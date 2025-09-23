Wojsko na polskich drogach. Ważny apel do mieszkańców

Od 23 września do pierwszej połowy października 2025 r. na drogach niemal całego kraju można spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów wojskowych w związku z powrotem sił biorących udział w ćwiczeniach Żelazny Obrońca. Dowództwo Generalne wystosowało w tej sprawie komunikat do kierowców i mieszkańców.

Wojsko na drogach w całym kraju | Fot. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych @Facebook
Spis treści:

  1. Kolumny wojskowe na drogach całego kraju
  2. Co to jest kolumna wojskowa?
  3. Czy można wyprzedzać kolumny wojskowe?
  4. Żelazny Obrońca to polska odpowiedź na manewry Zapad-2025

Po zakończeniu manewrów wojskowych "Żelazny Obrońca-25" kierowcy w całym kraju powinni przygotować się na setki wojskowych pojazdów na drogach. Kolumny będą przemieszczać się przez większość województw, korzystając z autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Podobnie jak podczas przemarszów na ćwiczenia, przejazdy te wciąż służą szkoleniu wojskowemu.

Kolumny wojskowe na drogach całego kraju

Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, przejazdy kolumn wojskowych zostaną zorganizowane w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na bieżący ruch drogowy. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową oraz pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, przy współpracy z Policją i władzami lokalnymi.

Co to jest kolumna wojskowa?

Przejazdy kolumn wojskowych będą przebiegać według określonych zasad. Pierwszy pojazd w kolumnie liczącej sześć i więcej jednostek zostanie oznaczony tablicą pomarańczową i niebieską chorągiewką po stronie kierowcy, ostatni - tablicą pomarańczową i zieloną chorągiewką. Wszystkie pojazdy będą poruszać się ze światłami ostrzegawczymi. Maksymalna liczba pojazdów w kolumnie wynosi 20, a odstęp między kolumnami - co najmniej pół kilometra.

Czy można wyprzedzać kolumny wojskowe?

W związku z manewrami Sztab Generalny opublikował listę zasad dla pojazdów cywilnych. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających przejazd oraz dbanie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Kolumny wojskowe, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wyprzedzanie jest dozwolone, lecz manewr powinien być wykonany w sposób płynny i nieprzerwany, natomiast jazda pomiędzy pojazdami kolumny jest zabroniona.

    Co najważniejsze, w trosce o bezpieczeństwo Sił Zbrojnych RP oraz obywateli, nie należy publikować zdjęć, nagrań, lokalizacji ani informacji o datach i godzinach przejazdów kolumn wojskowych, a także danych dotyczących wylotów i lądowań statków powietrznych.

    Żelazny Obrońca to polska odpowiedź na manewry Zapad-2025

    Żelazny Obrońca-25" to element większego planu szkoleniowego NATO, mający na celu demonstrację gotowości obronnej państw Sojuszu i odstraszenie potencjalnych agresorów. Manewry są też reakcją na niedawno przeprowadzone rosyjsko-białoruskie ćwiczenia "Zapad-2025". Jak podkreślił Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz - polskie ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko konkretnym państwom. Ich głównym celem jest potwierdzenie jedności NATO i zwiększenie bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

