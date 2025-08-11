Zmarł Jerzy Dziewulski. Miał niezwykle samochody, które do końca brał na tor
Nie żyje Jerzy Dziewulski. Były antyterrorysta i wielki fan szybkich samochodów miał 81 lat, od pewnego czasu zmagał się z ciężką chorobą.
O śmierci Jerzego Dziewulskiego poinformował jego syn. Dziewulski to były oficer policji, antyterrorysta, poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.
Kim był Jerzy Dziewulski?
Uczestniczył i kierował likwidacją 13 zamachów terrorystycznych, także na pokładach samolotów, wyprowadzając 765 pasażerów z ewidentnego zagrożenia życia. Był dowódcą ze strony polskiej operacji przerzutu ludzi pochodzenia żydowskiego z dawnego ZSRR i Rosji do Izraela ("Most"), organizowanej przez rządy Izraela i Polski.
W listopadzie 1991 r. zdobył mandat poselski. Sprawował mandat posła czterech pierwszych kadencji - do 2005 r. Podczas tego okresu był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Był twórcą sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.
Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.
Szybkie i ekstremalne samochody były pasją Dziewulskiego
Dziewulski słynął z zamiłowania do niezwykłych, szybkich samochodów. Przez lata miał m.in. kilka Chevroletów Corvette. Jak mówił jeszcze w ubiegłym roku w całym swoim życiu miał ponad 30 różnych samochodów i wszystkie na swój czas były świetne.
Mimo godnego wieku Dziewulski nie zrezygnował ze swojej pasji, niemal do końca ścigał się na torach, korzystając z trackdayów, miał również licencję wyścigową.
Niezwykłe samochody Jerzego Dziewulskiego
Pod koniec życia Dziewulski miał kolekcję czterech niezwykłych pojazdów. Jako auto do jazdy codziennej służyła mu Toyota Yaris GR z automatyczną skrzynią biegów, czyli sportowy samochód produkowany w limitowanej liczbie egzemplarzy.
Dziewulski Jednak nie zrezygnował jednak z jazdy pozostałymi, niezwykle ekstremalnymi pojazdami: Chevroletem Corvette C7 ZR1, Arielem Atomem czy Ultimą GTR. Ten ostatni pojazd zresztą samodzielnie złożył we własnym garażu, samochód można było bowiem zamówić w skrzyniach, do samodzielnego montażu.
Ultima ma około 800-konny silnik z Corvette i napęd na tylne koła, nie ma za to żadnych systemów wspomagających kierowcę. Podobnie zresztą wygląda sprawa z Arielem, który wygląda nieco jak bolid Formuły 1. Więcej o tym niezwykłym samochodzie przeczytacie poniżej:
Zobacz również:
Swego czasu to właśnie Ariel Atom Jerzego Dziewulskiego był najmocniejszym samochodem w Polsce.
Odszedł człowiek niezwykły i do samego końca, mimo poważnego wieku, zakochany w sportowych autach, które najchętniej użytkował tak, jak zostały pomyślane - na torze.