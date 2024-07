Rośnie liczba wypadków i ich ofiar. Już tysiąc zdarzeń od początku wakacji

Od końca roku szkolnego (21 czerwca) policjanci odnotowali 1033 wypadki, w tym samym czasie w zeszłym roku podobnych zdarzeń było mniej - 974. W wypadkach zginęło 96 osób (w zeszłym roku - 85) a 1159 zostało rannych (w zeszłym roku - 1144).

Niedobry początek wakacji. Więcej wypadków i ich ofiar

Policjanci zatrzymali 3826 nietrzeźwych kierujących, a 1043 osoby straciły prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Niestety, ten rok na drogach może być zły, najprawdopodobniej dojdzie do przełamania wieloletniego trendu spadu liczby wypadków. Najbardziej tragiczny w historii był rok 1997, gdy w 66 586 wypadkach zginęło 7311 osób, a 83 162 zostały ranne. Od tamtej pory liczba wypadków i ich ofiar systematycznie malała. Najlepszy w historii był rok 2023, gdy doszło do 20 936 wypadków, w których zginęło 1893 osób, było to już jednak tylko o 3 osoby mniej niż rok wcześniej (0,2 proc).

Lato to niebezpieczny okres na drogach

Zeszłoroczne wakacje były gorsze niż w roku 2022. W 2023 roku policja odnotowała 4 945 wypadków drogowych, w których zginęło 468 osób, a 5 777 osób zostało rannych. Rok wcześniej doszło do 4 921 wypadków, w których zanotowano 423 ofiary śmiertelne oraz 5 874 rannych.

A od początku tego roku statystyki są złe, rośnie liczba wypadków i ich ofiar.

Dane statystyczna od lat dowodzą, że do najbardziej tragicznych wypadków dochodzi w miesiącach letnich i przy dobrej pogodzie.