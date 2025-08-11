Jeden poważny błąd na drodze, brawura, a nawet zaniedbanie formalne może sprawić, że na trzy miesiące pożegnasz się ze swoim prawem jazdy. Jak podaje Komenda Główna Policji, przekroczenie limitu punktów karnych nadal pozostaje główną przyczyną odebrania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Najczęściej zmotoryzowani tracą także prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu lub przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Za poszczególne wykroczenia stracisz prawo jazdy na trzy miesiące. Czy zakaz obowiązuje jedynie w Polsce?

Od 18 maja 2015 r. obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy. Za określone wykroczenia policjanci zatrzymują dokument w trakcie prowadzonej kontroli i przesyłają informację do właściwego starosty, który wydając decyzję administracyjną formalnie zatrzymuje je za pierwszym razem na 3 miesiące. Okres zatrzymania naliczany jest od dnia, w którym dokument został faktycznie zatrzymany przez policję lub od daty wydania decyzji o zatrzymaniu, jeśli prawo jazdy nie zostało fizycznie odebrane.

Blisko 50 tys. osób straciło prawo jazdy w 2024 roku. Bartlomiej Magierowski/East News East News

Wielu kierowców mylnie zakłada, że zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje wyłącznie w Polsce. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie państwa członkowskie UE obowiązuje Dyrektywa 2006/126/WE, która reguluje sprawy dotyczące prawa jazdy. Na podstawie art. 15 ust. 1 wszystkie kraje Unii Europejskiej mają obowiązek wspierać się wzajemnie w jej wykonaniu, wymieniając informacje na temat praw jazdy przez siebie wydanych, wymienionych, zastąpionych, przedłużonych lub cofniętych.

Kraje członkowskie wymieniają się informacjami na temat statusu prawa jazdy. Masz zakaz prowadzenia w Polsce? Nie możesz jeździć w całej Unii Europejskiej

Kierowcy mający zatrzymane prawo jazdy nie tylko nie mogą kierować w kraju wydania, ale także w innych państwach członkowskich UE. Art. 41 ust. 1 Konwencji o ruchu drogowym z 1968 r. wymaga, aby krajowe prawo jazdy było ważne i uznawane przez inne kraje. Wydany zakaz prowadzenia pojazdów lub brak uprawnień zabrania jazdy na terenie całej Unii Europejskiej.

Wybierając się poza granice kraju należy posiadać przy sobie fizyczny dokument prawa jazdy. Ralph Hoppe 123RF/PICSEL

Dodatkowo kierowcy muszą wiedzieć, że brak konieczności posiadania podczas kontroli fizycznego dokumentu obowiązuje wyłącznie w Polsce, ponieważ nie tylko mają możliwość przedstawienia uprawnień w rządowej aplikacji mObywatel, ale policjanci sprawdzą również status prawa jazdy w systemie. Wyjeżdżając poza granice kraju należy zawsze posiadać komplet dokumentów - fizyczny dokument prawa jazdy, dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie pojazdu.

Stracisz prawo jazdy poza granicami Polski? Nie będziesz mógł prowadzić w całej Europie

Pod koniec marca bieżącego roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej opracowały nową dyrektywę, która wyeliminowała dotychczasową lukę prawną umożliwiającą kierowcom unikanie odpowiedzialności za poważne wykroczenia drogowe popełnione poza granicami własnego kraju. Dotychczas tylko kraj, w którym wydane zostało prawo jazdy, mógł nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów w całej UE, a inne państwa mogły zrobić to jedynie lokalnie. Oznaczało to, że polski kierowca, któremu za popełnione na drodze wykroczenia np. w Niemczech zatrzymano prawo jazdy, nadal mógł prowadzić pojazd w pozostałych krajach członkowskich.

Za jazdę bez aktualnych uprawnień przewidziany jest mandat w wysokości co najmniej 1.5 tys. zł 123RF/PICSEL

PE oraz Rada UE osiągnęły porozumienie w tej kwestii i zgodnie z nowymi przepisami kraj, w którym doszło do naruszenia przepisów i czasowego zatrzymania prawa jazdy, będzie musiał powiadomić państwo wydające dokument za pomocą Europejskiej Sieci Praw Jazdy (RESPER). Po otrzymaniu zawiadomienia organ będzie miał 20 dni roboczych na poinformowanie kierowcy i podjęcie decyzji o egzekwowaniu zakazu. Zasadniczo niezbędne będzie orzeczenie zatrzymania dokumentu, aby zakaz obowiązywał na terenie całej Unii Europejskiej.

Nową dyrektywą objęte będą wykroczenia związane z jazdą pod wpływem alkoholu lub narkotyków, przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o 50 km/h lub więcej oraz spowodowanie śmierci lub poważnych obrażeń na skutek naruszenia przepisów drogowych. Porozumienie musi zostać zaakceptowane przez Parlament Europejski i Radę UE. Po przyjęciu przepisów nowe regulacje wejdą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a państwa członkowskie będą miały 4 lata na transpozycję do przepisów prawa krajowego.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL