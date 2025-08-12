W skrócie Prawo ściśle reguluje ilość paliwa, jaką można przewozić i przechowywać, a za przekroczenie limitów grożą wysokie mandaty.

Do transportu i magazynowania paliwa trzeba używać wyłącznie atestowanych, szczelnych pojemników.

Policja i inspekcje coraz częściej kontrolują stacje benzynowe i kierowców, by wyeliminować nieprawidłowości.

Mandat za tankowanie "na zapas" - co mówią przepisy?

Prawo jasno reguluje, ile paliwa można przewozić w dodatkowych pojemnikach poza zbiornikiem samochodu. Limit wynosi 240 litrów, podzielonych na co najmniej cztery kanistry, z których każdy może mieć maksymalnie 60 litrów pojemności. Ważne, aby używać wyłącznie szczelnych, atestowanych i przeznaczonych do transportu paliw kanistrów.

Przewóz benzyny lub oleju napędowego w plastikowych butelkach po napojach czy innych niecertyfikowanych pojemnikach jest niedozwolony i zagrożony mandatem w wysokości nawet 3 tys. zł. To konsekwencja stosowania przepisów międzynarodowej umowy ADR o przewozie materiałów niebezpiecznych, które Polska implementuje w krajowym prawie. Dodatkowo, przekroczenie limitu 240 litrów paliwa poza bakiem grozi karą do 2 tys. zł.

Limity przewozu i przechowywania paliwa

Przepisy dotyczą nie tylko transportu paliwa, lecz także jego przechowywania. W garażach wolnostojących o powierzchni do 100 m2., wykonanych z materiałów niepalnych, można legalnie magazynować do 200 litrów benzyny lub oleju napędowego. W garażach będących częścią budynku mieszkalnego lub w zabudowie szeregowej limity są znacznie niższe - odpowiednio 20 litrów benzyny i 60 litrów oleju napędowego.

Przechowywanie większych ilości paliwa wymaga specjalistycznych zbiorników naziemnych, dwupłaszczowych, które spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Maksymalna pojemność takiego zbiornika może wynosić do 5 tys. litrów. Za niewłaściwe przechowywanie paliwa, np. w nieszczelnych lub nieatestowanych pojemnikach, grożą kary od 20 zł do 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach nawet areszt.

Jak uniknąć kary przy tankowaniu i przewozie paliwa?

Zawsze korzystaj z certyfikowanych kanistrów przeznaczonych do przewozu paliw. Unikaj plastikowych butelek, starych czy skorodowanych pojemników, które mogą prowadzić do wycieków i stanowić zagrożenie pożarowe. Kanistry powinny być szczelnie zamknięte i regularnie sprawdzane.

Przewożąc paliwo, nie przekraczaj limitu 240 litrów poza bakiem samochodu i rozdziel tę ilość na minimum cztery kanistry. Zwróć uwagę na przepisy dotyczące przechowywania paliwa w garażu, zwłaszcza jeśli jest on częścią domu.

Policja i inspekcje drogowe coraz częściej kontrolują stacje benzynowe, reagując na przypadki tankowania nadmiernych ilości paliwa. Przypominają, że oszczędność wynikająca z zakupu "na zapas" może skończyć się dotkliwym mandatem i problemami prawnymi. Kierowcy powinni świadomie respektować te regulacje, aby uniknąć wysokich kar oraz zagrożeń związanych z niewłaściwym transportem i magazynowaniem paliwa.

