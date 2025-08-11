O śmierci Jerzego Dziewulskiego poinformował jego syn. Dziewulski to były oficer policji, antyterrorysta, poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.

Kim był Jerzy Dziewulski?

Uczestniczył i kierował likwidacją 13 zamachów terrorystycznych, także na pokładach samolotów, wyprowadzając 765 pasażerów z ewidentnego zagrożenia życia. Był dowódcą ze strony polskiej operacji przerzutu ludzi pochodzenia żydowskiego z dawnego ZSRR i Rosji do Izraela ("Most"), organizowanej przez rządy Izraela i Polski.

Jerzy Dziewulski słynął z zamiłowania do sportowych samochodów Tricolors East News

W listopadzie 1991 r. zdobył mandat poselski. Sprawował mandat posła czterech pierwszych kadencji - do 2005 r. Podczas tego okresu był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Był twórcą sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.

Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Szybkie i ekstremalne samochody były pasją Dziewulskiego

Dziewulski słynął z zamiłowania do niezwykłych, szybkich samochodów. Przez lata miał m.in. kilka Chevroletów Corvette. Jak mówił jeszcze w ubiegłym roku w całym swoim życiu miał ponad 30 różnych samochodów i wszystkie na swój czas były świetne.

Mimo godnego wieku Dziewulski nie zrezygnował ze swojej pasji, niemal do końca ścigał się na torach, korzystając z trackdayów, miał również licencję wyścigową.

Ultima GTR Jerzego Dziewulskiego Piotr Korczak Reporter

Niezwykłe samochody Jerzego Dziewulskiego

Pod koniec życia Dziewulski miał kolekcję czterech niezwykłych pojazdów. Jako auto do jazdy codziennej służyła mu Toyota Yaris GR z automatyczną skrzynią biegów, czyli sportowy samochód produkowany w limitowanej liczbie egzemplarzy.

Dziewulski Jednak nie zrezygnował jednak z jazdy pozostałymi, niezwykle ekstremalnymi pojazdami: Chevroletem Corvette C7 ZR1, Arielem Atomem czy Ultimą GTR. Ten ostatni pojazd zresztą samodzielnie złożył we własnym garażu, samochód można było bowiem zamówić w skrzyniach, do samodzielnego montażu.

Ultima GTR, którą Jerzy Dziewulski zmontował samodzielnie MAREK BARCZYŃSKI AGENCJA SE

Ultima ma około 800-konny silnik z Corvette i napęd na tylne koła, nie ma za to żadnych systemów wspomagających kierowcę. Podobnie zresztą wygląda sprawa z Arielem, który wygląda nieco jak bolid Formuły 1. Więcej o tym niezwykłym samochodzie przeczytacie poniżej:

Swego czasu to właśnie Ariel Atom Jerzego Dziewulskiego był najmocniejszym samochodem w Polsce.

Odszedł człowiek niezwykły i do samego końca, mimo poważnego wieku, zakochany w sportowych autach, które najchętniej użytkował tak, jak zostały pomyślane - na torze.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL