce w piątek.

W statystykach odnotowano gorsze wyniki niż w tym samym okresie roku poprzedniego, a wśród wydarzeń znalazły się tragiczne wypadki z udziałem dzieci i strażaka.

Każdy długi weekend przy dobrej pogodzie oznacza dla policji wzmożoną pracę. Podczas ostatnich trzech sierpniowych dni doszło do 360 wypadków, w których życie straciło 41 osób, a 431 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali także blisko 1450 nietrzeźwych kierowców.

Najgorszy był piątek. 88 wypadków i 406 osób pod wpływem

Statystyki KGP wskazują, że najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w piątek - na 88 wypadków aż 17 zakończyło się tragicznie. Zginęło 21 osób, a 106 zostało rannych. Zatrzymano także 406 kierowców pod wpływem alkoholu. W czwartek bilans to 7 zabitych, 116 rannych i 234 nietrzeźwych zatrzymanych. Sobota przyniosła 84 wypadki, w tym 3 śmiertelne, 5 ofiar i 109 rannych, a także 404 zatrzymanych kierujących po alkoholu. W niedzielę policja zarejestrowała 77 wypadków, w tym 7 śmiertelnych, w których zginęło 8 osób i rannych zostało 100 zatrzymano również 406 nietrzeźwych kierowców.

Zginął 37-letni strażak i dwuletni chłopiec

Tragiczny wypadek miał miejsce m.in. w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej nr 57 w Wozławkach. W piątek wieczorem 35-letni mieszkaniec gminy Bisztynek, kierując Audi, najechał na tył Skody, którą podróżowała trzyosobowa rodzina. W wyniku zderzenia zginęli pasażerowie skody - 37-letni strażak ochotnik oraz dwuletni chłopiec. Kierująca pojazdem kobieta została przewieziona do szpitala.

Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym

Do równie dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gronówku, między Kowalewem Pomorskim a Turznem. Pociąg relacji Olsztyn - Bydgoszcz uderzył w kamper. Na miejscu zginęła 67-letnia kobieta, a 67-letni mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Grudziądzu.

Tragiczne statystyki. Było gorzej niż w ubiegłym roku

Niestety podsumowanie policji nie napawa optymizmem - tegoroczny sierpniowy długi weekend okazał się tragiczniejszy niż ten sprzed roku. W 2024 r. w ciągu długiego weekendu doszło do 230 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 265 zostało rannych. Policjanci zatrzymali wówczas niemal 1,5 tys. nietrzeźwych kierowców. Dla porównania, w 2023 r. odnotowano 284 wypadki, 24 ofiary śmiertelne i 343 osoby ranne.

